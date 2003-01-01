Эксклюзивно на КиноПоиске: Фрагмент фильма «К звездам»

6 сентябряОбсудить0

Новый режиссерский проект Джеймса Грэя «К звездам» — попытка объять необъятное и разобраться, действительно ли человечество является частью Вселенной. И если судить по отзывам с мировой премьеры на Венецианском кинофестивале, то ему действительно удалось создать захватывающее путешествие за пределы знакомого, где человек постепенно теряет всякую связь с Землей.

Действие фильма «К звездам» разворачивается в недалеком будущем, когда человечество сумело покорить ближайший космос. Земляне исследуют загадки Вселенной, пока череда странных событий не заставляет их снова посмотреть на космическую бездну с ужасом. С окраины Солнечной системы исходит странное излучение, из-за чего на Земле начинают происходить катаклизмы, которые рискуют уничтожить все человечество.

Ответ на вопрос о том, что же произошло, кроется на планете Нептун, куда 16 лет назад на поиски инопланетной цивилизации улетела команда корабля «Лима». Командовал операцией Клиффорд МакБрайд (Томми Ли Джонс), и теперь его сын Рой (Брэд Питт) должен отправиться к звездам вслед за ним.

В двухминутном фрагменте фильма, эксклюзивно представленном КиноПоиску, герой Питта пребывает на Луну для дальнейшего перелета. Но на спутнике он сталкивается с неожиданной проблемой — лунными пиратами, похищающими людей.

Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал в материале «„К звездам“ Джеймса Грэя: Брэд Питт выходит в открытый космос». О других фильмах Венецианского кинофестиваля читайте в спецпроекте КиноПоиска.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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