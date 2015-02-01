«Сандэнс-2019»: 10 лучших фильмов фестиваля

Кира Найтли и Адам Драйвер против ЦРУ, комедии о фитнесе и китайской свадьбе, документалка о преступлениях Майкла Джексона, первый за 6 лет фильм Джоанны Хогг и другие открытия «Сандэнса», которые нужно будет ловить в прокате и на стриминг-сервисах.

Фестиваль независимого кино «Сандэнс» закончился победой «Помилования» Чинонье Чукву. Фильм о тюремной надзирательнице, которая контролирует процесс смертной казни заключенных, получил главный приз в самой престижной программе «Американская драма». В «Мировой драме» приз предсказуемо достался «Сувениру» Джоанны Хогг. Лучший американский док — «Нация одного ребенка» Нанфу Ванг и Чжан Линн о демографической политике в Китае. В разделе «Мировая документалистика» Гран-при достался «Стране меда», истории о женщине, которая разводит пчел и почти не видит людей. Список остальных победителей можно посмотреть здесь. Из тенденций 2019-го стоит отметить обилие в программе комедий. А также неутомимое стремление отборщиков «Сандэнса» к поддержке женщин-кинематографистов: из четырех главных наград три отдали женским историям, а четвертую — документальному хоррору о демографической политике. Да и авторы этих фильмов — женщины. В фестивальной программе не было очевидных ударных хитов, но кое-что интересное там все же показали. Рассказываем поподробнее о наших фаворитах.

«Бриттани бежит марафон»

27-летняя тусовщица Бриттани пьет, курит и расстраивается из-за лишнего веса и одиночества. Однажды, навестив врача, Бриттани узнает, что у нее проблемы не только с весом, но и с печенью, а также с сердцем и с давлением. Решив изменить жизнь, она начинает бегать и почти сразу встречает новых друзей. Роль Бриттани исполняет комическая актриса Джиллиан Белл, сценаристка Saturday Night Live и звезда «Мачо и ботана». И фильм, конечно, не спортивное кино, а смесь ромкома и инди-драмы, невероятно остроумная картина о том, что, конечно, можно мучить себя физкультурой, но счастье придет лишь тогда, когда ты полюбишь то, чем занимаешься. Даже если это бег на марафонскую дистанцию.

«Прощание»

Одна начинающая писательница из Китая (Нора Лам, она же рэперша Аквафина) живет в Бруклине, но очень привязана к оставшейся на родине бабушке. Внезапно выясняется, что бабушка больна, жить ей осталось недолго, но расстраивать ее не хотят и о скорой смерти молчат. А чтобы все члены большой семьи успели попрощаться с умирающей, ей скажут, что все съезжаются на свадьбу внука (который на самом деле жениться не рвется). Главная героиня против, так как обмана не любит. Грядет большая китайская свадьба — такая забористая, что позавидовал бы Жора Крыжовников. Безусловное достоинство фильма — Аквафина. Актриса с внешностью безумного шляпника неловко перемещается между Бруклином и Китаем и дезориентирует зрителя, не давая видеть в этой истории только комедию. Всеобщее веселье оттеняет тема грусти китайских иммигрантов, оказавшихся между двумя цивилизациями. Есть много фильмов о тесной связи китайских диаспор с их исторической родиной и ее традициями, но это кино показывает нам, что их разделяет.

«Лапочка»

Молодой, но уже сильно пьющий актер Отис Лорт попадает в аварию, а затем и в реабилитационную клинику. Среди прочего терапевт советует ему вспомнить и записать яркие моменты прошлого. Отис вспоминает в основном отца, который терзал его морально, а иногда и физически, но на самом деле просто считал, что знает, как сыну лучше. Альма Харель, приятельница Шайа ЛаБафа, сняла этот фильм по его автобиографическому сценарию. Подкупают в «Лапочке», во-первых, актерский состав (юный, но уже опытный Ноа Джуп, Лукас Хеджес и ЛаБаф в роли собственного отца). А во-вторых, подход к теме. Вместо того чтобы завести старую песню о трудном детстве, авторы сняли кино о том, что «папа был строг, но пью я не поэтому».

«Люс»

Люс — улыбчивый чернокожий старшеклассник, звезда школы, гордость учителей и приемных родителей (Тим Рот и Наоми Уоттс), десять лет назад усыновивших ребенка из Эритреи. Но однажды учительница (Октавия Спенсер) находит в сочинении Люса слишком много симпатии к панафриканскому движению и радикальным политическим лидерам. Теперь все обеспокоены : отличник оказался совсем не таким пай-мальчиком, каким его считали. Фильм — адаптация одноименной пьесы 2013 года, тревожная история о том, что усыновленные дети имеют не только опыт их новой семьи и школьной жизни, но и свое собственное прошлое, связанное с их кровью и исторической родиной.

