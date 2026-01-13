Дайджест мировой индустрии: новости о покупке Netflix студии Warner Bros. и соглашение Disney с OpenAI

Голливуд следит за битвой за наследство Warner Bros. Discovery: пока Дэвид Эллисон пытается взять WBD измором и «враждебным поглощением», Тед Сарандос выкладывает на стол 80 миллиардов и заручается поддержкой Трампа. «Оскар» пакует чемоданы для переезда на YouTube, Disney разрешает нейросетям оживлять Микки Мауса, а Мэтт Дэймон жалуется, что современные сценарии теперь пишутся специально для людей, не отлипающих от смартфонов. Это, а также цифры месяца и новости одной строкой — в нашем регулярном дайджесте мировой индустрии.

(Возможное) слияние Netflix и Warner Bros.: последние новости

Дэвид Эллисон

Сделка между Netflix и Warner Bros. далека до завершения. Для ее финализации требуется одобрение акционеров WBD и государственных органов, процесс может затянуться на большую часть этого года, и руководство Paramount Skydance не оставляет попыток вмешаться в события. А в прессе тем временем появляется все больше подробностей возможного самого масштабного слияния в истории Голливуда. Вот что вы могли пропустить.

Дэвид Эллисон — глава Paramount и сын самого богатого человека планеты, владельца Oracle Ларри Эллисона — был настолько уверен в поддержке Трампа, что утверждал, будто бы Paramount — единственный возможный покупатель Warner Bros. Discovery. По его словам, только его компания может рассчитывать на одобрение сделки президентом и государственных органов. Встретившийся с Трампом в Белом доме руководитель Netflix Тед Сарандос сказал, что Эллисон сильно переоценивает президентскую благосклонность. Более того, у Сарандоса возникло подозрение, что из-за веры Эллисона в поддержку Трампа предложение Paramount будет недостаточно высоким, и это даст Netflix столь необходимое преимущество в переговорах. Приняв решение о покупке Paramount, руководители Netflix намеренно отрицали на публике все слухи о своем интересе к сделке, заранее предупредив о своем поведении топ-менеджмент WBD.

Эллисон три месяца старательно убеждал Дэвида Заслава. Он расписывал ему преимущества слияния с Paramount, приглашал на ужин со своим отцом и предложил место сопредседателя в правлении объединенной компании Paramount — Warner Bros. Discovery. Однако, перед тем как договориться с Netflix, Заслав перестал отвечать на сообщения Эллисона. Предпринятые с тех пор попытки враждебного поглощения WBD со стороны Paramount — следствие обиды Эллисона на поведение Заслава.

В течение двух недель с момента объявления о сделке между Netflix и WBD президент Трамп приобрел акции обеих компаний на общую сумму в миллион долларов. Правда, представители Белого дома утверждают, что финансовый портфель президента управляется третьими лицами без прямого участия самого Трампа или кого-то из членов его семьи.

Paramount подала на Warner Bros. Discovery в суд, обвинив в «нечестном ведении бизнеса». В своем иске юристы Paramount требуют от WBD раскрыть больше информации о всех финансовых составляющих сделки с Netflix. Параллельно Эллисон пытается разместить своих сторонников в совете директоров WBD, чтобы лоббировать сделку изнутри. По-прежнему не исключен вариант враждебного поглощения, при котором Paramount выкупит акции WBD напрямую у акционеров, минуя совет директоров.

Предложение Paramount кажется выгоднее только на первый взгляд. Netflix предлагает 27,75 доллара за акцию только за стриминговый бизнес WBD, а Paramount хочет купить всю Warner Bros. Discovery целиком по 30 долларов за акцию, однако руководство WBD оценивает остальные активы дороже, чем предлагает Эллисон. Кроме того, предложение Paramount опирается на частичное финансирование со стороны третьих лиц, в том числе трех инвестиционных фондов с Ближнего Востока (из Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов), а участие в сделке иностранных инвесторов автоматически усложняет процесс одобрения со стороны американских надзорных органов. Кроме того, руководство Paramount заранее объявило, что рассчитывает сэкономить до 6 млрд долларов за счет оптимизации рабочих процессов. Другими словами, работы могут лишиться тысячи сотрудников WBD.

