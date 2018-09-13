Что смотреть в кино: «Курск», «Выше неба», снова «Мстители» и Миядзаки

«Курск»

«Они там» снова сняли кино, которое «должны были сделать мы». Режиссер «Охоты» Томас Винтерберг и продюсер Люк Бессон мытьем и катаньем (Минобороны РФ отказало в поддержке) сняли фильм о трагедии 2000 года, когда на борту атомной подлодки «Курск» случилась авария, из-за которой погибли все 118 членов экипажа. А если точнее, из-за того, что им не оказали своевременную помощь. В основу легла книга британского журналиста Роберта Мура «Время умирать», снимать пришлось во Франции и Бельгии без участия российской стороны. Отсюда некоторый набор ляпов, которые русский человек считывает бессознательно: прическа героини Леа Сейду явно отсылает к Юлии Тимошенко, выпуск новостей называется «Картина», а в церкви во время венчания детский хор поет песню про ветер, траву и время. Но, что важно, это первый художественный фильм о тех трагических событиях, и концентрируется он все-таки не на политиках, а на обычных людях — суровых мужчинах с чувством долга и их верных женах. На премьере в Торонто, откуда мы рассказывали вам про фильм, иностранные журналисты честно ждали хеппи-энда — в мире история «Курска» не очень неизвестна. Теперь будут знать.

«Выше неба»

Прогремев с «Хорошим мальчиком», Оксана Карас сняла еще одну историю взросления, на этот раз девочки с больным сердцем. У нее есть сестра, творческий папа и гиперопекающая мама, и все их жизни крутятся вокруг болезни героини. Однажды семья выезжает за город в пансионат, и в этих чеховских декорациях речек, лугов, небес и беспечных дачников разыграется маленькая драма. Виктория Толстоганова на прошедшем «Кинотавре» стала лучшей актрисой за роль матери — женщины, по ее словам, нелюбимой и жалкой и оттого чудовищной. Подробнее о фильме мы писали тут.

«Та еще парочка»

Сет Роген и Шарлиз Терон играют друзей детства, которых судьба развела и затем свела опять. Она — госсекретарь США, он — независимый журналист, она нанимает его писать ей смешные речи, а потом они влюбляются друг в друга, и это очень смешно, и трогательно, и романтично, и оказывается, что Сет и Шарлиз прекрасно смотрятся вместе! Один из сценаристов — Дэн Стерлинг, автор таких хитов, как «Офис», «Девочки» и «Южный Парк», так что накал и стиль юмора понятны.

«План побега 3»

И снова самая неприступная тюрьма в мире. И снова Рэй Бреслин в исполнении Сильвестра Сталлоне пытается ее взломать. На этот раз ему нужно вызволить дочку друга, которую похитили злодеи. Противостоит Рэю сын бывшего напарника, которого тот не смог спасти. Что, интересно, Слай придумает дальше? Ждем кроссовера с Майклом Скофилдом из «Побега».

«Проклятие Аннабель 3»

Демонологи Эд и Ллорейн Уоррен запирают злобную куклу и другие артефакты у себя в подвале. Заходить туда строжайше запрещено, а уж трогать что-нибудь и вовсе смертельно опасно. Ну и что вы думаете? В гости к дочке Уорренов приходит подружка, спускается в подвал и все, конечно же, трогает, включая милашку Аннабель. И никому теперь нет пощады.

«Однажды в Стокгольме»

История ограбления шведского «Кредит банка» в 1973 году: его захватили двое преступников (Итан Хоук и Марк Стронг), которые шесть дней удерживали заложников. В чем кинематографический интерес? Заложники впоследствии встали на сторону грабителей, и этот эффект получил в психологии название «стокгольмский синдром». Посмотрите, как оно все было.

«Собачья жизнь 2»

В первой части пес Бэйли прожил много собачьих жизней, но в конце концов вернулся к своему первому хозяину Итану. Во второй он умрет и вернется в теле щенка, чтобы заботиться о внучке Итана. Захватите на сеанс носовые простыни.

«Битва за Землю»

Люди всегда надеются, что инопланетяне хорошие и всем помогут. Увы, те, которые прилетели в ответ на наши сигналы, тут же захватили Землю, установили свое правительство и тотальный контроль. Придется отвоевывать матушку-планету обратно.

«Принцесса Мононоке»

В рамках проекта «Покажем всего Миядзаки на большом экране» выходит очередной культовый анимационный фильм маэстро. Юный принц убил вепря и навлек на себя проклятье. Чтобы изменить свою судьбу, он отправился в путешествие и оказался в загадочной стране, где люди сражаются с лесными духами. Там принц встретил Мононоке — дочь волчицы и повелительницу зверей — и решил связать ее судьбу со своей.

«Угоняя лошадей»

Предыдущий фильм Ханса Петтера Муланда «Снегоуборщик» (американский ремейк своего же оригинала «Дурацкое дело нехитрое») был лихой черной комедией, а тут красивая тягучая драма о призраках прошлого. Главного героя вновь играет Стеллан Скарсгард. Он вспоминает одно лето из детства, когда столкнулся с любовью, предательством и смертью. На прошедшем Берлинском фестивале картине дали «Серебряного медведя» за выдающиеся художественные достижения.

«Мстители: Финал»

Вы представляете, они снова с нами — Тони, Стив, Наташа и все-все-все. Дополнительные показы пройдут с 27 по 30 июня только в залах формата IMAX. Покажут обращение режиссеров картины братьев Руссо, незавершенную вырезанную сцену, а также эксклюзивное видео из фильма «Человек-паук: Вдали от дома», чтобы подогреть ожидание. Некоторые счастливцы в избранных кинотеатрах получат еще и специальные постеры с героями команды Мстителей.