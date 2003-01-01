Что смотреть дома: «Хороший доктор», «Дылды», «Человек-паук»

«Хороший доктор», сезон 3

ABC Studios / КиноПоиск

Шон Мёрфи страдает аутизмом, синдромом саванта и с трудом находит общий язык с окружающими людьми. Такие редко становятся докторами, но Шон оказался слишком талантлив, чтобы собственные проблемы со здоровьем помешали ему решать чужие. Автор сериала Дэвид Шор в свое время придумал «Доктора Хауса», соединив характер хромого циника и злослова со стремлением расследовать болезни и помогать людям в настоящий медицинский детектив. Кажется, с «Хорошим доктором» у Шора получилось не хуже, смотрим третий сезон.

«Человек-паук»: вдали от дома»

КиноПоиск

После финала «Мстителей» Питер Паркер собирается на каникулы в Европу, но в Венеции его поджидает Ник Фьюри, у которого на жизнь Спайди свои планы. Новая глава взросления юного супергероя, новый этап его обретения себя. Находчивый, но не до конца уверенный в себе Паркер мечется между подростковыми переживаниями, шутками и остротами, наконец горами и домами. Увы, не увидим камео Стэна Ли, зато появится Джейк Джилленхол в образе Мистерио. Только мы распереживались по поводу будущего паука, как пришли новости, что Sony и Disney все же договорились и будут работать над следующими фильмами вместе. Все хорошо будет у парня, родители не разводятся.

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«Боль и слава»

КиноПоиск

Кинорежиссер в исполнении Антонио Бандераса переживает творческий и личный кризисы. Сценарий не пишется, фильм не снимается, жизнь будто бы не удается, поэтому самое время вывернуть нутро и поговорить начистоту о сокровенном. Новую картину Педро Альмодовара уже назвали его завещанием, покаянием и исповедью — тем, чем для Феллини стал «8 с половиной». Знатоки творчества испанца и правда заметят, что в фильме нет ничего случайного: он говорит на темы, волновавшие его всю жизнь, снимает любимых актеров, и иногда даже становится неловко от ощущения, что здесь реального больше, чем вымышленного.

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«Дылды»

Арт Пикчерс Вижн / More.tv

Жизнь успешного волейбольного тренера Михаила Ковалёва резко пошла под откос: дисквалификация за очередной случай неспортивного поведения, увольнение из клуба. Дело в том, что у Ковалёва появился мощный враг в лице новой главы федерации Ждановой, которая мечтает очистить профессиональный спорт от таких, как он. Но на помощь Михаилу приходит другая женщина — его первый тренер и по совместительству его мама. Ее усилиями Ковалёв соглашается возглавить и повести к чемпионству университетскую команду родного городка. Правда, Михаил еще не знает, что его подопечные — девушки. Комедийный спортивный сериал со знакомым сюжетным поворотом из «Тренера» и словом в названии, которое теперь будет ассоциироваться не только с драмой Кантемира Балагова.

«Как стать Богом в центральной Флориде»

Smoke House / More.tv

После смерти мужа у Кристал только и остается, что скучная работа в аквапарке. Но Кристал слишком хочет вырваться из нищенского существования, и такой шанс ей вскоре подворачивается. Так она оказывается участницей настоящей аферы, которая сулит не то большие заработки, не то полный провал. Черная комедия с Кирстен Данст и Александром Скарсгардом, которые уже вместе снимались в «Меланхолии».

«Кровь и сокровища»

CBS Television Studios / Ivi

Бывший агент ФБР Дэнни Макнамара, спец по розыску древних сокровищ, и воровка предметов искусства Лекси Вазири пытаются сообща поймать бандита Фарука. В процессе противостояния они обрастают необычными друзьями и помощниками и постепенно оказываются втянутыми в спасение всего мира. В общем, союз девушки, похожей на Лару Крофт, и мужчины, напоминающего про Индиану Джонса, уже оценили любители приключений и боевиков, так что сериал продлили на второй сезон.

«Преступник»

Netflix

Действие нового проекта Netflix если и выходит за рамки комнаты для допросов, то совсем недалеко, в соседний кабинет или в коридор полицейского участка: каждая серия — это разговор следователя и подозреваемого (в убийстве, изнасиловании, наркоторговле). Из 12 эпизодов три сняты на английском, остальные — на других европейских языках и происходят в других странах. Несмотря на минимализм, критики, зрители, да и сами авторы (один из них Джордж Кэй, придумавший «Убивая Еву») страшно увлечены тем, что можно сделать в столь ограниченных условиях. Вспоминается еще один недавний сериал под названием «Ничего не происходит», действие которого все же происходило в автомобиле для слежки.