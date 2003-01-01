Что смотреть в кино: «Король Лев», «Соблазн», «Мышеловка»

«Король Лев»

Новая версия классического мультика о льве Симбе и его королевстве продолжает серию ностальгических ремейков Disney. Всем известный мультфильм 1994 года переснят местами покадрово, только вместо олдскульной двухмерной анимации мы теперь видим пугающе реалистичных компьютерно-сгенерированных зверей (правда, без явных половых признаков). Эту же технику режиссер Джон Фавро использовал в новой «Книге джунглей». Впрочем, если там был «настоящий мальчик», в «Короле Льве» вообще нет игровых сцен при полном правдоподобии изображения. Хотя кто знает, насколько правдоподобно показывать поющих львов или кабанов. Спецэффекты, конечно, захватывающие. Впрочем, они же могут и отпугнуть тех, кому дороги детские впечатления. Кроме того, из новой версии убрали марш гиен.

«Солнцестояние»

Новый фильм Ари Астера (помните жуть его прошлогодней «Реинкарнации»?) — переход от своеобразной американской готики к несколько глумливому европейскому фолк-хоррору. Несколько студентов-этнографов отправляются в шведскую сельскую коммуну на праздник летнего солнцестояния — их пригласил однокурсник-швед. С ребятами отправляется подружка (Флоренс Пью) одного из них, пережившая травму (парни единогласно считают ее душной и токсичной невротичкой). Летнее настроение сразу задают галлюциногенные грибы. Их друзья пробуют сразу по приезде в деревню. Плыть и вращаться все вокруг, в общем, не перестает до самого страшного конца.

Вскоре выяснится, что деревенские не просто любители косплея, а секта, практикующая много чего странного — от ритуального секса до ритуальных самоубийств. Обойдемся без спойлеров, но заметим, что женщины в фильме Астера снова восторжествуют, а изобретательность режиссера по части обращения с мертвыми телами превзойдет ваши самое смелые фантазии.

«Обитель тьмы»

Еще немного еврохоррора — на сей раз не о языческих духах, а о призраках времен нацизма. Молодые немецкие видеоблогеры решают провести трансляцию из заброшенной больницы, где в 1940-е годы ставили эксперименты над людьми. Разумеется, здание больницы оказывается западней. Здесь захлопываются решетки, гаснут лампочки, дрожащая камера выхватывает странные силуэты в полутьме. Незадачливые охотники за привидениями кричат в эфире своих каналов, пока невидимые руки не утаскивают их в темноту навсегда — повезет немногим. Впрочем, не стоит ждать искреннего хоррора от режиссера, чей прошлый фильм (о зомби в школе) назывался «Картофельный салат».

«Соблазн»

Грустный, но легкий фильм о трех женщинах в кризисе, которые пытаются удержаться на плаву. Психоаналитик Сибил (Виржини Эфира) хочет переквалифицироваться в писательницу. Чтобы не выдумывать сюжеты, она решает позаимствовать истории своей клиентки, актрисы (Адель Экзаркопулос). Последняя сделала аборт от своего любовника, который встречается с постановщицей фильма, где они оба играют. Постановщица (Сандра Хюллер) и актриса пытаются использовать Сибил, чтобы развязать любовный треугольник, но писательница-аналитик при личном контакте со своими героями делает всем только хуже. Тем более у нее свои проблемы — алкоголизм, например.

Присутствие Хюллер не может не напомнить о «Тони Эрдманне», и в фильмах чувствуется нечто общее, вплоть до эпизода, где главная героиня внезапно и проникновенно поет на сцене. Впрочем, французский вариант кризиса среднего возраста выглядит немного смешнее.

«Мышеловка»

Фильм с клаустрофобным сюжетом, напоминающим и «Игру Джеральда» по Кингу, и «Погребенного заживо», и «127 часов». Кстати, как и в случае с фильмом Бойла, «Мышеловка» снята на основе реальных событий.

Мелкий преступник из Аргентины вламывается в припаркованный внедорожник и уже не может выйти. Хитрая система защиты напрочь блокирует двери, благодаря звукоизоляции и тонировке снаружи также ничего не видно и не слышно. Начав стрелять, вор-неудачник попадает себе же в ногу. Остается ждать мучительной смерти или искать нетривиальные решения. Учитывая, что крутая тачка принадлежит богатому акушеру, неизбежно возникает ассоциация с мучительным вторым рождением для героя.

В Аргентине и некоторых других испаноязычных странах фильм прошел так хорошо, что уже ходят разговоры о голливудском ремейке.

«Русское краткое. Выпуск 4»

Альманах отечественных короткометражек — жанр, который нечасто можно увидеть на большом экране. В четвертую уже подборку, вышедшую под брендом «Русское краткое», попало четыре фильма молодых режиссеров. Некоторые из них, скорее, известны зрителю как телеактеры. «update/delete» Григория Калинина и Алексея Ильина — день человека в объективах камер слежения, телефонов, веб-камер. «Акватлон» Алексея Шабарова — драматическая история из жизни молодых спортсменов. «Африка» Анастасии Шахватовой — рассказ о конфликте взрослеющей дочери и молодящейся матери. «Добрый день» Ольги Дибцевой кажется веселой криминальной историей, а «Дом на голове Клаузеверца» Дмитрия Булгакова, как чувствуется уже по названию, — кафкианский сюрреализм. Среди актеров, снявшихся в альманахе, в том числе и звезды — Александр Паль и Ольга Хохлова.