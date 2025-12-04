«Тонкий вкус»: как сериал о поварах и гастрономии рассказывает о российских городах

На Кинопоиске вышел третий сезон документального сериала «Тонкий вкус». Он посвящен авторским сочинским ресторанам и стоящим за ними командам, а первые два рассказывали о московских и петербургских шеф-поварах и рестораторах. Что говорят 11 сериальных серий о самих трех городах с точки зрения ресторанов? Попробуем разобраться в особенностях Москвы, Петербурга и Сочи и в том, как это отразилось в кино.
Москва: деньги
Москва слезам не верит; бьет с носка; кому мать, а кому мачеха. В Москве деньги беречь — себя не стеречь; в Москве толсто звонят, да тонко едят; а кто в Москве не бывал — красоты не видал. В Москве все деньги, еще с Ивана Калиты — Ивана Кошелька повелось. Что надо — купим. Чего нет — построим. Не умеем — позовем фрязей, построят они и Кремль, и соборы. Если нужно будет место, снесем и очистим. Если не понравится — снесем и построим заново, как гостиницу «Москва».
В одном из советских генеральных планов была идея подчистую убрать Замоскворечье, оставив только несколько церквей посреди обширного парка. Могли бы? Конечно. Снесли же Зарядье и построили гостиницу «Россия», а потом снесли гостиницу «Россия» и посадили на ее месте березки. И всё Москве ладно: очень многие люди считают, что железобетонный, конца 1990-х, ресторан «Пушкин» при Пушкине и был основан. Надо будет, и Большой театр снесут и построят новый краше прежнего.
Плачу — хочу. Чисто московский ресторан, эталон, заданный Аркадием Новиковым, подхваченный «чайхонами номер один» и распространившийся по регионам, — это всё и сразу. Хотим котлету — получаем котлету, карбонару желаем — вот вам карбонара, а еще борщ, том-ям, нисуаз, оливье, цезарь, тартар, пицца, стейк, сибас и далее по словарю. Сейчас в неомосковских заведениях список может быть короче, но не может обойтись без великолепной троицы: черная икра, трюфель, демиглас.
И ладно цены на кофе в «Кофемании» — уже почти никто не удивляется, что в московском ресторане «Батлер» есть специальное меню для собак по 5000 рублей за позицию; есть фермерский цыпленок с тыквенным пюре и брокколи и форель на пару с картофельно-морковным пюре.
Москва — столица России; тут даже в Зюзине и Восточном Дегунине, не говоря про ЦАО, мыслят федеральным образом. В этом городе есть всё, потому что в него всё везут. Локальными продуктами тут считают мурманских гребешков, дальневосточную кету, калмыцкую баранину и якутского сига. Но поэтому и новая российская кухня началась в Москве, подстегнув интерес к развитию местных гастрономических традиций по всей стране.
Москва также одна из мировых столиц. С федерального уровня здесь сравнительно легко переключают регистр на глобальный. Туристы приезжают в Москву и знакомятся в ресторанах со всей Россией через ее продукты и вкусы. Московские рестораторы первыми в России поняли то, что рейтинг 50 Best Restaurants становится престижным, и не жалели денег на пиар и привоз нужных людей, чтобы в него попасть. Схема сработала, рестораны в списке появились и стремились по строчкам все выше и выше, в них поехали зарубежные туристы, а о Москве заговорили как о гастрономическом городе. Дальше — больше: правительство города для развития международного туризма потратилось на привоз целого гида Michelin, и его инспекторы в 2021 году раздали всем сестрам по серьгам, всем достойным ресторанам по упоминанию, а лучшим — по звезде и даже по целых две. Дальнейшие исторические события развеяли «Мишлен» как сон, как утренний туман, но эффект от гида был порядочным.
В Москве много по-настоящему звездных шеф-поваров, но за каждым из них стоит мощный ресторатор-управленец — либо сам человек с деньгами, либо хороший фандрайзер, умеющий большие деньги приманивать. Московские рестораторы научились мыслить проектно настолько успешно, что продают как франшизы не только фастфуд, но и недешевые рестораны вроде «Сыроварни» или «Горыныча».
В Москве не жалеют денег на проекты амбициозные, рассчитанные на долгий возврат вложенных средств. Тот же «Пушкин» — часть громадного комплекса ресторатора Андрея Деллоса: с улицы это выглядит как линия псевдоисторических особняков, на деле это пятиэтажное строение, и два этажа — подземная часть, куда могут заезжать грузовые машины, которые привозят продукты. А Илья Тютенков открывает рестораны, которые окупаются годами, зато могут сделать ресторанной целую улицу, как это случилось с Большой Никитской, где он сделал сначала ресторан «Уголек», а потом «Северяне». Да и Патрики как феномен по большом счету начались с запущенного им в 2011 году «Уильямса».
