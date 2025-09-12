Кинопоиск
«Нескромные»: запретный ромком, закрывающий тему открытых отношений

На зарубежных стримингах вышел теневой хит Каннского фестиваля — комедия с участием Дакоты Джонсон о двух парах в сложных романтических отношениях. В России фильм «Нескромные», заявленный прокатчиком «Атмосфера кино» как «самая смешная комедия года», не прошел строгую проверку Минкульта и не получил прокатное удостоверение.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Физрук Кэри (Кайл Марвин) и лайф-коуч Эшли (Адриа Архона), женатые чуть больше года, едут погостить в дизайнерский дом на берегу озера, где живут финансист Пол (Майкл Анджело Ковино), лучший друг Кэри, с женой Джули (Дакота Джонсон) и сыном-младшеклассником. После необычного дорожного происшествия Эшли решает сообщить Кэри, что хочет развода. Тот, соответственно, продолжает путь в одиночку (и пешком). Утешая его вечером, Пол и Джули рассказывают, что секрет их счастливого брака — свободные отношения. В подтверждение этого факта Пол вскоре уезжает по делам в город, и Джули спит с Кэри.

Шесть лет назад «Восхождение», нашумевший в инди-кругах дебют Майкла Анджело Ковино, написанный и разыгранный на пару с тем же Кайлом Марвином, начинался с того, что во время велосипедной прогулки один из закадычных друзей невзначай сообщал другому, что спит с его невестой. Проблематика, как мы видим, за эти годы не слишком изменилась. А вот амбиции выросли: теперь на героев, по стандартным меркам довольно-таки невзрачных, набрасываются Дакота Джонсон и Адриа Архона.

Это, впрочем, скорее концептуальная шутка, чем отказ смотреть в зеркало: чего-чего, а самоиронии Ковино и Марвину не занимать. Инфантильные сорокалетние лбы, токсичные друзья и невнимательные любовники, Кэри и Пол (особенно второй, которого играет режиссер) представляют собой коллекцию утрированных мужских слабостей. Что совсем не мешает нам, разумеется, самую малость им сочувствовать. Тем более что и женские персонажи демонстративно загнаны в классические полярные клише: одна живет чрезвычайно насыщенной сексуальной жизнью, другая увлечена материнством и керамикой.

Майкл Анджело Ковино, Саймон Уэбстер и Дакота Джонсон

Но что есть так называемые отношения, как не собрание клише, если посмотреть с определенного угла («неромантическая комедия», обещает постер)? В том числе пресловутые открытые отношения, которые вроде бы должны быть предметом фильма, однако на практике оказываются эфемерным пшиком, фантазией из тематических журналов. Людьми движут странные импульсы, жизнь разводит их и сталкивает снова, и авторы вместо того, чтобы притворяться, будто видят во всем этом логику, выжимают максимум смешного из собственной (и героев) экзистенциальной растерянности. В какой-то момент «Нескромные» своей либеральной политикой в отношении любовных комбинаций слегка напоминают винтажного Вуди Аллена — как не смело, может быть, сравнивать фильм, на пятой минуте которого нам торжественно показывают пенис, с «Ханной и ее сестрами».

Еще более напрашивающееся сравнение — голливудские «комедии повторного брака» из 1930–40-х, где герои предавались веселым приключениям в тени традиционных ценностей. Ценности за почти 100 лет порядком изменились (к большому раздражению некоторых, как мы все чаще наблюдаем), человеческая природа — не слишком. Ковино, как и режиссеры золотого века, внимателен к диалогам, но не меньше ценит физическую комедию, слэпстик. У него кто-то вечно куда-то падает, что-нибудь роняет; примерно шесть минут занимает совершенно эпическая драка между Кэри и Полом с коротким антрактом для спасения аквариумных рыбок. Вечеринка с участием телепата, на которую приходится развязка «Нескромных», могла бы случиться как у Вуди, так и у Престона Стёрджеса.

Кайл Марвин и Майкл Анджело Ковино

Фильм (как и «Восхождение») поделен на главы, между которыми проваливаются значительные отрезки времени, и поэтому иногда рискует рассыпаться на комические виньетки. В большой степени его держит визуальная дисциплина: оператор Адам Ньюпорт-Берра, только что получивший «Эмми» за снятую одним кадром серию «Киностудии», здесь тоже часто использует длинные кадры и заключает хаос происходящего в стройные композиции, раскрашенные в золотистых тонах.

Этот беззлобный фарс не претендует на то, чтобы сказать что-то существенное на избитую тему хрупких мужских эго, и скорее предлагает зрителю изумленно похлопать глазами. Смех — самая традиционная ценность.

