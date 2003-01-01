Полный гид по «Амфесту»: Брэд Питт в космосе, а Уиллем Дефо в завязке

24 сентября стартует 14-й Фестиваль американского кино (с подробным расписанием показов в 25 городах страны можно ознакомиться тут). Развернуто рассказываем обо всех фильмах «Амфеста» — от очевидных хитов до темных инди-лошадок.

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«К звёздам»

Хедлайнер «Амфеста»-2109 — научно-фантастическая версия «Апокалипсиса сегодня» с Брэдом Питтом в главной роли. Без шуток — тут есть и конец света (Земле угрожает излучение из космоса), и путешествие к сердцу тьмы и на край ночи (точнее, на границу Солнечной системы), и зловещая фигура обезумевшего вдали от цивилизации патриарха. Но еще тут есть звездные пираты, пожары в космосе, гонки на луноходах и любовная линия. Кажется, Джеймс Грэй решил соединить в одном фильме все, что мы любим в кино о космосе. Подробнее о картине можно прочесть тут.

«Арахисовый сокол»

Фаворит редакции КиноПоиска — роуд-муви в духе «Приключений Гекльберри Финна», но с поправкой на реалии современности. Главный герой Зак — парень с синдромом Дауна (его играет Зак Готтзаген, актер с тем же диагнозом), у которого есть мечта стать профессиональным рестлером. Чтобы ее осуществить, он сбегает из лечебницы и отправляется на поиски школы рестлеров по адресу, указанному в ролике на засмотренной видеокассете. Случай сводит его с изгоем и бродягой Тайлером (Шайа ЛаБаф), который берет Зака под крыло. По следам беглецов следует психологиня из лечебницы (Дакота Джонсон), для которой жизненно важно найти Зака, иначе уволят. В небольших ролях засветились Брюс Дерн, Томас Хейден Чёрч и Джон Бернтал. Описание сюжета наводит на мысли о жесткой драме, но на самом деле ничего подобного в картине нет. Авторы нисколько не спекулируют на состоянии героя, не позволяют никому над ним издеваться, не давят на слезу, а рассказывают свою историю в спокойных интонациях и солнечных красках.

«Томас»

Стареющий, но еще крепкий режиссер Томас (Уиллем Дефо) переехал из Америки в Рим со своей молодой женой-молдаванкой и маленькой дочерью. Здесь он работает над новым фильмом (сценарий, раскадровки) и борется с демонами. На фоне уроков итальянского, шопинга и прогулок с дочкой на детскую площадку растет раздражение. Герой галлюцинирует наяву, посещает собрания анонимных алкоголиков, медитирует. Но семейная жизнь не приносит успокоения — наоборот, все идет не так, все бесит и раздражает — как героя, так и его жену.

Многое из сказанного о Томасе можно сказать и о режиссере фильма Абеле Ферраре: стареющий гений, завязавший с алкоголем и кокаином, — его очевидное альтер эго. Фильм снимался в римской квартире Феррары, в ролях жены и дочери героя — жена и дочь режиссера. Многие эпизоды сняты в духе домашнего видео, подвижной ручной камерой.

Как это часто бывает у Феррары, фильм то и дело вступает в темную область религиозного символизма. В одном из видений Томас-Дефо представляет себя Христом — но не из фильма Скорсезе, а из романа Булгакова; в другом он вырывает свое сердце и предлагает в подарок беженцам у костра — а вот это уже привет «Последнему искушению…».

«Nimic»

Короткометражный сатирический скетч на тему модной повестки дайверсити, феминизма, белых цисгендерных мужчин и так далее, умело замаскированный под привычный нам абсурдизм Йоргоса Лантимоса. В роли изрядно умученного жизнью властелина этого патриархального мира — Мэтт Диллон. Пересказывать анекдот не будем, тем более что длится он всего 11 минут.

«Инициалы С. Г.»

Серхио Гарсес, аргентинский актер не первой свежести, переживает полосу неудач. Вот он едет из бара на велосипеде и врезается в открывшуюся дверь автомобиля, теперь сломанный нос будет стоить ему нескольких съемок. На следующий день суд приговаривает героя к исправительным работам и курсам управления гневом. Впрочем, на курсах мы Серхио так и не увидим. Он заводит интрижку с тоскующей по «настоящему мачо» американкой из кинобизнеса, подрабатывает в порно и напряженно следит за успехами аргентинской футбольной сборной. Дело, видимо, происходит в пору ЧМ-2014, когда Аргентина вышла в финал, но проиграла Германии. А это грозит бедой самому герою, который по (возможно, типичному в этих краях) суеверию связывает свои успехи и неудачи с успехами национального футбола. Беда действительно случается: Серхио убивает человека.

История о парне из Аргентины снята дуэтом Рании Аттих и Дэниэла Гарсиа, которые свой прошлый фильм делали в Нью-Йорке. Соответственно, это космополитическое кино, в котором сходятся мотивы разных кинематографий. Латиноамериканские рассказы, европейская проблематика, британская мизантропия, и все — в духе американской инди-режиссуры.

«Безумные каникулы»

Жительница Нью-Йорка приезжает в родной Вашингтон, тусуется со старыми друзьями и бывшим парнем, который обзавелся новой невестой. Она напряжена, ей кажется, что все вокруг обуржуазились, поскучнели или, напротив, не повзрослели. Но история, вместо того чтобы скользить по рельсам разговорной драмы, вдруг закручивается в криминальный сюжет — так сильна тяга героини к приключениям. Она и ее смешной друг едут за наркотиками к дилеру по прозвищу Русский — и вдруг открывают опасный и захватывающий мир с похищениями детей, набитыми долларами сумками, бандитами и пистолетами. Причем все происходит буквально за один предновогодний день.

Дебют братьев Мэтьюз немедленно заставляет вспомнить о братьях Сэфди. В частности, потому что жестко выдержан в традициях несколько сюрреального мамблкора. 16-миллиметровая камера, дешевые интерьеры, необязательные разговоры, алогичные повороты сюжета и сложные отношения героев, в которых сразу не разберешься.

Конечно, на самом деле «Безумные каникулы» — не криминальная комедия. Это поэтическое кино о скуке 30-летних, когда после первых достигнутых целей впереди расстилается пустота. С такой историей может справиться лишь мощный актерский дуэт: знаменитая среди любителей инди-кино Кейт Лин Шейл, хладнокровная и саркастичная, и ее партнер Томас Мэтьюз, один из режиссеров фильма. А не по годам серьезного бывшего героини играет Уильям Джексон Харпер, одна из жертв недавнего «Солнцестояния».

«Отлив»

Четверо друзей-подростков проводят очередное незабываемое лето в середине 1980-х. Они живут в маленьком городке на побережье Нью-Джерси; сезонных туристов из других городов здесь принято не любить. У героев своя банда, промышляющая грабежом коттеджей. Во главе — самый старший с выкидухой в кармане. Но последнее лето детства кончается, старая дружба разрывается, и прольется кровь.

Дежавю вызывает Джейден Мартелл в главной роли. Его появление в «Отливе» между двумя частями экранизации Кинга может надолго закрепить Мартелла в амплуа застенчивого и благородного маленького героя.

Вполне традиционная история о взрослении — дебют Кевина МакМаллина, ранее известного в качестве режиссера рекламы. МакМаллин доволен тем, что смог воспеть Джерси своего детства, ориентируясь на классику взрослых фильмов о мальчишках вроде «Останься со мной».

«Микки и медведь»

Анна Люсия Аттанасио сняла свой первый фильм о молодой девушке, готовой покинуть родной дом и маленький город Анаконда, штат Монтана. Мама умерла, а у папы, ветерана с посттравматическим синдромом, нет никого, кроме дочери, — будьте уверены, эта фраза прозвучит предельно зловеще.

