«Грязная игра»: Марк Уолберг крадет миллиард долларов

На Amazon Prime вышла «Грязная игра», комедийный экшен, написанный и поставленный классиком жанра Шейном Блэком по мотивам заслуженного палп-фикшена. Марк Уолберг играет аморального вора, который пытается украсть гору сокровищ и остаться в живых.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Грабитель по имени Паркер (Марк Уолберг) вступает в борьбу с преступной организацией «Синдикат», которая тремя годами ранее под угрозой смерти выгнала его из Нью-Йорка. Паркер вместе с сообщниками (Лакит Стэнфилд, Роза Салазар и другие) собирается украсть у гангстеров из-под носа сокровища на миллиард долларов, поднятые с затонувшего испанского галеона и принадлежащие маленькому южноамериканскому государству.

Если все это кажется смутно знакомым, дело не только в том, что вы уже видели 18 экшен-комедий с Марком Уолбергом. Паркер — герой пары дюжин романов Дональда Э. Уэстлейка (написанных под псевдонимом Ричард Старк) и почти десятка экранизаций в диапазоне от «Сделано в США» Годара до фильма с Джейсон Стэйтемом, без затей называвшегося «Паркер». Лучший, пожалуй, в паркериане — фильм Джона Бурмена «В упор», где пуленепробиваемый Ли Марвин как раз сражается с «Синдикатом». Шейн Блэк (которого не было слышно 7 лет после неудачного «Хищника») не стал экранизировать какой-то конкретный роман, а написал сценарий по мотивам всей серии — логичное решение, учитывая, что с Паркером все равно обычно происходит примерно одно и то же: кто-нибудь его предает, а потом за это расплачивается.

«Ты же убиваешь людей, верно?» — спрашивает Паркера в начале фильма мечтающая о мести вдова (Гретхен Мол, которую радостно увидеть даже в таких обстоятельствах), и герой чуть скашивает глаза, прежде чем ответить: «Когда необходимо. Но вообще нет, только лишние проблемы». Следующие полтора часа демонстрируют, что понятие необходимости можно трактовать чрезвычайно широко. Паркер убивает людей из соображений тактических, стратегических, педагогических и даже риторических (если нужно подтвердить весомость своих слов). Сложнее вспомнить ситуацию, в которой он не убивает людей. Его даже не записать в социопаты — те, как известно, хорошо умеют имитировать эмоции, а Паркер себя этим не утруждает. Давний соратник режиссера Роберт Дауни-младший, который изначально собирался играть эту роль, наверняка сделал бы героя повеселее и подушевнее. Но ограниченность, скажем так, актерского диапазона Марка Уолберга оказывается здесь кстати: Паркер не джентльмен-грабитель, не Дэнни Оушен, а человек, который в случае необходимости пробьет дверцу сейфа головой и, скорее всего, чужой.

Лакит Стэнфилд



У него, впрочем, есть группа более обаятельных (и не менее аморальных) сообщников. Главного напарника играет Лакит Стэнфилд (в шляпе и вообще страшно элегантный); его зовут Алан Грофилд, он появлялся в романах про Паркера и даже в нескольких собственных. Грофилд в свободное от преступлений время заведует любительским театром (куда менее успешно). Кроме того, имеются пьющий водитель (Чай Хансен), жизнерадостная семейная пара воров (Кигэн-Майкл Ки с большими усами и Клер Ловеринг) и, наконец, знойная женщина по имени Дзен (Роза Салазар), которая в начале фильма расстреливает нескольких человек, предварительно раздевшись до нижнего белья. Дзен родом из той же неназванной южноамериканской страны, что и сокровища, за которыми все гоняются, и заодно служит делу революции.

С противоположной стороны упоминания заслуживают Тони Шэлуб, играющий не слишком грозного главу «Синдиката», Нат Вулф в роли его болтливого подручного, имеющего неосторожность попасться на пути Паркеру, и Чукуди Ивуджи в обязательной по нынешним временам роли гадкого миллиардера. Антагониста как такового здесь нет, да и сам Паркер в первую очередь часть ансамбля (даже если и дирижер). В фильмах Шейна Блэка и добро, и зло, и их разнообразные комбинации имеют множество лиц: особенность, подчеркивающая главное достоинство этого автора — умение парой штрихов создавать колоритных персонажей второго-третьего, а то и четвертого планов. Здесь есть погоня, в ходе которой Уолберг выпадает из машины, залетает через окно в чей-то дом и пробегает его насквозь, минуя, в частности, мальчика, радостно играющего на барабанах, абсолютно ни для чего не нужного, но сразу превращающего рутинную сцену в праздник.

Роза Салазар, Кигэн-Майкл Ки, Лакит Стэнфилд и Марк Уолберг

Это не «Поцелуй навылет», не «Славные парни» и тем более не «Смертельное оружие», но в сегменте высококалорийного стримингового фастфуда Блэк легко обходит конкурентов даже на неполной мощности. Он циничнее, он остроумнее, в его фильмах всегда отмечают Рождество, всегда кого-нибудь выкидывают из окна, и финальные титры всегда приходят слишком рано.