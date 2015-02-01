Драма о смертной казни взяла главный приз на фестивале «Сандэнс»

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В прошедшие выходные в Парк-Сити завершился очередной фестиваль независимого кино «Сандэнс». Именно здесь каждый год показывают фильмы, о которых будут говорить целый год. В 2018-м победу одержала драма Дезире Акхаван «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», а в этот раз главный приз достался ленте Чинонье Чукву «Помилование».

Лента рассказывает о начальнице тюрьмы Бернадин Уильямс (Элфри Вудард), которую начинают тяготить многочисленные смертные приговоры, приведенные в исполнение. Все меняется с появлением очередного заключенного, ожидающего казни. Общаясь с ним, Уильямс понимает, что ее работа сказалась на ее эмоциональном и психическом здоровье.

В секции международного кинематографа жюри выбрало картину Джоанны Хогг «Сувенир: Часть 1». Среди документальных проектов главный приз достался фильму «Нация одного ребенка», рассказывающему о политике китайского правительства, запрещающей семьям иметь больше одного ребенка. Турецкая «Страна меда» победила в секции «Документальное кино мира».

Награды «Сандэнса» в этом году распределились следующим образом:

Секция «Игровое кино США»

Главный приз жюри — «Помилование»

Приз зрительских симпатий — «Бриттани бежит марафон»

Приз за режиссуру — Джо Тэлбот, «Последний черный мужчина в Сан-Франциско»

Приз имени Уолдо Солта за сценарий — Пиппа Бьянко, «Доля»

Специальный приз жюри за актерский дебют — Рианн Баррето, «Доля»

Специальный приз жюри за режиссерскую работу — Альма Харель, «Лапочка»

Специальный приз жюри за творчество — «Последний черный мужчина в Сан-Франциско»

Секция «Документальное кино США»

Главный приз жюри — «Нация одного ребенка»

Приз зрительских симпатий — «Снести Большой дом»

Приз за режиссуру — Стивен Богнар, Джулия Райхерт, «Американская фабрика»

Специальный приз жюри за нравственную настойчивость — «Всегда вовремя»

Специальный приз жюри за монтаж — Тодд Дуглас Миллер, «Аполлон-11»

Специальный приз жюри за операторскую работу — Лиза Мэнделап, «Полночная семья»

Специальный приз начинающему кинематографисту — Лиза Мэнделап, «Челюсть»

Секция «Игровое кино мира»

Главный приз жюри — «Сувенир: Часть 1»

Приз зрительских симпатий — «Королева»

Приз за режиссуру — Лучия Гарибалди, «Акулы»

Специальный приз жюри за оригинальность — «Мы — маленькие зомби»

Специальный приз жюри — Алехандро Лэндис, «Монос»

Специальный приз за актерскую игру — Кристина Янда, «Сладкий конец дня»

Секция «Документальное кино мира»

Главный приз жюри — «Страна меда»

Приз зрительских симпатий — «Море теней»

Приз за режиссуру — Мадс Брюггер, «Нераскрытое дело Хаммаршёльда»

Специальный приз за призыв к переменам — «Страна меда»

Специальный приз жюри за операторскую работу — «Страна меда»

Приз имени Альфреда П. Слоуна — «Мальчик, который обуздал ветер»

Источник: Variety

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