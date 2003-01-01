Что смотреть дома: «Новичок», «Одесса» и «Прачечная»

«Стамптаун»

ABC Studios / «Амедиатека»

Бывшая сотрудница военной разведки Декс Патрио начинает работать частным детективом. Теперь она ищет пропавших людей, разруливает чужие конфликты, а заодно пытается справиться с пристрастием к азартным играм и найти свою любовь. Главная роль у Коби Смолдерс. Примерно такой мы привыкли ее видеть после сериала «Как я встретил вашу маму» и «Мстителей» — своей в доску пацанкой, готовой и пива выпить, и по голове настучать, и в багажнике автомобиля покататься.

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«Прачечная»

Netflix

Американка Эллен Мартин с мужем отправляется на водную прогулку по озеру. Но лодка переворачивается, куча пассажиров, в том числе муж Эллен, гибнет. Теперь вдове положена страховка, которая оказывается совсем мизерной. Именно с этого небольшого, но трагичного эпизода начинает распутываться гигантский клубок — мир офшоров, мошеннических компаний, отмывающих деньги русских политиков и колумбийских наркобаронов. Новый фильм Стивена Содерберга — сатирический альманах из историй, связанных с компаниями-однодневками и основанных, как уверяет эпиграф картины, «на реальных секретах». А точнее, на книге Джейка Бернштейна «Мир секретности: Панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты», принесшей ее автору Пулитцера. В картине мощный кастинг — взять хотя бы Мэрил Стрип, Гари Олдмана и Антонио Бандераса.

«Новичок», 2-й сезон

ABC Studios / КиноПоиск

Джон Нолан развелся с женой, приуныл и понял, что пришло время начинать жить заново. А это сложно, когда тебе уже сорок. Но Джон все же решил попробовать: он поступил в полицейскую академию и принялся учиться служить и защищать в компании других, еще совсем зеленых курсантов. Во втором сезоне сериала с Нэйтаном Филлионом, звездой «Касла», Нолан уже не новичок, но его приключения продолжаются. В этом миксе комедии и драмы вторая все же перевешивает.

«Перелом»

Netflix

Рэй и его супруга привозят в больницу дочь, которая сломала руку. Попытка добиться срочного осмотра, ссора с медсестрой на ресепшене — и девочке все же оказывают помощь. Пока ребенка обследуют, Рэй засыпает прямо в кресле, а проснувшись, вдруг обнаруживает, что в больнице нет ни жены, ни ребенка, ни записи об их визите в журнале посещений. Режиссер триллера — опытнейший Брэд Андерсон, один из авторов «Прослушки», «Вечности» и «Убийства».

«Одесса»

Okko

1970 год, лето. Еврейское семейство собирается на каникулы в родительском доме в Одессе. Из Минска и Ленинграда приезжают дочери Мира и Лора, из Москвы — Борис, муж третьей сестры, и его 8-летний сын. Но вспыхивает эпидемия холеры, и город закрывают на карантин. Давно не секрет: Валерию Тодоровскому хорошо удаются исторические проекты («Стиляги», «Оттепель»), а история про Одессу еще и очень личная. Здесь много воспоминаний из детства (Тодоровский провел в городе первые десять лет своей жизни), неспроста и мальчика зовут Валерик, а на щеке у него такая же родинка, как у режиссера. Замысел картины Тодоровский вынашивал давно, правда, пока наконец взялся за него и довел до ума, многое изменилось. Одесса оказалась не очень доступной для съемок, воспоминания стали крайне субъективными и превратились в настоящую смесь жанров: тут вам и история взросления, и любовный роман, и семейная драма, и триллер про холеру.

«Дорогой папа»

ivi

Владелец сети супермаркетов Вадим планирует расширяться за счет инвестиций из Китая. Но тут неожиданно возникает риск все потерять: мама, на которую записан бизнес, отписывает все нажитое внучке, дочери Вадима, брошенной им много лет назад. Теперь, помимо китайских инвесторов, у Вадима в планах важные встречи в Новороссийске с бывшей женой и некогда брошенной дочерью. Сценарий фильма написал Павел Руминов, он же планировал занять место режиссера, но не вышло, и его заменил на этом посту Михаил Расходников (автор тех самых «Временных трудностей», задевших критиков на позапрошлогоднем «Кинотавре»). Можно посмотреть и сравнить картину с вышедшим весной «Миллиардом». Там герой-олигарх в исполнении Владимира Машкова тоже на фоне грядущего банкротства резко вспомнил о семейных ценностях.

«В поисках Аляски»

Paramount Pictures / More.tv, «ВКонтакте»

У шестнадцатилетнего Майлза Холтера любопытное увлечение: он запоминает предсмертные выражения знаменитых людей и некоторым из них следует. Одно из таких выражений, авторства Франсуа Рабле, настолько его впечатлило, что юноша решает уехать из дома родителей учиться в новую школу Калвер Крик. Там его ждут друзья, любовь и трагедия, которая поменяет его жизнь куда больше, чем предсмертные цитаты. В главной роли — молодой актер Чарли Пламмер, лауреат приза имени Марчелло Мастроянни на Венецианском кинофестивале 2017 года.