Рассчитывая ускорить процессы, руководство Netflix на днях изменило структуру сделки. Сумма осталась неизменной — 82,7 млрд долларов, но, если прежде Netflix намеревался оплатить часть покупки акциями стриминга, теперь компания полностью покроет весь платеж деньгами.

Сарандос объясняет мотивы Netflix

Тед Сарандос

Руководитель Netflix Тед Сарандос дал большое подробное интервью The New York Times, в котором постарался раскрыть причины, побудившие Netflix впервые в своей истории из «строителей» превратиться в «покупателей».

Компания всегда отличалась гибкостью принципов и адаптировала бизнес-стратегию под влиянием обстоятельств. Раньше Netflix возражал против рекламы и не собирался вкладываться в спортивные трансляции, но теперь тариф с рекламой — один из главных источников привлечения новых пользователей, а спорт играет все более важную роль на стриминге. Когда стало понятно, что Warner Bros. Discovery ищет покупателей, руководители Netflix изучили отчетность студии и поняли, что кинотеатральный бизнес WBD приносит гораздо больше денег, чем они думали.

Сарандос искренне считает, что слияние Netflix и WBD пойдет на пользу обеим компаниям. «Их продукты будут лучше работать в нашей бизнес-модели, а наша бизнес-модель начнет работать лучше, когда в ней появятся их продукты, — говорит глава Netflix. — WBD просто не хватает ресурсов, которые мы можем дать. Их сериалы смогут увидеть больше зрителей, а сами сериалы станут еще масштабнее и лучше».

Вопреки слухам, Netflix не планирует отказываться от кинотеатрального проката или сокращать кинотеатральное окно. «Когда сделка будет закрыта, мы станем владельцами феноменальной системы кинопроката, приносящей миллиарды долларов в год, и мы не хотим рисковать этой системой. Мы продолжим вести бизнес точно так же, как он ведется сегодня — с 45-дневным театральным окном. Я называю вам конкретную цифру».

«Если мы собираемся заниматься кинопрокатом — а мы собираемся, — мы будем стремиться к победе. Мы азартные люди. Я хочу побеждать в премьерные уик-энды. Я хочу занимать верхние строчки рейтингов кассовых сборов», — честно говорит Сарандос.

Также компания не собирается отказываться от принятой в WBD практики производства фильмов и сериалов для сторонних заказчиков (так, например, «Тед Лассо» был создан Warner Bros. Television Studios для Apple TV).

Сарандос годами пренебрежительно отзывался о прокате. Теперь глава Netflix считает, что прокат и стриминг отлично дополняют друг друга. «Если вы посмотрели отличный фильм в кино, то, придя домой, вы наверняка захотите посмотреть еще один отличный фильм, и вот тут-то вам и пригодится стриминг, — говорит он. — Мне кажется, подобная синергия только развивает нашу любовь к кино».

Популярность микродрам растет

PineDrama

Формат продолжает набирать популярность, на рынок выходят всё новые игроки. Так, TikTok запустил в Бразилии и США новое самостоятельное приложение PineDrama, посвященное исключительно микродрамам. Согласно статистике, три самых популярных вертикальных сериала уже перевалили за 100 млн просмотров каждый. Примечательно, что PineDrama не предусматривает никакой системы монетизации: в приложении нет рекламы, а все эпизоды доступны бесплатно. При этом TikTok интегрирует микродрамы и в основное приложение, где эпизоды многих популярных шоу можно посмотреть в специальном разделе TikTok Minies. Несколько специализированных приложений для микродрам, в частности Melolo и Red Fruit, есть и у Douyin — китайской версии TikTok.

Access Entertainment, британская компания, выступившая инвестором нескольких фильмов студии A24, в том числе «Зоны интересов» и «Стальной хватки», объявила о намерении вложиться в микродрамы, хотя президент компании Дэнни Коэн не уточнил, как конкретно.

«Сейчас на рынке огромное количество стартапов, пользующихся популярностью микродрам, — сказал президент Access Entertaiment. — И парочка зарабатывает весьма хорошие деньги».