Эти московские особенности довольно отчетливо видны в первом сезоне «Тонкого вкуса», хоть и построен он на рассказах о личных историях поваров. Андрей Шмаков, шеф ресторана «Савва» при гостинице «Метрополь», приехал в Москву из Таллина — даже не развивать карьеру, а достичь ее пика. Евгения Викентьева, питерского гастрохулигана, сманили московскими деньгами порулить рестораном «Белуга»: вид на Кремль, набор «Завтрак бурлака» из килограмма черной икры, литра водки, пирожков с солеными огурцами, калеными яйцами и прочими наслаждениями за 77 000 рублей (по состоянию на ноябрь 2025 года). Сманили в расчете на звезду «Мишлен», и он оправдался. Анатолий Казаков, шеф ресторана Selfie, одним из первых в стране стал делать ужины (почти) исключительно из российских продуктов, и он же возглавляет созданный из золота и парчи ресторан «Гвидон»: дикий сибас из далеких зарубежных морей по 1450 рублей за 100 граммов, в туалете читают «Сказку о царе Салтане». А Георгий Троян шефствует в «Северянах» Ильи Тютенкова с удивительным интерьером: там такое освещение, что фотографии из этого ресторана напоминают неизвестные варианты «Черного квадрата» Малевича, но место культовое, его сумрачную магию потом много кто-то попытался позаимствовать.
При этом именно Москва подсадила всю страну на спешелти-кофе и раф (московское изобретение), а сейчас успешно подсаживает на ремесленный хлеб. И в городе по-прежнему много небольших независимых проектов, у которых подсматривают идеи левиафаны. Таким были в начале 2010-х кафе Ragout и открывшийся практически одновременно с ним бар Delicatessen, по счастью, здравствующий. Таковы сейчас гастробар Bijou с луковым супом и прекрасной щавелевой настойкой, пекарня DNA на бывшем заводе «Кристалл», этим летом выстрелившая кофейней «Чапа» с очередищами, или ресторанчик (такое у них самоопределение!) One Chef Studio, открытый шефом Андреем Соколовым с двумя друзьями-поварами (они там и готовят, и наливают, и обслуживают, и моют посуду, и убираются, и больше никого в штате нет). Но — тоже московская особенность — такие места в основном разбросаны по растрепанному городу, а не сосредоточены.
Петербург: идеи
Петербург — город европейский. Сосредоточенный, исполненный регулярной красоты. Туристический, но все деньги все равно в Москве, и надо уметь вертеться. Своими улицами, площадями, перспективами, структурой Петербург задает паттерны поведения и мышления, но самим фактом своего фантастического возникновения из ничего посреди ничего поощряет на столь же неординарные поступки. Задает рамки, зато внутри них дает свободу. В Петербурге много архитектурных шедевров, но все они часть ансамбля, который не состоялся бы без строгой монотонности почти одинаковых, дисциплинированных домов. А в них, как в шкатулках, прячутся бриллианты, сапфиры, аметисты, жемчуг, смальта, стеклярус и другие подлинные и мнимые сокровища — кафе, бары, рестораны. Они находятся — тоже петербургская особенность — в той или иной степени шаговой доступности друг от друга и становятся частью питерских прогулок (в Москве в рестораны по большей части приезжают).
В Петербурге есть феерическая Марина Наумова, известная всем как Шеф Маруся, королева грузинской кухни. Одна рамка оправы ее очков если и круглая, то вторая — принципиально квадратная или какая угодно еще. Цвета этих оправ тоже всегда выдающиеся, а очков в ее коллекции сотни — такова Маруся! На стенах ее ресторана на Английской набережной миллиард артистичных портретов хозяйки. Даже неудивительно, что хинкали в «Шефе Марусе и Ко» принципиально подаются исключительно по одной штуке на порцию. Они, как Маруся, произведения искусства, и начинка их покоряет не столько бульоном, сколько нарочито и от души введенным в фарш сливочным маслом.
В Москве есть ресторан-квартира «Мари Ванна» (он сейчас в процессе переезда вместе со всем нажитым скарбом), но первая «Мари Ванна» открылась в Петербурге. В Москве в 2012 году появился ресторан «Кадриль с омаром», где были одни только сеты, то есть можно было заказать только строго определенный набор блюд в строго определенной последовательности. Тогда это было в городе чем-то неслыханным; закрылось это предприятие довольно скоро. А в том же 2012 году в Петербурге открылся ресторан Эдуарда Мурадяна EM (которому посвящена одна из лучших серий «Тонкого вкуса»): наполненная культурой квартира, где подают исключительно сеты, которые меняются раз в месяц. Еда, которую там готовят, неотделима от окружающей обстановки и биографии Мойки, где ресторан находится.
