Трейлер сериала «Академия „Амбрелла“»: Странные герои и новый апокалипсис

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В середине XX века 43 женщины, которые до этого не были беременны, одновременно рожают младенцев, наделенных суперспособностями. Никто не знает, что с ними делать. Никто, кроме сэра Реджинальда Харггривса, под личностью которого скрывается пришелец. Он забирает семерых новорожденных и создает «Академию „Амбрелла“» — защитников Земли от разных угроз.

Со временем академия распалась, а ее члены предпочитают лишний раз не встречаться. Годы спустя Лютер, Эллисон, Диего, Клаус, Номер Пять и Ваня оказываются в одном месте: на похоронах Харггривса. Там Номер Пять сообщает, что миру грозит очередная опасность, и только они могут спасти человечество от одного из бывших соратников по академии.

Сериал «Академия „Амбрелла“» основан на одноименном комиксе Джерарда Уэя и Габриэля Ба, который отличается от других историй о супергероях повышенным уровнем странности и безумия.

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