А в США микродрамы начинают изучать в университетах. Так, калифорнийский Колледж кино и медиаискусств Доджа при Университете Чепмена включил создание сценариев для микродрам в курс «Писательское мастерство для развивающихся медиа» (туда также входят подкасты и видеоигры), Университет Цинциннати будет обучать актерской игре в микродрамах, их съемкам и продюсированию, а Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе проведет серию мастер-классов, в рамках которых специалисты с опытом работы с Dramabox и ReelShort обучат студентов съемкам, продюсированию и написанию микродрам.

Netflix требует от авторов три-четыре раза проговаривать сюжет фильма

В рамках промокомпании своего нового фильма «Лакомый кусок», вышедшего на Netflix 16 января, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек появились на подкасте Джо Рогана. Во время разговора Дэймон пожаловался, что руководители Netflix просят от авторов выходящих на стриминге фильмов три или четыре раза проговаривать сюжет фильма в диалогах, поскольку зрители во время просмотра обычно сидят со смартфонами и могут упускать нить повествования. Сценаристов просят ставить первую крупную экшен-сцену как можно ближе к началу, чтобы удержать внимание. Аффлек добавил, что многие хиты Netflix, например недавний «Переходный возраст», не следуют этим правилам, но Дэймон тут же возразил, что «Переходный возраст» — исключение.

Начиная с 2029 года церемония «Оскар» переезжает на YouTube

Американская киноакадемия заключила сделку с Google, в рамках которой начиная с 2029 года четыре следующие церемонии «Оскар» переедут с телеканала ABC на YouTube. Платформа покажет не только церемонию, но и красную ковровую дорожку.

Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, хотя к расставанию «Оскара» и ABC все шло давно. Телеканал владел правами на трансляцию с 1976 года — 50 лет, — но в последние годы отношения между академиками и телевизионщиками испортились. Рейтинги трансляции падали с каждым годом, и для оживления руководство ABC требовало от Академии изменений. Канал, например, просил добавлять музыкальные и развлекательные номера, а также перенести вручение наименее значимых номинаций в рекламные паузы. Проблемой оставался хронометраж: канал традиционно выделял под «Оскар» трехчасовой слот и настаивал, чтобы церемония не выходила за эти рамки. Поэтому некоторых лауреатов начинали провожать со сцены едва ли не до того, как они на нее поднимались. Ссылаясь на падающие рейтинги, руководство ABC требовало снизить стоимость лицензии, сумма которой составляла в районе 100 млн долларов в год.

Инсайдеры говорят, что цена для Google осталась примерно на том же уровне. Академиков привлекли неограниченный телевизионными рамками хронометраж премии и глобальные охваты YouTube. Для стриминга же покупка прав на трансляцию «Оскара» — вопрос не только престижа, но и практики. Недаром последние годы отрывки и нарезки церемонии на YouTube собирали в разы больше просмотров, чем прямая трансляция на ABC.

Comcast официально разделила активы NBCUniversal на две компании

В NBCUniversal остались киностудия Universal, стриминг Peacock и телевизионные сети NBC, Telemundo и Sky. В состав новой компании, получившей название Versant Media, вошли кабельные каналы CNBC, MS NOW, USA Network, Golf Channel, Oxygen, E! и SYFY, а также легендарный агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes.

Disney намеревается развивать вертикальные видео

На Disney+ появится раздел с короткими вертикальными видео — как развлекательными, так и новостными и спортивными, причем контент будет персонализированным. Таким образом, в компании намереваются активнее привлекать поколение, выросшее на TikTok, Reels и YouTube Shorts. Правда, в самой Disney пока не очень представляют, как это будет выглядеть.

Disney вложит миллиард долларов в развитие OpenAI от Sora

Корпорация заключила трехлетнее соглашение с Sora, в рамках которого вложит в развитие стартапа миллиард, получит доступ к широкой линейке продуктов Sora, в том числе к OpenAI и ChatGPT, а пользователи OpenAI смогут генерировать собственные видео с более чем двумя сотнями анимационных и носящих маски (а также шлемы) персонажей Disney, Marvel, Pixar и «Звездных войн», среди которых Микки и Минни Маус, Лило и Стич, Красавица и Чудовище, Золушка и Ариэль, Бэймакс и Симба, Моана и Эльза, Базз Лайтер и Вуди, Джуди Хопс и Ник Уайлд, Железный человек и Дэдпул, Дарт Вейдер и Хан Соло, Мандалорец и Грогу. Disney подчеркивает, что речь идет именно об анимационных версиях персонажей, а не сходстве с настоящими актерами.

