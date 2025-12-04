«Тонкий вкус»: как сериал о поварах и гастрономии рассказывает о российских городах

Москва также одна из мировых столиц. С федерального уровня здесь сравнительно легко переключают регистр на глобальный. Туристы приезжают в Москву и знакомятся в ресторанах со всей Россией через ее продукты и вкусы. Московские рестораторы первыми в России поняли то, что рейтинг 50 Best Restaurants становится престижным, и не жалели денег на пиар и привоз нужных людей, чтобы в него попасть. Схема сработала, рестораны в списке появились и стремились по строчкам все выше и выше, в них поехали зарубежные туристы, а о Москве заговорили как о гастрономическом городе. Дальше — больше: правительство города для развития международного туризма потратилось на привоз целого гида Michelin, и его инспекторы в 2021 году раздали всем сестрам по серьгам, всем достойным ресторанам по упоминанию, а лучшим — по звезде и даже по целых две. Дальнейшие исторические события развеяли «Мишлен» как сон, как утренний туман, но эффект от гида был порядочным.