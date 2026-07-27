Что читать в ожидании «Нейроманта»: новый киберпанк «Призрак неонового бога»

В издательстве fanzon и в Яндекс Книгах вышел «Призрак неонового бога» Т. Р. Нэппера — сборник, в который вошли одноименная повесть и роман «Человек Эшера». Автор погружает в мир, где киберпанк 1980-х встречается с азиатской современностью и эстетикой нуара. Австралийский писатель, защитивший диссертацию о киберпанке, переосмысляет классические сюжеты: искусственный интеллект манипулирует маргиналами, память становится оружием, а уличные бойцы выясняют отношения на крышах небоскребов под проливным дождем. Но действительно ли это киберпанк или только его призрак? Рассказываем, чем «Призрак неонового бога» отличается от «Нейроманта» и почему сегодня он может быть актуальнее, чем трилогия Уильяма Гибсона.

Василий Владимирский Книжный обозреватель, ведущий подкаста «ФантКаст», соорганизатор премии «Новые горизонты»

Неоновые лампы сегодня почти не производят. Их стали реже использовать для освещения, развлечения и рекламы около четверти века назад. В наши дни это такая же архаика, как газовые фонари, пассажирские дилижансы или почтовые голуби. Если в истории, действие которой разворачивается в будущем, навязчиво упоминается «неон» (вплоть до названия на обложке), это четкий маркер и прямое указание: перед нами стилизация, оммаж, литературная игра.

Страницы этой книги залиты неоном плотно и густо. Что, в общем, логично: и повесть «Призрак неонового бога», и роман «Человек Эшера», включенные в сборник, входят в цикл «Neon Leviathan», начатый в 2014 году Тимом Нэппером — австралийцем, много лет прожившим в Юго-Восточной Азии (в основном в социалистических Вьетнаме и Лаосе). Ну а к каким именно источникам отсылает нас автор, проясняет название докторской диссертации Нэппера: «The Dark Century: 1946–2046. Noir, Cyberpunk, and Asian Modernity» — «Темное столетие: 1946–2046. Нуар, киберпанк и азиатская современность».

«Призрак», отмеченный двумя высшими жанровыми премиями Австралии («Дитмар» и «Аурелис»), почти полностью построен на очевидных параллелях с «Киберпространственной трилогией» и прилегающими рассказами отца-основателя киберпанка Уильяма Гибсона. Как в «Нейроманте», искусственный интеллект у Нэппера ловко манипулирует маргиналами, опустившейся уличной шпаной, чтобы обрести целостность и получить свободу. Как в «Графе Ноль», дух из сети овладевает телом героя и от души дает прикурить супостатам. Ну а поединок с усовершенствованным убийцей на крыше высотки под проливным дождем и вовсе выглядит прямой отсылкой к «Джонни Мнемонику» (одновременно и к фильму Роберта Лонго, и к рассказу Уильяма Гибсона, по которому этот фильм снят). Только убийца-азиат на сей раз не японец из якудза, а китаец, работающий на большую корпорацию. По мнению Нэппера, XXI и начало XXII веков станут эпохой культурного и экономического доминирования Китая на развалинах европейской и американской цивилизаций.

В «Человеке Эшера» автор не столь прямолинеен. Главная тема этого романа — память, причем не историческая или коллективная, а личная в строго словарном значении: «способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из основных свойств нервной системы живых организмов, выражающееся в способности длительно хранить информацию и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения».

Эндель Эббингхаус по прозвищу Эшер, мафиозо из ближайшего окружения главы преступной группировки, контролирующей Макао, Лас-Вегас XXII века, силен, быстр и абсолютно безжалостен. Он умеет не только запугивать, стрелять и ломать кости — у него есть талант блефовать с непроницаемым видом, ловко стравливать противников и сеять хаос. Вот только с памятью проблемы: в определенный момент Эшер обнаруживает, что его воспоминания не совпадают с воспоминаниями окружающих. Причем касается это не только мелких бытовых деталей (вроде личности очередной жертвы), но и ключевых моментов биографии, которые сделали Эббингхауса тем, кто он есть. Внутренний конфликт достигает кульминации, и Эшер идет разбираться со своим прошлым в характерной для него манере, пропуская мимо ушей прямые угрозы и наплевав на непреодолимые препятствия.