«Последний черный в Сан-Франциско»

Джимми живет в Сан-Франциско и одержим идеей вернуть себе элегантный особняк в викторианском стиле, который, согласно семейной легенде, когда-то своими руками построил его дед. Сейчас в особняке живет пожилая белая пара. Когда их нет дома, Джимми наведывается покрасить оконные рамы или полить цветы. Хозяева, естественно, недовольны. Самый необычный, художественный и тонкий фильм фестиваля написан и снят жителями Сан-Франциско чуть ли не в пятом поколении — друзьями детства Джо Талботом и Джимми Фейлз. Это абсолютно чеховская история, элегия о городе и мире, которого больше нет. Не хватает только чая на веранде и стука топора в финале.

«Сувенир: Часть 1»

Джули — студентка киношколы, девушка из привилегированного класса, которая живет в богемной квартирке, планирует снять фильм о рабочих, влюбляется в странного парня Энтони из министерства иностранных дел, манипулятора и эстета (Энтони возит ее в Венецию и водит в музеи смотреть на старых мастеров, том числе и на вынесенную в заглавие картину Фрагонара «Сувенир»). И эти отношения разрушат ее планы и жизнь в целом. Зато Джули поймет, как надо делать кино. Как написал кто-то из западных критиков, «этот фильм подкрадывается сзади». Точнее не скажешь, потому что в кадр тебя втягивает совершенно незаметно и уже не выпускает. Одна из самых интересных режиссеров Великобритании (жаль, снимающая очень редко), Джоанна Хогг сняла кино автобиографическое, о самой себе, девушке, неопытной в отношениях (как в романтических, так и социальных), но стремительно взрослеющей. В роли матери героини — Тильда Суинтон, а саму Джули сыграла ее дочь Хонор Бирн. Во второй части «Сувенира» (фильм планировался как дилогия) ждем появления Роберта Паттинсона.

«Нация одного ребенка»

В 1979-м в Китае ввели политику «одна семья — один ребенок». В 1982-м ее закрепили в конституции страны. В 2015-м отменили. Фильм двух американских китаянок рассказывает о том, как проводилась эта политика, как стерилизовали женщин, как семьи фактически выбрасывали новорожденных девочек — их оставляли, например, на рынках, их никто не брал, и младенцы мучительно умирали. Как практика выдачи младенцев из сиротских домов в международное усыновление породила систему контрабанды детей. Как за несколько десятилетий совершенно изменился менталитет китайцев. Этот совсем не смешной фильм фестиваля ставит вопрос, на который нет ответа: как совместить демографическую политику с этикой и гуманизмом?

«Покидая Нетландию»

Четырехчасовой док, сделаный совместными усилиями HBO и Channel 4, дает слово Уэйду Робсону и Джеймсу Сейфчаку, в детстве дружившим с Майклом Джексоном, выступавшим с ним и жившим в его поместье Нетландия. После смерти Джексона оба заявили о том, что покойный их растлил. Фильм Дэна Рида избегает плакатности и пафосных обвинений и просто рассказывает историю того, как двое влюбленных в своего кумира детей попали в сказку, а потом выросли и поняли, что она была страшной.

«Гостайна»

Начало 2003-го. Молодая переводчица британских спецслужб настроена пацифистски, живет с мужем-мигрантом и не любит Тони Блэра с и Буша-младшего. Однажды ей в руки случайно попадает информация о том, что ЦРУ хочет шантажировать чиновников ООН, недовольных планами вторжения в Ирак. Девушка передает информацию журналистам — скандал, арест, а вторая война в Заливе все-таки случается. Основанная на реальных событиях история Кэтрин Ган, которую отлично сыграла Кира Найтли, открывшая наконец в себе некую сдержанность и актерскую тактичность. «Гостайна» по определению должна быть политическим триллером, но это, скорее, жизнеутверждающее романтичное кино о том, что хоть мы не можем изменить историю, однако пытаться все равно стоит.

«Отчет о пытках»

Перспективному сотруднику Сената США Дэниелу Джонсу (Адам Драйвер) начальница (Аннетт Бенинг) поручает расследовать практику «расширенных методов ведения допросов» ЦРУ. Иными словами, случаи пыток. Джонс был сотрудником вдумчивым. Собрав команду, он работал около шести лет, написал почти 7 тысяч страниц доклада, общий вывод которого — пытки неэффективны. Но все оказалось зря, его даже толком не обнародовали. В основе триллера Скотта З. Бернса (сценарист «Ультиматума Борна», «Заражения» и «Информатора!») лежит реальная история экс-сотрудника сенатского комитета по разведке. Фильм просится в пару к «Гостайне». Но это совсем другое кино — честное, остросюжетное, напрочь лишенное романтики и снятое с математическим мастерством.