Роль школьницы, готовящей побег, играет Камила Морроне, модель и ученица Аль Пачино. Большую часть фильма она выносит на своих плечах и порой выглядит даже чересчур умудренной жизнью, совершенно утратившей юношеский задор. Впрочем, решительности ей не занимать. Сломленного войной отца — Джеймс Бэдж Дэйл. Карьеру в кино Дэйл начинал мальчиком в экранизации «Повелителя мух» — он и тут выглядит так, будто только сейчас вышел из горящих джунглей.

«Ода к радости»

Фильм из серии «кино об интересных болезнях». В данном случае это катаплексия — внезапный приступ мышечной слабости, триггером которого становится сильная эмоция. Для главного героя, бруклинского библиотекаря Чарли (Мартин Фриман), такой эмоцией является радость. Чарли должен строить свою жизнь так, чтобы избегать счастья. Ходить на похороны вместо свадеб, появляться на улице с Малером или Вагнером в наушниках, стараться не смотреть на детей, счастливых мам и хорошеньких собачек. Иначе он может грохнуться в обморок посреди улицы и разбить себе голову, как уже не раз с ним случалось. Чарли приходится жить по заветам эпикурейцев: искать не наслаждения (оно для него в буквальном смысле смертельно), но удовольствия, понимаемого как приглушенная, ровная, скучная эмоция.

Выясняется, что в Нью-Йорке это очень сложно: город просто переполнен счастьем (и фильм оказывается своего рода невеселой сатирой на кинопродукцию в жанре «Нью-Йорк, я люблю тебя» (Париж, Берлин и так далее) с ее вздернутыми эмоциями и отлакированной действительностью туристических столиц). Чтобы хоть как-то устроить личную жизнь, Чарли идет на антисвидание с женщиной, которая, как кажется, должна ему активно не нравиться. Франческа (Морена Баккарин) — яркая, громкая, шумная и помешанная на радости и веселье. Естественно, он влюбляется в нее, и, к несчастью, она готова ответить ему взаимностью.

«Хорошая осанка»

Лилиан (Грэйс Ван Паттен), красивая, но избалованная и пустая выпускница киношколы, осталась одна в Бруклине без крыши над головой. Ее бросила мать, у отца новая жена-француженка, бойфренд выставил Лил из своей квартиры за бытовую безалаберность. По протекции отца ей удается пристроиться в пустую комнатушку к известной романистке Джулии Прайс (Эмили Мортимер). Как назло, та разругалась с мужем и заперлась у себя в комнате. С Лил она общается, оставляя записи в девичьем дневничке в отсутствие его хозяйки, и недвусмысленно дает понять, что та должна поскорее съехать. Лил кое-как пытается завоевать симпатию Джулии и при этом пользуется ее славой, рассказывая окружающим, что собирается снимать о ней документальный фильм. Окружающие восхищенно закатывают глаза. Лил — малоприятная героиня, но постепенно к ней проникаешься симпатией: уж слишком тотально ее кинули те, кто должен был поддерживать.

Сценарий фильма рыхловат, но в нем есть отличные актерские работы. Есть Бруклин и его атмосфера, а также камео писателей — Зэди Смит, Мартина Эмис и Джонатана Эймса.

«Системное безумие»

А вот режиссерский дебют всем известного человека. В роли самого себя — актер и режиссер Джейсон Мьюз, или просто Джей, тот, который «…и Молчаливый Боб». Мьюз, известный по одинаковым характерным ролям, неудачливый напарник культового режиссера Кевина Смита (который Боб), героиновый наркоман в завязке, впервые ставит фильм со всеми своими звездными друзьями в ролях, чтобы только посмеяться над собой. И, конечно, прорекламировать скорый выход третьей части «Джея и Молчаливого Боба».

