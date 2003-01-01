Одни дома: Репортаж со съемок «Проклятия Аннабель 3»

В декабре прошлого года КиноПоиск, трижды перекрестившись, отправился на съемки «Проклятия Аннабель 3» — седьмого фильма во вселенной «Заклятия». Наконец-то мы узнаем, что произошло, когда чертова кукла Аннабель оказалась в доме семьи Уоррен.

Наш визит на съемочную площадку начинается, мягко говоря, неортодоксально. Пиарщик фильма Джеймс Ферерра с большим распятием в руках и, как он сам шутит, со святой водой за пазухой ведет нас по улицам студии Warner Bros. в Бербанке, Калифорния. Съемки третьей «Аннабель» проходят в том же ангаре, где в свое время снимали «Звезда родилась» (с Джуди Гарлэнд), «Мою прекрасную леди», а также сериалы «Два с половина человека» и «Теория большого взрыва». Но ради съемок «Проклятия Аннабель 3» потребовались кое-какие дополнительные манипуляции религиозного характера. «После «Заклятия 2» все съемочные площадки для всех фильмов из этой киновселенной освящают. Польза налицо: сразу перестают останавливаться часы в домах и в гостиничных номерах, где живут члены съемочной группы, на площадке не появляются невесть откуда взявшиеся пентаграммы, да и на теле Веры Фармиги перестают появляться необъяснимые синяки. Во всяком случае, так утверждает Ферерра.

Гари Доберман и Мэдисон Айсмен на съемках «Проклятия Аннабель 3»

Сам он коллекционирует распятия и четки, ими увешан весь его офис. Кстати, каждый из актеров фильма был не только благословлен священником, но и получил четки, освященные самим папой римским в Ватикане. Но не всех это уберегло: 12-летняя актриса Маккенна Грейс («Капитан Марвел», «Тоня против всех», «Леденящие душу приключения Сабрины»), у которой в этом фильме чуть ли не главная роль, позже признается, что стоило ей зайти на съемочную площадку во время репетиций, как у нее тут же начинала идти кровь из носа. А за день до того, как журналисты приехали на студию, она слышали три стука в комнате Уорренов — как оскорбление Отца, Сына и Святого Духа.

Сама кукла Аннабель постоянно исчезает с площадки, и находят ее в самых разных местах. Что уж там, кукла даже исчезла с полароидных снимков, которые делала Маккенна: «Сначала я думала, что камера сломана, но оказалось, что черные снимки получаются, только когда я снимаю ее». Партнерша Маккенны по съемкам, Кэти Сариф, и вовсе никогда не расстается с освященными четками — прячет их в носках. Последняя в этой актерской троице, Мэдисон Айсмен, отделалась малой кровью: «Вышибло пробки пару раз в моем трейлере, да и все».

«Проклятие Аннабель 3» начнется с того же, что и первое «Заклятие» — кукла атакует медсестер. Уже из первого трейлера фильма становятся ясны примерные очертания сюжета: старшине Уоррены уезжают за город, дома остаются их дочь Джуди (Маккенна) с няней Мэри Эллен (Айсмен). К ним в гости приходит подруга няни, Дэниела (Сариф), неуемное любопытство которой и выпускает на волю Аннабель и других духов.

Кстати, дом Уорренов — сам по себе персонаж. Художнику-постановщику Дженнифер Спенс («Шазам!», «Заклятие 3») дали карт-бланш, когда дошло дело до создания интерьера. Дело в том, что у Джеймса Вана не сохранилось четких записей о доме, а воссоздать обстановку по предыдущим фильмам было не так уж и легко.

Получив свободу действий, Дженнифер отстроила настоящий трехэтажный особняк, что привело в восторг не только детей, но и взрослых — они узнавали полы, шторы и мебель из 1970-х. Дженнифер, на коленях которой во время интервью посапывает ее чихуахуа по имени Лягушонок, говорит, что пошла дальше: «Я пекла тут печенье. Стоял такой запах, что все сразу чувствовали себя как дома!» Спенс по-настоящему обустроила дом: в каждом шкафчике на кухне лежат настоящие соль, перец, консервы, вилки, ножи, рецепты. Внимание к деталям поражает. Дженнифер отодвинула холодильник, чтобы показать под ним невыцветший линолеум. Куда уж правдивее?

