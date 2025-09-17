Солидный Господь для солидных господ: каким получился роман Пелевина «A Sinistra»

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

18 сентября в издательстве «Эксмо» и в Яндекс Книгах выходит новый роман Виктора Пелевина «A Sinistra», действие которого происходит в мире серии «Transhumanism Inc.», где сознание уже давно отделено от тела и пребывает в состоянии мозга в баночке, и в общей мультивселенной Виктора Пелевина, где чего только не происходит. На этот раз детектив Маркус отправляется в симуляцию Вероны эпохи Возрождения. Ему придется расследовать исчезновение других банкожителей и искать истинный путь.

Константин Мильчин Шеф-редактор Яндекс Книг

Некромант из Вероны Марко раздобыл магическую книгу. Ожидание: справочник по оккультным практикам научит волшебника превращать свинец в золото, или чем там эти алхимики в своих лабораториях обычно занимаются. Реальность: колдовской том оказался чернокнижным Duolingo. Он дает задания и требует выполнения. Сегодня нужно принести воду изо рта живого утопленника, завтра — овладеть искусством перемещения в пространстве, послезавтра по плану соблазнение невинной девы. Что же до золота, то его Марко и сам умеет добывать. Это несложно, только смертельно опасно для некоторых участников процесса.

Но Марко не совсем Марко. На самом деле он Маркус Зоргенфрей, герой уже третьей книги Виктора Пелевина, сотрудник службы безопасности IT-гиганта Transhumanism Inc., который должен расследовать загадочные исчезновения мозгов из банок. Напомним, что в литературной вселенной Пелевина высокоуважаемые граждане давно лишены тел, есть лишь их мозги в специальных мозгохранилищах, а IT-гигант обеспечивает банкожителей качественной симуляцией реальности. За отдельную плату можно отправиться в древнегипетский бордель прямиком к Клеопатре или оказаться в Вероне эпохи Возрождения, где можно шалить и чернокнижничать сколько душе угодно. Но в результате увлекательных трип-симуляций в Италию мозги из банок стали исчезать. Просто растворяться. Маркус-Марко должен расследовать пропажу.

Похождения в Вероне напоминают компьютерную игру. Магическая книга требует выполнить те или иные задания, Марко все делает, а его волшебное могущество растет. Прошел уровень — скиллы выросли. Причем — небольшой спойлер — игра многопользовательская, играет не один только Марко, остальные игроки будут появляться по ходу сюжета и вступать с главным героем в поединок. В былые годы критики любили составлять списки того, что Пелевин прочел или посмотрел за время работы над новым романом. Аккуратно предположим, что на этот раз он много использовал Duolingo (видимо, учил необходимую для чернокнижника латынь) и играл в многопользовательские онлайн-игры. Что же до книг и фильмов, то будет много «Ромео и Джульетты» Шекспира, немного «Имени розы» Умберто Эко, чуть-чуть «Казановы» Федерико Феллини, шепотка древнегреческих мифов и позднесредневековой эзотерики.

А что же с актуальностью, ведь у Пелевина всегда есть что-то про нашу эпоху? В этом романе есть, но совсем чуть-чуть. Полное ощущение, что в этом году Виктор Олегович вполне охотно писал авантюрно-эзотерический роман про веронского чернокнижника, дошел до половины текста, и тут взгляд его упал на ежедневник, а там написано красным маркером: «Не забудь про актуалочку!!!» — и много восклицательных знаков. И вот, нехотя начинает он описывать прошлогодний скандал в оппозиционно-эмигрантской среде, который начался еще до выхода предыдущего романа Пелевина. То есть про скандал этот все, включая его участников, слегка подзабыли, но ничего нового ведь и правда с тех пор не произошло. Явно все это Пелевину не очень интересно.

А что Пелевину интересно? Ему интересна компьютерная игра про чернокнижника, и ему интересны религии, то, как они устроены, как они появляются и как они функционируют.

«Последний великий учитель Запада, приходивший на смену Христу, вообще не проявил интереса к истине, а только совершенствовал свои оккультные способности для корпоративных разборок». — «Вы про Антихриста?» — спросил я. — «Про Гарри Поттера».

Собственно, на первых страницах романа нам рассказывают про два пути — правой руки и левой руки; первый связан с праведной жизнью, самоограничениями и бесконечным самосовершенствованием, второй — с легкими удовольствиями и разнообразными развлечениями. Первый путь ведет к Богу, если ему прилежно следовать; по второму тебя черти могут в ад забрать живьем, но в теории к Богу можно прийти и по второму пути. Вернее, Пелевин сам себя об этом постоянно спрашивает. Одно из заданий волшебной книги — это как раз взвесить душу на глобальных весах и понять, перевешивают ли грехи. Герой получает ответ, что еще не перевешивают, еще есть шанс на спасение. Кажется, что Пелевин сам у себя спрашивает про самого себя, и ему очень хочется верить, что по левому пути все-таки можно прийти к Богу. Сперва кажется, что это будет «солидный Господь для солидных господ», как его когда-то описывал сам Пелевин в «Generation П». Новая религия для тех, кто хочет спасения, но не хочет страдать вместе с обычным народом.

В романе много рассуждений о новых «контекстных религиях», которые нейросеть печет как пончики по запросу от групп граждан. Каждой группе своя контекстная религия. Но — опять слегка спойлернем — в конце Пелевин уже лично приходит к вполне себе всеобщей религии, больше похожей на гуманистическое христианство, чем на что-то новомодное, придуманное нейросетью.

В «A Sinistra» есть очень крутая основная сюжетная линия с приключениями некроманта, есть своя интересная религиозная философия и огромное количество каких-то странных недоделок, которые не фича, а баг. Пару раз появляется молчаливый флорентиец Никколо. «Макиавелли», — подумал Штирлиц. «Угадал», — ответил Пелевин, но Никколо просто появится и никуда дальше не разовьется. Что это — задел под продолжение или просто нереализованная идея?

Странным образом Пелевин поменялся. С одной стороны, он, как и раньше, разбрасывает по тексту отсылки к прошлым романам. Примерно пять процентов действия будет разворачиваться в том же тюремно-исправительном учреждении, что и в предыдущем романе «Круть». Несколько раз будет упомянута уезжающая на велосипеде лиса из «Священной книги оборотня». Герой отправится на Луну, и его полет дублирует лунную эпопею главного героя дебютной повести «Омон Ра». Роботизированная секс-работница София передает привет коллеге Кайе из романа «S.N.U.F.F.». У Кайи был режим духовности, София поучаствует в создании религии. Но поменялось главное — поменялся страх. Раньше он боялся женщин, в его романах мужчины всегда безвольны и ничего не решают, даже если обладают сверхъестественной силой, даже если они демиурги. А вот у женщин всегда есть стратегия, и они ей следуют, они всегда сами все решают за себя и за других.

В «A Sinistra» страх сместился. Это страх непрощения, страх перед жестоким Богом и какая-то отчаянная надежда, что вот тот, что наверху (или где там сверхъестественное находится), — Он все-таки есть, что Он добрый, всемилостивый и всепрощающий. Эта надежда очень трогательная, хрупкая, обезоруживающая и чуть ли не впервые искренняя. Как будто бы постмодернизм закончился, и Пелевин предстал перед нами голый и открытый. Постаревший, уставший от игр, загадок, пародий и шарад. Ну, или Пелевин — это опять очередной обман и издевательство над читателями.