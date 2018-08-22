Балет в метро: Что нужно знать о короткометражке П. Т. Андерсона и Тома Йорка

Что это?

Anima — 15-минутный фильм-клип, приуроченный к выходу одноименного сольного альбома лидера Radiohead Тома Йорка, который критики называют лучшим за всю карьеру британца. В фильме звучат три песни с новой пластинки Йорка: «Hot The News», «Traffic» и «Dawn Chorus». В качестве режиссера выступил Пол Томас Андерсон, снявший «Магнолию», «Нефть», «Ночь в стиле буги» и «Призрачную нить». Ранее Андерсон сотрудничал c Radiohead и Йорком — в 2016 году он снял для группы клип на песню «Daydreaming». Сам Андерсон рассказал, что при работе вдохновлялся one-reeler фильмами — немыми короткометражками 1920-х годов. Премьера музыкального фильма состоялась 26 июня в кинотеатрах IMAX по всему миру, днем позже Anima вышла на Netflix.

О чем короткометражка?

Безымянный герой, сыгранный Томом Йорком, в полудреме и в окружении танцующих прохожих следует за таинственной незнакомкой (итальянская актриса Даяна Рочионе, девушка Йорка), которую он встретил в метро, и в финале наконец догоняет ее.

Тизер Anima

Как отмечают критики, проект Андерсона и Йорка — это сюрреалистичный сон, в котором есть место и современному балету, и немым фильмам 1920-х годов, и оммажу Бастеру Китону, и юнгианству. Само название короткометражки — Anima — это термин, введенный Карлом Юнгом. По Юнгу, анима — это женская часть мужской психики, проводник между сознанием и бессознательным.

Идея фильма появилась у Тома Йорка и хореографа Дэмиена Джалета, с которым музыкант работал над «Суспирией» Луки Гуаданьино (Йорк выступил в качестве композитора). «Я был, можно сказать, пятым колесом. Мы начали обсуждать идею фильма в декабре, и вот июнь, мы здесь. Все получилось довольно быстро», — говорил Андерсон на премьере Anima в Лос-Анджелесе.

Где снимали?

Первые зрители писали, что у них захватывало дух от того, как великолепно снята Anima. Над фильмом трудился оператор Дариус Хонджи, работавший над «Ускользающей красотой» Бертолуччи, «Семью» Финчера, «Любовью» Ханеке и последними фильмами Вуди Аллена. Короткометражку снимали на широкоформатную пленку, съемку проходили в Чехии и Франции. Метрополитен в фильме — это пражское метро.

Что говорят о фильме?

Зрители хорошо приняли Anima: на IMDb у короткометражки стоит оценка 8,0, на КинПоиске — 7,9. Пользователи IMDb описывают фильм как гипнотическое аудиовизуальное путешествие, а поклонники Radiohead считают его любовным посланием Йорка к Даяне Рочионе. Однако некоторые называют короткометражку «просто слишком длинным клипом Тома Йорка», а другие отмечают, как сильно музыкант выделяется на фоне профессиональных танцоров и проигрывает им.

Критики же исключительно хвалят короткометражку Андерсона и Йорка. «Мрачная антиутопическая рапсодия, под которую можно танцевать», «захватывающий дух балет мечты», «новый тип музыкального приключения» — так СМИ отзываются об Anima.