На Петроградке у Ботанического сада стоит ресторан Beefzavod, который с ходу заявляет о своем бескомпромиссном мясоедстве: на самом виду за стеклянными стенами развешаны в холодильной камере коровьи полутуши, из которых тут готовят стейки, бургеры и колбасу. В Москве у него есть филиал Max's Beef for Money, тоже с полутушами, но, во-первых, филиал, а во-вторых, не те масштабы — не радикализм, а так, причуда.
Там же, на Петроградке, рядом с «Ленфильмом», притаилась полуподвальная рюмочная «Синичка». В ней выпивают в окружении спатифиллюмов, диффенбахий, молочаев и разрозненных томов «Большой советской энциклопедии». Мало ли, можно подумать, рюмочных и неорюмочных в обеих столицах. Но одна из характерных примет «Синички» — хрустальная музыка гусевских рюмочек, которые здесь в ходу принципиально. Как и ресторанного уровня подход к еде — здешние пельмени экзальтированные москвичи называют лучшими в галактике, в меню есть настоящие новгородские серые щи, а пирожное «Картошка», как положено картошке, белое внутри. И все это по вполне щадящим ценам, которые основательница Юлия Соколина не хочет поднимать слишком высоко, чтобы не отпугнуть людей, которых она в своем заведении хочет видеть.
Такой же ценовой подход в свое время, 11 лет назад, запустил целую петербургскую гастрономическую революцию. В Москве место, которое открыл именно шеф-повар, а не ресторатор, появилось в том же 2014-м, но раньше. Это был небольшой паб «Крылышко или ножка» Дмитрия Зотова, который параллельно руководил пятью ресторанами серьезного ресторанного холдинга. Однако зотовский пример остался больше исключением из московских правил, чем заразительным образцом. Но хорошим правилом стало то, что сделали герои одной из серий второго сезона «Тонкого вкуса» — петербуржцы Дмитрий Блинов и Ренат Маликов, ставшие примерами для подражания для многих и в Петербурге, и по всей России.
Два друга-повара запустили гастробар Duo Gastrobar с ресторанной едой хорошего уровня, доступной не только богатым. Гуманное ценообразование установили принципиально: «Потому что я хотел, чтобы повара из других заведений могли прийти, чтобы моя мама могла прийти и поесть», — говорил Маликов в одном интервью. В самом начале Дмитрий и Ренат сами работали на кухне и в зале и установили невиданные для петербургских ресторанов того времени порядки — например, заставляли посетителей, какими бы высокоранговыми они ни были, снимать верхнюю одежду. Да, представьте себе, когда-то люди сидели в заведениях в кожаных куртках и соболях. В этом была свойственная Петербургу отчаянная дерзость.
Те же Блинов и Маликов потом взяли и сделали паназиатский ресторан Duo Asia без единых суши и ни разу не бывав до того времени в Азии. Мы хотим, а следовательно, можем — так это работает. Самый известный схожий случай произошел с баром El Copitas: три друга-бармена буквально в прямом эфире построили место своей мечты из подручных материалов и миллиона рублей в бывшем помещении рыбацкого магазина в подворотне на Колокольной улице. Он имел такой оглушительный сарафанный успех, что парни завоевали кучу барных наград, открыли еще несколько мест, выпустили свою водку и консультируют бары по всей стране.
Называют они себя теперь самой титулованной командой Восточной Европы: в Москве, выражаясь языком «Большого Лебовски», такой кликан себе никто не навесит. Но важно другое: титулы эти завоеваны не брошенными, как в Москве, на пиар дикими деньгами, а с помощью молвы.
Однако вот парадокс: при таком богатстве уникумов Петербург — это одновременно столица копипейста. Как сказал об этом в «Тонком вкусе» анонимный питерский ресторанный критик Борис, собственно, Критик, после Duo в городе, как грибы после дождя, стали открываться «рестораны по схеме „два повара открыли“». Некоторые и назывались схоже — Four Hands, например. А после того, как на Рубинштейна открылся бар «Терминал» (сейчас переехал, но с него в общем-то началась барно-ресторанная слава улицы) с серыми стенами и длинной деревянной стойкой, его копии стали плодиться с бешеной скоростью. Теперь именно так выглядит типичный питерский бар: длинная деревянная стойка, серые стены.
