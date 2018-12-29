Танос убил Симпсонов в новой заставке мультсериала

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Канал Fox выложил в сеть ролик с «диванной заставкой» из нового эпизода мультсериала «Симпсоны». На этот раз на диване героев встретил сам безумный титан Танос из «Войны бесконечности». С помощью детской соски он стирает Гомера, Мардж, Лизу и Барта, а для баланса остается только Мэгги. Кто еще из жителей Спрингфилда стал жертвой Таноса — неизвестно.

Новый эпизод 30-го сезона, вышедший 13 января, стал 650-м по счету. Еще в апреле 2018 года, когда свет увидела 636-я серия, «Симпсонов» назвали одним из самых продолжительных сериалов в истории телевидения. Проект обошел вестерн-сериал «Дымок из ствола», просуществовавший 635 эпизодов.

Танос вернется на экраны 25 апреля в блокбастере «Мстители: Финал». Именно тогда станет понятно, смогут ли герои, потерпевшие поражение в «Войне бесконечности», одержать победу над безумным титаном.

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