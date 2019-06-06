Джордан Пил назвал «Солнцестояние» самым идиллическим хоррором в истории

Киножурнал Fangoria пригласил Джордана Пила («Прочь») и Ари Астера («Реинкарнация») обсудить состояние современных фильмов ужасов. В ходе беседы Пил не удержался и начал нахваливать новый хоррор Астера «Солнцестояние». По словам Пила, в картине о летнем празднике в Швеции Астер смог создать самые отвратительные, выбивающие из колеи образы, от которых невозможно оторваться.

«Я искренне верю, что зрители настолько привыкли к клаустрофобным, грязным хоррорам, которые помещают их в места, где они не хотели бы находиться, что прирожденная спокойность „Реинкарнации“ и полная свобода „Солнцестояния“ стали идеальным для меня рецептом для „Я хочу посмотреть этот фильм“», — говорит Пил.

«После показа я написал тебе: „Кажется, ты сделал самый идиллический хоррор в истории“. Ты взял „Степфордских жен“ и своей картиной уничтожил их привлекательность. Что само по себе достижение. Плюс есть несколько четких заимствований, но фильм выглядит очень уникальным. Таких картин до этого не было, а после всем придется состязаться с „Солнцестоянием“. Я к тому, что он отнял у „Плетеного человека“ звание самого знакового фильма о язычниках».

Главные герои «Солнцестояния» — молодая пара в исполнении Флоренс Пью и Джека Рейнора, чьи отношения готовы в любой момент рассыпаться. В попытке остаться вместе они в составе группы антропологов приезжают в Швецию, где планируют отдохнуть, насладиться видами природы и посетить местный летний фестиваль. Со временем выясняется, что с праздником связан местный языческий культ, а в свете яркого солнца скрывается настоящая тьма.

Астер прекрасно понимает, что его ленту будут сравнивать с классическим хоррором Робина Харди. Вместе с тем он надеется, что зрители вместе с картиной смогут ступить на новую территорию. Сам режиссер считает, что снял кино о расставании, завернутое в одежду народного фильма ужасов.

«Он проворачивает странный трюк, когда выходит за границы хоррора, — продолжает мысль Пил. — Это вознесение фильмов ужасов. Я не чувствовал, словно меня мучают, а скорее, что меня поставили на пьедестал и восхваляют глазами протагониста».

«Фильм вызвал чрезвычайно уникальное ощущение, так как после просмотра я понял, что думал о финальной части типа: „Срань господня!“ — признался режиссер. — Это самые отвратительные, выбивающие из колеи образы из всего, что я видел в кино, тем менее я испытал все с открытым ртом, с широко распахнутыми глазами. Мне кажется, этого отчасти удалось добиться благодаря тому, что злодеи тут не превращаются в монстров, преследующих свои злобные цели».

Источник: EW

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