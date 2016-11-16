Мемы, пришельцы и Дэнни Трехо: Почему все обсуждают «Зону 51»?

Почему все пишут про штурм «Зоны 51»?

В конце июня участники немногочисленного сообщества про мемы в Facebook создали мероприятие с шуточным призывом штурмовать «Зону 51» — военную базу в штате Невада, которую часто упоминают сторонники конспирологических теорий. Одна из популярных теорий, которая в том числе закрепилась и в массовой культуре, гласит, что правительство США якобы скрывает в «Зоне 51» инопланетян. Организаторы штурма даже назначили точную дату — 20 сентября 2019 года.

За несколько недель мероприятие собрало более 1,5 миллиона человек, еще 1,2 миллиона отметили, что штурм их интересует. В соцсетях началась волна мемов про «Зону 51» и подготовку к атаке на базу.

Перевод: «Марк Цукерберг спонсирует штурм „Зоны 51“, чтобы спасти своего отца из заключения». Перевод: «Правительство: „Это просто глупый мем, никто не придет“. 20 сентября:…»

Многие пользователи собираются ворваться на базу в стиле героев «Наруто» (то есть просто толпой). Другие обсуждают, что будут делать с пришельцами, которых спасут из заточения.

Перевод: «Мой пришелец, которого я выкрал из „Зоны 51“, будит меня в три часа ночи и спрашивает, как пользоваться микроволновкой».

О шуточном штурме написали все крупные мировые СМИ. Некоторые издания даже выпустили инструкции по подготовке к штурму, а другие посоветовали, как одеться на мероприятие.

Знаменитости тоже участвуют?

Мем про штурм «Зоны 51» поддержало много знаменитостей (пока только зарубежных). Среди них — Дэнни Трехо, Лиам Каннингэм, сыгравший в «Игре престолов» Давоса Сиворта, певица и актриса Майли Сайрус, музыкант Lil Nas, певица Ферджи, актриса Элизабет Гиллис, братья Джонас и многие другие.

Перевод: «После штурма „Зоны 51“».

Перевод: «Они не смогут остановить нас всех».

Перевод: «Я уже готова».

Перевод: «Учу своего пришельца ходить после спасения из „Зоны 51“».

Перевод: «Мы с Селеной Гомес по пути к „Зоне 51“».

Эти люди правда собираются штурмовать военную базу?

Организаторы мероприятия много раз подчеркивали несерьезность своих намерений. Кроме того, из 1,5 миллиона отметившихся пользователей до Невады доедут в лучшем случае несколько тысяч. И вряд ли тактика из «Наруто» поможет им захватить военную базу.

ВВС США сообщили, что всегда готовы к любым гостям и защите Америки. «„Зона 51“ является тренировочной площадкой для ВВС США, и мы никому не советовали бы пытаться попасть в район, где мы обучаем своих специалистов», — говорится в заявлении военных.

Однако владельцы гостиниц и мотелей в ближайших к «Зоне 51» городах рассказали о повышенном спросе на двадцатые числа сентября.

А что посмотреть про «Зону 51»?

Военная база, на которой якобы проводят эксперименты над пришельцами, не раз появлялась в кино и сериалах: «День Независимости», «Зона 51», «Пол: Секретный материальчик», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Секретные материалы», «Звездные врата: ЗВ-1» и «Семь дней». Издание I-d выпустило целый материал, посвященный фильмам, которые можно посмотреть для подготовки к штурму. В него вошли «Спайс Уорлд», «Контакт», «Марс атакует!», «Инопланетянин» и мультсериал «Захватчик ЗИМ». Отдельный список фильмов о «Зоне 51» есть и у сервиса IMDb.