Человеческая личность основана прежде всего на памяти: мы — это то, что мы о себе помним. И тот, кто может управлять нашими воспоминаниями (здесь подтереть, тут добавить), получает над нами безграничную власть. Идея, мягко говоря, не нова.

Писатели и режиссеры водят вокруг нее хороводы десятилетиями, от Филипа К. Дика с его классическим рассказом 1966 года «Вспомнить всё», весьма вольно экранизированным в 1990-м Полом Верховеном, до Кристофера Нолана с фильмом «Помни». Это давно стало общим местом. В том же «Нейроманте», например, появляется второстепенный персонаж, ветеран войны, чьи травмирующие воспоминания стерты и заменены искусственным конструктом. Но Т. Р. Нэппер идет дальше и масштабирует проблему, показывает, какие возможности открывают простая и дешевая технология массового управления памятью. Для пущей оригинальности автор добавляет на страницы романа старое доброе ультранасилие и выводит целую галерею колоритных уличных бойцов вплоть до безумного американца по прозвищу Топор (пластующего врагов, как не трудно догадаться, высокотехнологичным топором с нанозаточкой) и человека-дракона, в патовой ситуации плюющегося огнем.

Все это, впрочем, скорее имитация некоторых внешних черт киберпанка 1980-х. Далеко не всех. Ультранасилие, скажем, не близко ни Уильяму Гибсону, ни Брюсу Стерлингу, ни Руди Рюкеру. И не только ультранасилие. Одна-единственная технология, которая может изменить мир до неузнаваемости, один-единственный герой, способный бросить вызов системе и преуспеть («Никто, кроме тебя, Нео!»), упрощение сложных многосоставных процессов, усечение запутанных взаимосвязей, сведение разнообразия вселенной к общепонятной схеме — это из другой сказки.

Мир классического киберпанка — «Схизматрицы», «Обеспечение: Софт. Тело» или «Нейроманта» — пластичен и подвижен. Здесь действует множество противоборствующих и конкурирующих сил, новые технологии и субкультуры, новые экономические теории и философские концепции непрерывно меняют его очертания и расстановку приоритетов. Цветущая сложность как она есть, никаких избранных. Существует бесконечное число выигрышных стратегий, способов решить любую задачу, более простых и более сложных, быстрых и растянутых во времени, а для всякого задания найдутся другие исполнители.

Мир «Неонового Левиафана» статичен, детерминирован, впечатан в неизменную форму.

Чтобы разобраться, как устроено общество и по каким принципам оно работает, не надо прилагать особых усилий. Об этом вам расскажет любой мелкий гоп-стопщик с хорошо подвешенным языком или вьетнамский повстанец с «Капиталом» в подкорке. Это мир эпических героев и хтонических чудовищ, простых ответов на сложные вопросы и решительных действий на одних рефлексах. Не киберпанк, а призрак киберпанка, подсвеченный безжалостным светом архаичного неона.

И знаете что? Не уверен, что это недостаток цикла. Возможно, напротив, принципиально важное преимущество. Сознательно или интуитивно, но австралийский фантаст сумел синхронизироваться с духом времени, поймать Zeitgeist. «Неоновый Левиафан» сегодня актуальнее и ближе читателю, чем «Трилогия Муравейника». Двадцатые годы XXI века — эпоха однозначности, торжества тотальных нарративов и пакетных убеждений, цветущая сложность нынче не ко двору. Все просто и понятно: бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. И с этим герои Тима Нэппера отлично справляются.