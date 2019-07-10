Королевский подарок: Первая реакция на фильм «Король Лев»

«Король Лев» Джона Фавро — очередной проект в длинной череде необязательных, но прибыльных ремейков мультфильмов Disney. И новый фильм, судя по всему, рискует сорвать куш. Фавро с любовью воссоздал оригинал, обновил голоса и музыку, а новейшие технологии позволили ему достичь невиданного доселе уровня фотореалистичности.

Обо всем этом можно судить по первым реакциям. Многих зрителей задела ностальгия, кого-то привел в восторг визуальный ряд, и почти всем понравились Тимон и Пумба, которых озвучили Билли Айкнер и Сет Роген.

Вот что они пишут.

«Мне посчастливилось посетить несколько мировых премьер, но не уверен, что я когда-либо слышал столько аплодисментов, как сегодня на показе „Короля Льва“. Словно рок-концерт. Фильм соберет очень много денег».

«И еще кое-что о „Короле Льве“. Визуальные эффекты/анимация в фильме НЕВЕРОЯТНЫЕ. Наверное, впервые в жизни я расчувствовался, как только фильм начался. От музыки мне уже хотелось разрыдаться. История знакомая, но о-о-о-очень хорошо сделанная».

«„Король Лев“ всегда был моим любимым мультфильм Disney, и эта новая версия — прекрасное напоминание почему. С радостью приняла знакомые чувства, тревоги и слезы. В восторге от визуальной магии. Тимон и Пумба — наше все».

«„Король Лев“ — ослепительный. Изумительная музыка, отличная озвучка, но в первую очередь визуальный ряд».

«В „Короле Льве“ ностальгия бьет наповал. Удивительно снова увидеть историю в новом виде на большом экране. Шикарный актерский состав, а голос Джеймса Эрла Джонса в роли Муфасы заставил меня улыбнуться. И да, сцена с паническим бегством буйволов по-прежнему вызывает слезы».

«Только с просмотра „Короля Льва“. В полном восторге от каждой секунды. Невероятная детализация в создании животных, а музыка — новый уровень. Вероятно, мой любимый игровой ремейк Disney».

«„Король Лев“ — именно то, что рекламировалось: покадровый ремейк оригинала. Впечатляющая анимация и несколько отличных кастинговых решений (Бейонсе в роли воодушевленной Налы, Джон Оливер идеален как Зазу), плюс музыка все так же отличная. Но это скорее ностальгическая переделка, нежели свежее переосмысление».

«Только что посмотрел „Короля Льва“, и мне очень понравилось. Боялся, что реалистичным животным будет не доставать харизмы анимации, но они очень хорошие. Тимон и Пумба — звезды фильма. Некоторые песни/танцы сработали не так хорошо, как в оригинале, но все равно очень приятный фильм».

«В восторге, восторге, восторге от „Короля Льва“. Находит идеальный баланс между преданностью и инновацией, техническое и эмоциональное достижение, которое выглядит прямо-таки недостижимым. (Реально, вы ничего такого еще не видели.) А Билли Айкнер — звезда фильма».

«„Король Лев“ — чудесная адаптация знаменитой классики. Есть несколько мелких изменений, которые только улучшают то, что и так было великим, а все остальное сделано отлично. Графика местами отвлекает, но эмоции быстро все покрывают. В восторге».

«В полном восторге от „Короля Льва“. Невероятный визуал и игра актеров озвучания. Выплакала весь макияж. Тимон и Пумба вернули меня к жизни. Готова умереть за малыша Симбу».

«Черт побери, мне очень понравился „Король Лев“. Мне кажется, это фильм с самыми красивыми спецэффектами. Новый уровень, все изменилось в этом роде. (К слову, не испытываю к оригиналу сильных чувств или ностальгии. Этот фильм, в любом случае, меня захватил)».

«„Король Лев“ — визуально безукоризненный и новое слово для визуальных эффектов. Потрясающий по всем пунктам. Отличная музыка (Гловер и Бейонсе выводят ее на новый уровень), отличная актерская игра (Тимон, Пумба и Шрам — звезды), а чувства бьют через край. Поистине отличное кино».

«В „Короле Льве“ хватает души, захватывающих спецэффектов и отличных актеров. Но для меня Билли Айкнер и Сет Роген в ролях Тимона и Пумбы — звезды фильма, которые меня заставили смеяться до слез».

«„Король Лев“ может стать первым анимационным фильмом, дважды взявшим „Оскар“. Джон Фавро отлично справился. Отличный актерский состав. Айкнер, Роген, Оливер — звезды фильма. Прекрасный визуальный ряд. Две лапы вверх».

«Только что посмотрела „Короля Льва“, и от него захватывает дух! Музыка, визуал, актеры. Как бы вы ни относились к ремейкам Disney, от этого вы будете в восторге».

«Только с просмотра „Короля Льва“. Ключевая реакция: СИМБА — ТАКОЙ МИЛАШКА. Но на самом деле если вы рассчитывали на почти идентичную адаптацию мультфильма с добавлением потрясающих визуальных эффектов, то получите именно то, чего хотели».

«„Король Лев“ — потрясающее визуальное достижение кинематографа. Не верится, что это фильм с компьютерной графикой. Тимон и Пумба — звезды. Хороший ремейк Disney, но был ли он нужен? Может, и нет, но он приятный, и семьи будут в восторге».

«„Король Лев“ лучше, чем я думал, что он будет! Мне все-таки не хватает преувеличенных эмоций оригинала, но здесь это местами проглядывает, а работа актеров по большей части достаточно хороша, чтобы сгладить шероховатости. Айкнер и Роген — звезды фильма».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.