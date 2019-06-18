Пираты вырезали из четвертых «Мстителей» все сцены с женщинами

Неизвестный выложил на пиратских сайтах собственную версию блокбастера «Мстители: Финал». Автор нового монтажа вырезал из фильма все эпизоды с женскими персонажами — от диалогов до активного участия в боевых сценах.

Из дефеминизированной версии полностью пропала героиня Бри Ларсон. Удалена открывающая сцена, где Клинт Бартон учит дочь стрелять из лука. «Девушки должны учиться быть хорошими женами и матерями и оставить сражения мужчинам», — считает автор монтажа. Под сокращение попали Черная Пантера («Он не особо и важен») и момент, когда супергероини спасают Человек-паука («Не требуется»). Автор также вырезал все моменты, где мужчины-герои обнимаются.

В январе 2018 года похожая история произошла с восьмым эпизодом «Звездных войн», когда появилась так называемая шовинистская версия фильма, откуда были удалены все сцены и диалоги с участием персонажей женского пола. В результате получилась короткометражка продолжительностью 46 минут.

В ответ на это некий Логан Джеймс сделал мирную версию «Спасти рядового Райана».

Источник: NPR

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