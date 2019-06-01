MTV Movie & TV Awards: «Мстители: Финал» — лучший фильм

Сегодня, 09:08Обсудить0

На очередной церемонии вручения премии MTV Movie & TV Awards главным победителем вышел блокбастер студии Marvel «Мстители: Финал». Картина взяла призы в номинациях «Лучший фильм», «Лучший герой» (Тони Старк) и «Лучший злодей» (Танос). При этом актерская награда досталась фильму «Звезда родилась» (Леди Гага). В категории «Лучшая драка» ведерко золотого попкорна досталось «Капитану Марвел».

По результатам голосования лучшим сериалом, несмотря на критику восьмого сезона, все равно выбрали «Игру престолов». Элизабет Мосс взяла приз за главную роль в «Рассказе служанки».

Премию поколения (Generation Award) вручили Дуэйну Джонсону, а награду первопроходца (Trailblazer Award) получила Джада Пинкетт Смит.

Лауреаты в основных номинациях распределились следующим образом.

Лучший фильм

Лучший сериал

Лучший актер или актриса в кино

Лучший актер или актриса в сериале

Лучший герой

Лучший злодей

Лучший поцелуй

Лучший испуг

Лучшая комедийная роль

Лучшая драка

Лучший документальный фильм

Звезда фильма/сериала

Источник: Deadline

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