Попрощавшись с Дженнифер, мы возвращаемся в офис Ферерры. Вооружаемся наушниками и стараемся смотреть только на экран монитора — в этот момент снимают сцену, где дочь Уорренов, Джуди, заходит в комнату родителей и видит, что Аннабель сидит в кресле-качалке. Ее вот-вот атакует привидение. Спецэффекты в фильме появятся гораздо позже, так что 12-летней актрисе помогает подсказками съемочная группа, указывающая, где сейчас призрак: «Окно! Картина! Стол! Окно!» Скоро она пойдет на перерыв, чтобы учиться. Маккенна осваивает школьную программу прямо на съемочной площадке, в вязальной комнате нехорошего дома ее ждет репетитор. Ну, а в свободное время от учебы и работы девочка развлекается тем, что пугает людей: «Как только подъезжает автобус с туристами, я выпрыгиваю из кустов! Они видят меня и так пугаются! Маленькая девочка в окровавленной и грязной ночнушке — это и правда страшно!»

К слову, о костюмах. Художники не только подняли на уши все винтажные лавки в поисках тканей из 1970-х годов. Если не могли найти необходимый материал, то шли в библиотеку и срисовывали принты, популярные в то время, чтобы на их основе создать новые костюмы для актеров — с небольшими изменениями, чтобы не возникало проблем с авторским правом.

Как и в предыдущих фильмах, костюмы семейной пары Уорренов, координировали по цветам в зависимости от ситуации, в которой они окажутся. К примеру, если Лоррейн носит черный свитер, а Эд — черное поло, то это знак того, что пара собирается провести обряд экзорцизма. Леа Батлер, художник по костюмам, говорит, что реальной Лоррейн Уоррен (знаменитая исследовательница паранормальных явлений, прототип героини фильма) нравились вещи, которые акцентируют внимание на лице. Так в гардеробе появились блузки с высоким горлом. Кроме того, в доме Уорренов есть комната для вязания, а значит, в шкафу должны быть кардиганы и вещи с вышивкой.

После обеда нас заводят в святая святых — комнату артефактов, где каждый предмет, по сути, одержим демонами, то есть может стать заявкой на очередной фильм в киновселенной. Тут и обезьянка с цимбалами из первого «Заклятия», пианино и чучела животных, в том числе немецкой овчарки, самурайские доспехи, мечи, бесчисленные книги (Библия, сборник Гете, учебник по химии), фотографии усопших с монетами на глазах, карта города Бордо, музыкальная шкатулка из второго «Заклятия», игрушки, стеклянный сейф самой Аннабель, а на одной из полок я даже заметила ряд русских матрешек — кто знает, каких демонов они сдерживают!

«Когда снимали первое „Заклятие“, никто не мог и представить, что этот фильм положит начало киновселенной, так что многие предметы были утеряны. Теперь каждая вещь в этой комнате каталогизирована и в перерывах между фильмами покоится в архивах», — замечает Джеймс Ферерра. Трогать все эти предметы разрешено, но журналисты осторожничают: если верить демонологам Уорренам, прикоснувшись к каждому из артефактов, можно выпустить злых духов.

Набравшись смелости, мы подходим к пишущей машинке «Ремингтон», где набрана в несколько рядов фирменная фраза куклы Аннабель «Miss me?» («Скучали по мне?»). Рядом с ней свадебное платье 1930-х годов. Судя по всему, платье станет сосудом для одного из демонов. Саму демоническую невесту мы встретим только перед отъездом — за ужином, в фате и с пугающим гримом, она будет уплетать салат.

«Проклятие Аннабель 3» снимает Гари Доберман — сценарист, который адаптировал «Оно» Стивена Кинга для фильмов 2017 и 2019 годов. Этот фильм — его режиссерский дебют. «Мы начали работать с Гари шесть лет назад. Тогда ему понадобилось всего 12 дней, чтобы написать историю Аннабель. С тех пор он был с нами на каждом фильме, и в его способностях мы не сомневаемся», — заверяет продюсер Питер Сафран. Вполне вероятно, Доберман, как другие режиссеры франшизы, Джеймс Ван («Аквамен») или Дэвид Ф. Сандберг («Шазам»), через пару лет уже будет снимать супергеройское кино с многомиллионным бюджетом!

«Наш секрет успеха прост, — поясняет сам Доберман. — Мы стараемся уделить как можно больше времени персонажам, чтобы зрителей их судьба волновала еще до того, как начнет происходить что-то страшное!»

Незримо присутствует на площадке и создатель всей этой вселенной ужаса Джеймс Ван. «Мы советуемся с Джеймсом по поводу всех фильмов, — поясняет Сафран. — К примеру, это была именно его идея — показать Аннабелль в первом „Заклятии“; ее не было в исходном сценарии. После второго фильма стало ясно, что зрителям очень интересна монахиня, так появился фильм „Проклятие монахини“. Джеймс видит не на шаг, а на 30 000 шагов вперед!»

Со съемочной площадки мы уходим поздно вечером и с неспокойным сердцем: четки Ферерры, те самые, освященные папой римским, каким-то образом бесследно исчезли из закрытого офиса. Через пару дней их случайно найдут где-то в коридорах студии, все в паутине. Чертовщина да и только!