Эволюция происходит, когда гены, которые копируют себя, начинают под влиянием окружающей среды мутировать и появляется что-то новое. Петербург в ресторанном смысле эволюционирует очень быстро: здесь новое рождается чуть ли не каждый день. Возможно, именно благодаря такой способности к копированию. Модели проверяются на работоспособность, выживают сильнейшие, остальное быстро закрывается и ищет новые пути. Тем более что открыть заведение (как и закрыть его) по-прежнему стоит меньших денег, чем в Москве.
Неслучайно Петербург одно время был поставщиком ресторанных идей и концепций для Москвы, когда почти все главные рестораны открывал питерский холдинг Ginza Project. Довольно скоро стало понятно, что почти все эти заведения сделаны — неудивительно! — как под копирку; выжили только самые выдающиеся, их немного, и они стараются не распространяться о том, что они гинзовские.
Сочи: рай
Это не город — это местность, пространство, территория, страна. Если точнее, рай! Таким он воспринимается теми, кто туда приезжает и переезжает. Море, солнце, кущи, горы, цветение, тепло, изобилие. И, в отличие от безмятежного беспорочного рая, о котором говорят религии, здесь особенность: соблазны всюду и везде. За них платят, за ними едут — за романтическими, купальными, гастрономическими, горнолыжными и (апофеоз) игральными в игорную зону «Красная Поляна». Где, кстати, самое ходовое блюдо — борщ, который, по словам главного там шеф-повара Ильи Захарова, варят для гостей из разных стран в бешеных количествах.
Для местных море — часть ежедневного пейзажа. Они в нем не очень-то и купаются: то некогда, как они говорят, то неохота.
Им ближе отдых в беседках на горных речках — в прохладе, в тени деревьев, с мангальным дымком. Сочинскую гастрономическую ситуацию задают в основном туристы и их райские ожидания: какая-то условно кавказская кухня, шашлычки-машлычки, барабулька-марабулька. Вино, чача и побольше южных ягод и фруктов: черешня, фейхоа, мандарины, виноград, хурма.
Сюда приезжают загорать, кутить, шиковать, радоваться жизни — проще говоря, тратить деньги. Зарабатывают на этом, конструируя рай понятный и стереотипный — второго, первого и высшего разрядов. Есть море, в котором, как в бульоне, плещутся отдыхающие, значит, нужны морепродукты; неважно, откуда устрицы и крабы, а важно, что с видом на море или хотя бы с его ощущением. Есть горы, благодаря Олимпиаде — Красная Поляна: взяли и копипейстнули в бетоне собирательный образ Куршевеля — так, что даже цапли на реке Мзымте не шелохнулись. И есть образ Сочи в целом: месторождения заслуженного отдыха и удовольствий, наша собственная Лазурка.
И столь же мягки, аккуратны, понятны идеи, транслируемые сочинскими ресторанами, особенно теми, которые стали открываться перед Олимпиадой и после нее, нащупывая необходимую сочинскую идентичность. Один из самых успешных сочинских проектов московского ресторатора Бориса Зарькова — «Чё? Харчо!» в Красной Поляне — предлагает кухню, условно называемую кавказской, хотя в целом лишенную отчетливых национальных черт. Набережный его ресторан носит название «Плакучая ива» — воспроизводство советских мечтаний о южном ресторанном отдыхе, еще по сто пятьдесят шампанского и, Федя, дичь. Поскольку море — обязательно рыбные рестораны и устричные бары («Кашалот» и «Магеллан», «Море» и «Про рыбу», «Морской» и «Черноморские гады», московские переселенцы «Клево» и «Сахалин»).
О поиске этой идентичности рассказывают герои третьего сезона «Тонкого вкуса», что характерно, уже не шефы, а рестораны и команды как единое целое. Co-Co Chalet играет в Альпы, но с фондю из местных сыров. Mamai-Calé чтит семейные традиции основателей, а крепкая семейственность — одна из первых вещей, которая приходит на ум при мысли о Кавказе. И несколько особняком стоит «Баран-Рапан» — ресторан, в котором с самого основания решили изобрести новую сочинскую кухню с местными специалитетами (а продукты в сочинских заведениях в основном по-прежнему везут из Москвы и других дальних краев) и местными вкусами гор и моря. Эта новая сочинская кухня по-прежнему живет только внутри «Барана-Рапана», не плодоносит. Это можно объяснить тем, что от рая ждут не экспериментов, а удовольствий понятных и проверенных. Роскоши, но уютной. Шика, но безопасного. Чтобы было просто вкусно.
А еда в вашем городе про что? Деньги, идеи или удовольствия? Расскажите, как местная ресторанная сцена отражает характер места, где вы живете.
Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.