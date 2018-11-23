Находка дня: Эффектный выход Киану Ривза

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В новом фильме Netflix Киану Ривз появляется на несколько минут. Но это не помешало ему в очередной раз стать мемом.

Киану Ривз, пожалуй, один из главных актеров-мемов. И сам актер, и его герои регулярно становятся мемами — от кадра из комедии «Невероятные приключения Билла и Теда» до знаменитой фотографии с бутербродом.

После выхода фильма «Ты — мое сомнение» в Twitter появился аккаунт, в котором на кадры с замедленным выходом Ривза (в картине он играет самого себя) накладывают популярные песни.

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