Сделка служит наглядным подтверждением предсказаний аналитиков, что крупные студии будут приветствовать любое использование ИИ, которое позволит им меньше тратить и больше зарабатывать, но запретят любое другое. Та же Disney прямо сейчас активно обвиняет в «масштабном нарушении авторских прав» ИИ-сервисы, принадлежащие Google.

Соглашение с OpenAI вызвало волну критики как от простых зрителей, которые опасаются, что Disney+ теперь завалит волна бездушного и сгенерированного ИИ слопа, так и от Гильдии сценаристов, представители которой заявили, что Disney фактически «санкционировала воровство собственного контента».

Цифры, цифры, цифры

Согласно данным Parrot Analytics, начиная с 2021 года телесериалы Тейлора Шеридана заработали для Paramount свыше 800 млн долларов. И это с учетом того, что в США правами на прокат «Йеллоустоуна», главного детища Шеридана, владеет Peacock, иначе цифра была бы больше.

Те же аналитики подсчитали, что с 2020 года «Очень странные дела» привели Netflix 2 миллиона новых подписчиков и заработали свыше миллиарда долларов.

За пять дней с момента премьеры пятый сезон «Очень странных дел» собрал 59,6 млн просмотров. Это новый рекорд для англоязычных сериалов на стриминге. Лучший результат на старте показали только второй и третий сезоны «Игры в кальмара».

За неделю, предшествующую премьере пятого сезона «Очень странных дел», все четыре предыдущих попали в десятку самых популярных шоу на Netflix. В неделю после релиза в топ-10 попали все пять сезонов. Для проектов такого масштаба и то, и другое случилось впервые в истории стриминга.

Незадолго до премьеры второй части пятого сезона Netflix поделился статистикой: на тот момент все «Очень странные дела» в общей сложности собрали свыше 1,2 миллиарда просмотров.

Начиная с 2016 года «Очень странные дела» создали 8000 рабочих мест и принесли американской экономике 1,4 млрд долларов. Больше всего повезло экономике штатов Джорджия (там снимали сериал) и Калифорния.

Еще до финала «Из многих» представители Apple TV сообщили, что новый сериал Винса Гиллигана стал их самым просматриваемым шоу. Правда, в Apple TV не уточнили, учитывались ли в этом подсчете только отдельные сезоны или все сезоны других шоу вместе взятые.

Новости одной строкой

Согласно данным Barb, в конце 2025 года YouTube три месяца подряд обходил в Великобритании по охватам все телевизионные каналы BBC вместе взятые. Так, например, в декабре YouTube посмотрело 51,9 миллиона британцев, а все каналы BBC — всего 50,8 миллиона человек. Возможно, и сервис раньше тоже обходил ТВ, но Barb начала замерять данные YouTube только в октябре.

В начале января HBO Max запустился еще в восьми странах — Италии, Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге, Лихтенштейне, Израиле и Греции. Планируется, что в конце марта сервис появится также в Великобритании и Ирландии. Таким образом, число стран, где представлен HBO Max, уже перевалило за сотню.

Matriarch Productions, продюсерская компания создателей «Переходного возраста» Стивена Грэма и Ханны Уолтерс, заключила эксклюзивную сделку с британским подразделением Disney+, согласно которой на ближайшие два года стриминг получит приоритетное право на приобретение любого нового проекта компании.

По данным FilmLA, число фильмов, сериалов и стриминговых проектов, что ежегодно снимают в Лос-Анджелесе и окрестностях, продолжает снижаться. В 2022 году таких проектов было 228, в 2023 году (даже с учетом забастовок) — 183, а в 2024-м — всего 157.

YouTube собирается запустить в 2026 году пакетные предложения, снижающие стоимость подписки на YouTube TV, которая сейчас составляет 82,99 доллара в месяц. По задумке руководителей YouTube в пакеты будет входить подписка только на определенные каналы, например только детские, только семейные, только новостные или только спортивные. Правда, пока YouTube не оглашает ни сроки запуска пакетных предложений, ни состав пакетов, ни стоимость подписки на них.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)

