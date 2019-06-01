На очередной церемонии вручения премии MTV Movie & TV Awards главным победителем вышел блокбастер студии Marvel «Мстители: Финал». Картина взяла призы в номинациях «Лучший фильм», «Лучший герой» (Тони Старк) и «Лучший злодей» (Танос). При этом актерская награда досталась фильму «Звезда родилась» (Леди Гага). В категории «Лучшая драка» ведерко золотого попкорна досталось «Капитану Марвел».
По результатам голосования лучшим сериалом, несмотря на критику восьмого сезона, все равно выбрали «Игру престолов». Элизабет Мосс взяла приз за главную роль в «Рассказе служанки».
Премию поколения (Generation Award) вручили Дуэйну Джонсону, а награду первопроходца (Trailblazer Award) получила Джада Пинкетт Смит.
Лауреаты в основных номинациях распределились следующим образом.
Лучший фильм
Лучший сериал
Лучший актер или актриса в кино
- Леди Гага — «Звезда родилась»
- Амандла Стенберг — «Чужая ненависть»
- Лупита Нионго — «Мы»
- Рами Малек — «Богемская рапсодия»
Лучший актер или актриса в сериале
- Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
- Эмилия Кларк — «Игра престолов»
- Джина Родригез — «Девственница»
- Джейсон Митчелл — «Чи»
- Кирнан Шипка — «Леденящие душу приключения Сабрины»
Лучший герой
- Роберт Дауни-мл. — «Мстители: Финал»
- Бри Ларсон — «Капитан Марвел»
- Мэйси Уильямс — «Игра престолов»
- Закари Ливай — «Шазам!»
- Джон Дэвид Вашингтон — «Черный клановец»
Лучший злодей
- Джош Бролин — «Мстители: Финал»
- Джозеф Файнс — «Рассказ служанки»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
- Лупита Нионго — «Мы»
- Пенн Бэджли — «Ты»
Лучший поцелуй
Лучший испуг
- Сандра Буллок — «Птичий короб»
- Алекс Вулф — «Реинкарнация»
- Линда Карделлини — «Проклятие плачущей»
- Виктория Педретти — «Призраки дома на холме»
- Риан Риис — «Хэллоуин»
Лучшая комедийная роль
- Дэниэл Леви — «Шиттс Крик»
- Аквафина — «Безумно богатые азиаты»
- Джон Малэйни — «Большой рот»
- Марсаи Мартин — «Мелкая»
- Закари Ливай — «Шазам!»
Лучшая драка
Лучший документальный фильм
- «Пережить Р. Келли»
- «Маккуин»
- «РБГ»
- «Соберись перед прыжком»
- «Цена золота: Скандал в американской гимнастике»
Звезда фильма/сериала
- Ноа Сентинео — «Всем парням, которых я любила раньше»
- Аквафина — «Безумно богатые азиаты»
- Хейли Лу Ричардсон — «В метре друг от друга»
- ЭмДжей Родригес — «Поза»
- Нкути Гатва — «Половое воспитание»
Источник: Deadline
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