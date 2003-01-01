Что смотреть дома: «Гив ми либерти», «#Dетки» и «Солнцестояние»

«Коронация»

ТПО «Рок» / «Амедиатека»

Нельзя сказать, что «Коронация» — свежий проект. По сути, это полнометражная историческая мелодрама «Матильда» о связи цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинской, только теперь в формате мини-сериала (всего четыре серии). Тем не менее пропустить ее нельзя: картина Алексея Учителя вышла в прокат два года назад, ее релиз сопровождался скандалами, выступлениями религиозных организаций и поклонников последнего русского царя Николая II, угрозами авторам и даже поджогом кинотеатров. Появление сериала — хорошая возможность заново оценить историю отношений последнего русского царя и балерины Кшесинской без всяких отягчающих обстоятельств.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Крестный отец Гарлема»

ABC Signature Studios / «Амедиатека»

Наркоторговля, подпольные казино, проституция — это лишь немногое из того, чем занимается криминальный авторитет Бампи Джонсон в Гарлеме. Попутно ему приходится решать массу проблем, сговариваться с другими крестными отцами, уклоняться от пуль наемных убийц, наконец, самому убивать. Главная роль у Фореста Уитакера, который здесь дает настоящего Марлона Брандо: сначала держится приличным человеком, добродушным супругом и отцом, а потом цинично кривится и оставляет поцелуй смерти.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«#Dетки»

«Темпо-ритм» / Okko, «ВКонтакте»

Старшеклассник Дима узнает, что у него СПИД. Об этом он боится сказать и родителям, и сестре Лине (Катерина Шпица), популярному детскому психологу, эксперту и видеоблогеру. Новый проект онлайн-сервиса Okko и социальной сети «ВКонтакте» — участник конкурса недавнего сериального фестиваля «Пилот» — представляется как «первый честный сериал о российских подростках». Честности здесь и правда немало: есть родители, которые не слышат своих детей, и дети, которые, похоже, уже и не надеются быть услышанными, есть подростковая грубость и неадекватность, есть даже попытки использовать язык, на котором вроде как нынче общаются тинейджеры. Ни «Эйфория», ни даже «Школа» Гай Германики пока не получается, но смелость проекта все же вызывает интерес.

«В тени Луны»

Netflix

Несколько жителей Филадельфии умирают почти одновременно при загадочных обстоятельствах, обильно истекая кровью. Причины неясны. За расследование берутся полицейские. Новый фильм Netflix — фантастический триллер с перемещениями во времени (действие начинается в 1988-м, затем оказывается в середине 1990-х, потом перетекает в нулевые и даже возникает в 2015 году), политической борьбой и мелодраматическими сюжетными линиями.

«Эбигейл»

ivi

Девушка Эбигейл проживает в огороженном высокими стенами городе под колпаком тоталитаризма. Ее отца, ученого-изобретателя, забрали правительственные силовики из-за того, что он подхватил опасный вирус. Случилось это давно, десять лет назад, но это не повод для Эбигейл оставить попытки отыскать и спасти папу. Во время одной из стычек с силовиками девушка срывает маску с противника и узнает в нем друга семьи. Открытия, которые предстоит сделать ей в ближайшее время, лишь только начинаются. Антиутопический фантастический триллер соответствует и другим релизам компании Kinodanz: жанровая каша, обилие отечественных и зарубежных звезд, неловкая попытка сделать кино мирового уровня. Но смотрят же, смотрят.

«Гив ми либерти»

КиноПоиск

Где-то в американском штате Милуоки российский эмигрант и соцработник Вик развозит по делам малоподвижных и пожилых людей. Однажды в салоне его автобуса оказываются старые советские эмигранты и американские инвалиды, и эта пестрая толпа, конечно, не сможет ехать тихо и спокойно. Доступный только на КиноПоиске по подписке фильм — работа Кирилла Михановского (интервью с ним можно прочитать здесь). Дебютный фильм «Сны о рыбе» он сделал в Бразилии, потом вернулся в Россию, чтобы снять, как ни странно, «Дубровского», а теперь в «Гив ми либерти» заговорил о постсоветском сознании, иммигрантской маргинальности и расовой нетерпимости. Фильм-участник «Сандэнса» и Каннского фестиваля.

«Малышка зомби»

КиноПоиск

В элитной парижской гимназии появляется новая ученица — гаитянка Мелисса. Девочка странная, но оно и понятно: ее тетя — колдунья вуду, а дедушка и вовсе был ожившим мертвецом. Одноклассницы принимают Мелиссу в закрытый кружок, где она и расскажет им про магию и ужасы своей родины. Новый фильм француза Бертрана Бонелло — участник «Двухнедельника режиссеров» минувшего Каннского фестиваля — совсем не похож на более популярную картину режиссера «Сен-Лоран», при этом совсем избегает канонов жанра «хоррор», да и зомби здесь вовсе не канонические. Эксклюзив подписки КиноПоиска.

«Солнцестояние»

КиноПоиск

Горстка студентов-антропологов приезжает в шведскую глушь посмотреть на жизнь языческого поселения. Здесь все улыбчивы и обходительны, носят светлые одежды, близки с матушкой-природой и проводят настолько любопытные обряды, что гости сразу загораются идеями написать диссертации про это про все. Довольно быстро становится ясно, что будет не до научных работ. Второй фильм автора «Реинкарнации» Ари Астера, кажется, превзошел его дебют и лишний раз напомнил, что жанр хоррора сейчас переживает подъем.

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