Феномен Фэнни Флэгг: почему мы читаем одни и те же книги снова и снова

В Яндекс Книгах впервые на русском языке вышел роман Фэнни Флэгг «На бензоколонке только девушки» от издательства «Фантом Пресс». Писательница каждый раз создает свои книги по фирменному рецепту: горсть ностальгии, щедрая порция эксцентричности старушек, ложка детективной интриги и неизменный соус из американской мечты — блюдо, которое многие с легким пренебрежением называют уютным, не приедается и не становится хуже. Рассказываем, почему истории Фэнни Флэгг, неизменно рассказывающие о доброте, маленьких подвигах и силе духа, продаются миллионными тиражами по всему миру и завоевывают безоговорочную любовь читателей, хотя кажутся до боли похожими друг на друга.

Алёна Фокеева Литературный критик, редактор проекта «Полка»

Актриса за кадром

Писательница, актриса и сценаристка Патриция Нил родилась в Бирмингеме, штат Алабама, в 1944 году. Псевдоним «Фэнни Флэгг» она взяла в 17 лет при регистрации в профсоюзе актеров и режиссеров. Это была в некотором смысле вынужденная мера: в организации уже состояла другая Патриция Нил, звезда Голливуда и обладательница «Оскара», и тягаться с ней девушке не хотелось. Свой первый год в театре Флэгг провела за кулисами: работала осветителем, помогала костюмерам и реквизиторам. А на сцену впервые вышла в эпизодической бессловесной роли старушки в метро — забавно, учитывая, как часто потом в своих книгах Фэнни делала всевозможных пожилых женщин центральными героинями.

Фэнни Флэгг, 1978 год

В интервью Флэгг не раз говорила, что на самом деле всегда мечтала стать именно писательницей, просто мечта казалась недостижимой. Мешали дислексия и представление о том, что писатели — это обязательно солидные мужчины с серьезным филологическим образованием. Так что Флэгг играла на сцене, была соведущей утреннего шоу на местном телевидении и время от времени попадала на эпизодические роли в кино (к примеру, в роуд-муви «Пять легких пьес», принесшее славу Джеку Николсону, и в «Бриолин»). Еще она писала сценарии для рекламы и телепередач.

Первый литературный успех пришел к ней с первой же опубликованной книгой. «Дейзи Фэй и чудеса» — история взросления девочки, чей отец (авантюрист с алкогольной зависимостью) вечно втягивает ее в авантюры, а мать упорно дрессирует, чтобы превратить в леди — десять недель продержалась на первой строчке списка бестселлеров The New York Times.

Старушки — это круто

Несмотря на это, следующую книгу Флэгг не хотели брать издательства. Никто не верил, что роман, значительная часть которого развивается в доме для престарелых, может заинтересовать широкого читателя. Старушки — это не круто.

Те, кто так думал, конечно, ошибались. «Жареные зеленые помидоры в кафе „Полустанок“» стали культовым произведением, как и вышедший в 1991 году одноименный фильм, принесший Флэгг номинацию на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. «Помидоры» вспоминали даже в «Симпсонах», на поп-культурной «Аллее славы». Перед свадьбой Апу спросил свою невесту Манджулу о любимой еде, любимой книге и любимом фильме. На все три вопроса она ответила одинаково — догадайтесь как.

«Жареные зеленые помидоры»

По сюжету потерявшая в себя веру Эвелин вместе с мужем регулярно навещает живущую в доме для престарелых тещу. Правда, ее обществу она предпочитает общество своей новой подруги — Нинни Тредгуд, женщины пожилой, судя по всему, одинокой, но бесконечно жизнерадостной. Каждую неделю, встречаясь с Эвелин, Нинни рассказывает ей маленький эпизод из жизни городка своей юности — Полустанка, сердцем которого было маленькое кафе, где неугомонная Иджи и очаровательная Руфь подавали в числе прочего самые вкусные на свете жареные помидоры. За смешными историями следуют грустные, за романтическими — страшные. Но самые яркие эпизоды романа — те, в которых герои проявляют невероятную способность к сопереживанию и принятию других и себя в трудных, спорных и опасных ситуациях.

Поскольку популярность Флэгг продолжала расти, «полустанковая» вселенная начала расширяться. Несмотря на то, что сами «Помидоры» заканчивались списком рецептов блюд, которые готовили в кафе, по мотивам романа вышла поваренная книга, а спустя более чем 30 лет появилось полноценное продолжение. Во время пандемии Флэгг оказалась взаперти в Калифорнии, затосковала по Бирмингему и решила написать книгу о том, как герой ищет путь домой. Перевод «Возвращения в кафе „Полустанок“» на русский язык вышел в 2023 году; роман ждали с нетерпением. Ностальгия завладела и писательницей, и читателями, и ее героем. В «Возвращении» Флэгг рассказывает о том, как Бадди, один из второстепенных персонажей первой книги, сбегает из дома престарелых, чтобы добраться до родного кафе (правда, оно, как и городок, где заведение находилось, испустило дух еще в первой книге). Однако это не страшно, ведь незабытое старое всегда можно попытаться вернуть.