По сюжету, Мьюз отказывается от очередной роли пыхаря: в свои 45 он еще полон амбиций, но никто не способен увидеть в нем личность, а не веселого Джея, каким он был в 20. Непривычно разговорчивый Кевин Смит читает другу мораль и советует ему учебник по системе Станиславского (в Голливуде ее называют просто «метод», отсюда и оригинальное название). Фильм, впрочем, снят по системе абсурда и, скорее, напоминает капустник, чем «Быть Джоном Малковичем». Абсурдистский сюжет, из которого множество сцен можно вынуть без ущерба для смысла, смешные спецэффекты, яркая картинка и общая атмосфера, отсылающие к видео топ-блогеров на YouTube. Большей частью это все довольно смешно.

«Прощание»

Начинающая писательница Билли живет в Нью-Йорке, вдали от своей китайской семьи. Она собирается учиться в Европе (правда, ей отказано в престижной стипендии Гуггенхайма) и поглощает западную культуру. Ее американский английский безупречен, но при разговоре с любимой бабушкой Билли переходит на китайский.

Вскоре оказывается, что бабушка Билли смертельно больна, но не знает об этом. От престарелой матери семейства скрывают поставленный онкологом диагноз: похожая традиция существует и в России. Зато семья устраивает для бабушки праздник прощания, замаскированный под фиктивную свадьбу. Билли сперва не приглашают, опасаясь, что та раскроет обман. Но девушка все же приезжает в Китай, чтобы увидеть бабушку и родню, лучше понять свою культуру и себя.

Сентиментальная история основана на реальной биографии Лулу Ванг, написавшей сценарий и поставившей фильм. В главной роли — певица и актриса Аквафина, игравшая недавно в «Безумно богатых азиаты». Но «Прощание» — более тонкое кино, чем ромком Джона М. Чу.

«Женщина в огне»

Удивительный опыт по пересадке традиций классического российского театра XX века (все орут!) на щедрую американскую почву (white trash, дайнеры и трейлеры, ранние беременности, серийные убийцы и милые кости). Фильм живописует злоключения Дебры (Сиенна Миллер), сильной женщины с перманентом, последовательно теряющей иллюзии насчет мужчин, 16-летнюю дочь, надежду, сострадание, снова веру в мужчин — но все-таки воскресающую, как феникс, и с успехом воспитывающую внука, оставшегося от пропавшей без вести дочки.

«Они ползут за тобой»

Еще один фильм, эксплуатирующий болезненный интерес и страх американского зрителя перед тоталитарными сектами. Здесь патриархальная коммуна обитает в лесах близ Аппалачей и водит дружбу с ядовитыми змеями. Вернее, змеи считаются воплощением греха, поэтому с ними нужно справляться, не бояться, подчинять себе. На этом основаны странные ритуалы культа, и смерть одного ребенка, случайно укушенного рептилией, уже неспешно расследуется полицией.

Главная героиня готовится выйти замуж за специально подобранного ей жениха. Но проблема в том, что она тайно беременна от другого юноши, изгнанного из общины. Как только об этом станет известно, неизбежно произойдет беда.

Несмотря на довольно прямолинейные метафоры, сценарий начинающих режиссеров Бриттани Поултон и Дэна Мэдисона Сэвэджа заинтересовал известных актеров, среди которых — восходящая звезда Кейтлин Дивер в главной роли, Оливия Колман, Томас Манн. Но главное в картине, конечно, не понятный сюжет, а удушливая и нервная атмосфера ожидания рокового укуса змеи. Способствуют ей и сумрачные тона дремучего леса.

«Звук тишины»

Усталая и задерганная жительница Манхэттена Эллен (Рашида Джонс, известная по «Паркам и зонам отдыха») по совету друзей приглашает к себе настройщика — специалиста по звуковому дизайну помещений (Питер Сарсгаард, вооруженный маленьким камертоном). Прослушивая дом, тот выискивает причины атональности, дисгармонии и устраняет их: например, избавляется от барахлящего тостера. Героиня сперва относится к идеям настройки окружающей среды скептически, но потом все больше проникается интересом к оригиналу, починившему ее квартиру. Сам же настройщик переживает кризис.