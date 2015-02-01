Драма о смертной казни взяла главный приз на фестивале «Сандэнс»

В прошедшие выходные в Парк-Сити завершился очередной фестиваль независимого кино «Сандэнс». Именно здесь каждый год показывают фильмы, о которых будут говорить целый год. В 2018-м победу одержала драма Дезире Акхаван «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», а в этот раз главный приз достался ленте Чинонье Чукву «Помилование».

Лента рассказывает о начальнице тюрьмы Бернадин Уильямс (Элфри Вудард), которую начинают тяготить многочисленные смертные приговоры, приведенные в исполнение. Все меняется с появлением очередного заключенного, ожидающего казни. Общаясь с ним, Уильямс понимает, что ее работа сказалась на ее эмоциональном и психическом здоровье.

В секции международного кинематографа жюри выбрало картину Джоанны Хогг «Сувенир: Часть 1». Среди документальных проектов главный приз достался фильму «Нация одного ребенка», рассказывающему о политике китайского правительства, запрещающей семьям иметь больше одного ребенка. Турецкая «Страна меда» победила в секции «Документальное кино мира».

Награды «Сандэнса» в этом году распределились следующим образом: