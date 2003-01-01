Что смотреть дома: «Политик», «Нэнси Дрю» и «El Camino: Во все тяжкие»

«Нэнси Дрю»

CBS Television Studios / КиноПоиск HD

Эксклюзивная премьера КиноПоиск HD — детективный сериал, в котором вчерашняя школьница, подрабатывающая официанткой, вынуждена взяться за расследование загадочного убийства. Нэнси Дрю — культовая фигура для многих поколений американок. Кто только ни называл ее ролевой своей моделью — от Хиллари Клинтон до Опры Уинфри, а создатели «Вероники Марс» и «Ривердэйла» не скрывают, что именно она была одним из источников вдохновения. В России Нэнси не очень-то известна, но, кажется, пришло время нам с ней познакомиться получше.

«El Camino: Во все тяжкие»

Netflix

Разговоры о том, что Винс Гиллиган планирует полнометражный фильм по событиям сериала, начались сразу же после того, как в 2013-м закончилась история Уолтера Уайта. Все это время фанаты упрямо ждали, утешая себя эпизодами «Лучше звоните Солу», и надеялись на эффектное возвращение героя. Однако полный метр посвящен Джесси Пинкману и рассказывает о том, что случилось с ним после освобождения из плена социопата Тодда (Джесси Племонс). Зато во флешбэках появляются хорошо знакомые по сериалу персонажи. В целом «El Camino» больше похож на эпизод шоу, нежели на полнометражный фильм, и явно рассчитан на поклонников «Во все тяжкие», на тех, кто видел все пять сезонов.

«Первобытный»

Cartoon Network Studios / КиноПоиск HD

Доисторическая эпоха. В центре сюжета — угрюмый троглодит с копьем в руке, вокруг него — дикий мир, где все пожирают друг друга. Но даже в таких условиях одинокие существа — человек и динозавр — способны стать если не друзьями, то союзниками. Жестокий, мрачный и бессловесный, но не лишенный трогательных моментов, «Первобытный» — отличный образец качественной взрослой анимации, сделанный для Adult Swim Генндием Тартаковским. Автор «Самурая Джека» и «Монстров на каникулах» — уроженец Москвы, еще ребенком переехавший с семьей в Америку. Любим и гордимся.

«Бэтвумен»

DC Entertainment / КиноПоиск HD

За сериал про двоюродную сестру Бэтмена, которая заняла его пещеру, надела его костюм и стала новым спасением Готэма, взялась Кэролайн Дрис, автор сценария «Тайн Смолвиля» и «Дневников вампира». Главная роль досталась Руби Роуз из «Оранжевый — хит сезона». Трудно сказать, в какой момент что-то пошло не так, но часть зрителей и критиков уже ополчились на сериал за сюжетные дыры и стереотипность образа главной героини — лесбиянки с короткой стрижкой и татуировками (подробнее об этом читайте здесь). Впрочем, пока вышла только пилотная серия, так что посмотрим, чем все это закончится.

«Политик»

Netflix

Пайтон Ховард рано понял, что хотел бы стать президентом США. Ну а что, чем не цель жизни? Особенно когда она кажется такой достижимой. Пайтон изучил опыт нескольких десятков бывших президентов Америки, провел сравнительный анализ, разработал план. Но для начала надо выиграть президентские выборы в школе. Проект шоураннера Райана Мёрфи, перебравшегося из Fox на Netflix, — один из самых обсуждаемых сериалов осени, подростковый «Карточный домик», снятый в стилистике мыльной оперы. В кадре, помимо элитной школы, красочные парадные роскошных вилл, в которых представители богатых семейств — среди них мама главного героя, сыгранная Гвинет Пэлтроу — заламывают руки, проливают реки слез, впадают в кому и делят наследство. При этом «Политик» — настолько острая политическая сатира, что пугает не хуже предыдущего проекта Мёрфи, «Американской истории ужасов». Мир школы превращен в мини-модель большой страны. А герои-кандидаты — сплошь интриганы, подлецы, лицемеры и манипуляторы. И не удивляйтесь, если кто-то из них вдруг покажется вам знакомым.

«Вистинг»

Cinenord Drama / ivi

Следователь Уильям Вистинг постоянно берется за разные сложные и загадочные преступления. Делом чести для него становится поимка американского серийного убийцы, который решает укрыться в норвежской глубинке, городке под названием Ларвик. На помощь Вистингу из США командируют агента ФБР Мэгги Гриффин. Новый напряженный сериал для любителей скандинавских детективов с персонажем, появившимся в романах Йорна Лиера Хорста, бывшего полицейского, знающего фактуру. Среди других достоинств — снежные пейзажи и Кэрри-Энн Мосс.

«Битва»

Okko

Из-за несчастного случая успешный танцор и хореограф Антон получает травму и лишается слуха. Жизнь никогда не будет прежней, с танцами придется завязать. Впрочем, с последним Антон готов поспорить: он собирает команду из слабослышащих танцоров. Несмотря на то, что фильм критикуют за недоработанный сюжет и отсутствие деталей, многие отмечают отличную актерскую работу Риналя Мухаметова и эффектные танцевальные номера.

«Король Лев»

КиноПоиск HD

Ремейк знаменитого мультфильма Disney, сделанный актером и режиссером Джоном Фавро. Благодаря фотореалистичной анимации животные выглядят так, будто вышли из документалок Animal Planet или передачи «В мире животных» (некоторых это даже пугает), но, несмотря на это, история Симбы осталась прежней и отлично подходит для семейного просмотра.

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