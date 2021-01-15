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«Ваканда — вымышленное место, Замунда — настоящее»: Новый трейлер сиквела «Поездки в Америку»

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Действие второй части «Поездки в Америку» развернется через 30 лет после событий оригинала. Аким готовится стать королем Замунды и внезапно узнает, что у него есть сын в США. В надежде найти его главный герой вместе со своим другом Сэмми отправляется в Нью-Йорк.

К своим ролям в сиквеле вернулись Эдди Мёрфи, Арсенио Холл, Джеймс Эрл Джонс, Шэри Хидли, Джон Эймос и Луи Андерсон. Среди новичков франшизы — Уэсли Снайпс, Лесли Джонс, Трэйси Морган и другие.

Вторую часть снял Крэйг Брюэр. До этого он работал с Мёрфи над байопиком «Меня зовут Долемайт».

«Поездка в Америку 2» выйдет на Amazon 5 марта.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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