Рецепт помидоров и книг

Пожалуй, именно «возвращение» — главное слово в творчестве Фэнни Флэгг. Ее книги всегда ностальгичные и сентиментальные; кто-нибудь нет-нет да вздохнет о золотом веке Голливуда, старой архитектуре или забытых молодежью манерах.

И правда, кто из нас иногда не желает вернуться в прошлое? Вот и Фэнни Флэгг порой хочется. По доброте душевной она раздает своим персонажам фрагменты собственной богатой событиями биографии. К примеру, Мэгги из романа «Я все еще мечтаю о тебе» получила в подарок от своей создательницы участие в конкурсе красоты, а заглавная героиня книги «Добро пожаловать в мир, Малышка» — прозвище, которое самой Флэгг дали коллеги на заре театральной карьеры.

Ее книги — это истории об обычных хороших людях, совершающих подвиги, маленькие и большие. И это обаятельно, пусть даже лица людей у нее часто выходят очень уж похожими друг на друга. Флэгг всегда готова простить своим героям маленькие слабости: страх перед общественным мнением, инфантильность, непобедимую любовь к сладкому, грубоватость или эгоизм. Поэтому нам нетрудно простить ее текстам простоту, в которой кроется и их прелесть, и уязвимость. Это очень понятные книги, чьи персонажи живут такой насыщенной жизнью, что выплескивают себя на страницы полностью и перестают существовать, выполнив сюжетные функции. Их мир заканчивается там, где завершается книга, потому что Флэгг не оставляет неразрешенной ни одну из тайн, а неотвеченным — ни один из вопросов.

Но, главное, из романа в роман писательница возвращается к тем же смыслам, проблемам, образам и сюжетным конструкциям. Собирательное «мы» не жалуется и продолжает читать. Почему так? Пожилые женщины и дети — есть. Эксцентричные непоседы, способные в одиночку вертеть весь мир и заодно сюжет романа, — есть. Расовая сегрегация и угнетение — есть (Алабама же). История женской борьбы за права — обязательно! Любовь к своему кусочку земли, незлобивый патриотизм и пафос американской мечты — конечно. Детективные элементы, иногда вполне буквальные скелеты в шкафу (в чемодане, в саду под деревом) — наверняка.

А еще главный посыл: что бы ни случилось, надо жить, жить и любить — себя и других.

И что же в итоге? В итоге многосоставный рецепт романов, которые не приедаются благодаря сбалансированному вкусу. Яркие, слегка сумасшедшие персонажи помогают втянуться в повествование. Репрезентация социальной несправедливости — проникнуться к ним сочувствием и уважением. Детективная линия отвечает за то, чтобы мы не заскучали. А явная любовь автора к своим персонажам и описанным в книгах местам — за теплые чувства, которые надолго остаются после прочтения романа.

То, что Флэгг создает комфортную душеспасительную литературу, вовсе не новость, и все же обстоятельства жизни ее героев бывают весьма трагичными: смерти близких, тяжелые заболевания и увечья, нищета, одиночество. «Я все еще мечтаю о тебе» начинается, например, с прощального письма той самой мисс Алабама по имени Мэгги, решившей расстаться с жизнью. В этих уютных книгах встречаются и откровенные мерзавцы — насильники и домашние тираны, с которыми ни Флэгг, ни ее герои не церемонятся. Добро побеждает зло, добрые герои (которых абсолютное большинство) побеждают злодеев, иногда при помощи тяжелых сковородок и топоров. Это помогает романам Флэгг не скатиться в совсем уж восторженную слащавость. Хорошим людям приходится бороться за свою правду, и эта борьба далеко не всегда выглядит красиво.

Неуютная реальность в уютной книге

Книгам Флэгг свойственна полифоничность: множество сюжетных линий, разбросанных во времени и раскрывающихся отнюдь не в хронологическом порядке, рамочная композиция, вставные истории. Личные и семейные драмы развиваются на фоне глобальных катастроф. «Жареные зеленые помидоры», к примеру, рассказывают в том числе об ужасах Великой депрессии, безработице, голоде, убийствах на почве расовой ненависти. «На бензоколонке только девушки» — о годах Второй мировой и на долгие годы незаслуженно забытой Женской службе пилотов Военно-воздушных сил США.

Стержнем романов Флэгг становятся героини, которые активно ищут себя и находят вдохновение и источник силы в других женщинах, любимом деле, семейной истории. Вместе с ними читатели проживают разочарование, недовольство собой, вместе с ними в конце книги переживают и катарсис с перерождением. Прямолинейный психологизм роднит тексты Флэгг с книгами наподобие «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт и всевозможным околохудожественным селфхелпом. Откуда и куда нам предстоит идти с ее героинями, становится понятно практически сразу, впрочем, это не отменяет вероятности всплакнуть в процессе чтения. К тому же перепутать текст Флэгг с чьим-нибудь практически невозможно — еще одно последствие повторяющихся из романа в роман сюжетных ситуаций и психологических состояний.

Фото: Jack Mitchell / Getty Images