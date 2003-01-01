Трейлер сериала «Академия „Амбрелла“»: Странные герои и новый апокалипсис

В середине XX века 43 женщины, которые до этого не были беременны, одновременно рожают младенцев, наделенных суперспособностями. Никто не знает, что с ними делать. Никто, кроме сэра Реджинальда Харггривса, под личностью которого скрывается пришелец. Он забирает семерых новорожденных и создает «Академию „Амбрелла“» — защитников Земли от разных угроз.

Со временем академия распалась, а ее члены предпочитают лишний раз не встречаться. Годы спустя Лютер, Эллисон, Диего, Клаус, Номер Пять и Ваня оказываются в одном месте: на похоронах Харггривса. Там Номер Пять сообщает, что миру грозит очередная опасность, и только они могут спасти человечество от одного из бывших соратников по академии.