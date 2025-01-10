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«Огниво» лидирует, «Красная Поляна» и «Небриллиантовая рука» догоняют. Что смотрели на Кинопоиске в новогодние каникулы

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13 миллионов подписчиков Плюса — почти столько же, сколько обычно за целый месяц — провели каникулы на Кинопоиске. Большинство из зрителей смотрели фильмы, а также хиты телеэфира и премьерные сериалы. За 11 дней, с 29 декабря по 8 января, один подписчик в среднем провел за просмотром 19 часов.

Если обычно аудитория онлайн-кинотеатра больше смотрит сериалы, то в новогодние каникулы все меняется: премьеры фильмов привлекают больше аудитории. Топ-10 новогодних каникул в онлайн-кинотеатре возглавило семейное фэнтези «Огниво» от авторов «По щучьему велению». Его за праздники посмотрело более 1,5 миллиона подписчиков. В октябре 2024 года этот фильм стал хитом кинопроката, собрав свыше 1 млрд рублей кассовых сборов, и уже в конце декабря стал доступен на Кинопоиске. Второе место занял оригинальный сериал Кинопоиска «Красная Поляна» о приключениях аферистки на горнолыжном курорте, а третье — новогодняя комедия от канала ТНТ «Небриллиантовая рука». Именно этот фильм чаще всего смотрели на Кинопоиске в новогоднюю ночь.

«Небриллиантовая рука»

Еще одной большой кинопремьерой в топ-10 стал фильм «Анора» с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в главных ролях. Лента вышла на Кинопоиске 7 января и всего за два дня достигла аудитории в 520 тысяч подписчиков.

Подписчики Плюса смотрели фильмы не только на Кинопоиске, но и активно ходили в кино. В этом году они купили в полтора раза больше билетов на фильмы новогоднего проката, чем годом ранее. Чаще всего выбирали на Кинопоиске и Яндекс Афише билеты на фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Елки 11», «Домовенок Кузя» и «Иван-царевич и Серый Волк 6». В кино ходили семьями и компаниями друзей. На новогодние праздники в одном заказе на Кинопоиске или Яндекс Афише было в среднем три билета на фильм.

Топ-10 фильмов и сериалов за новогодние каникулы на Кинопоиске

  1. «Огниво»
  2. «Красная Поляна»
  3. «Небриллиантовая рука»
  4. «Прометей»
  5. «Папины дочки. Новые»
  6. «Баба-яга спасает Новый год»
  7. «Последний богатырь. Наследие»
  8. «Три кота»
  9. «Киберслав»
  10. «Анора»

* Рейтинг составлен по количеству подписчиков, смотревших фильм, сериал или мультфильм с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Учитываются подписчики Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс с Амедиатекой), которые посмотрели более 2 минут тайтла.

Что еще смотрела в новогодние каникулы аудитория Кинопоиска

«Игра в кальмара»

  • За год 88% подписчиков Плюса регулярно смотрят фильмы на Кинопоиске, и в новогодние каникулы этот тренд только усилился. Помимо «Огниво», «Небриллиантовой руки» и «Аноры», в топ-10 попали также «Баба-яга спасает Новый год» и сериал «Последний богатырь. Наследие», основанный на популярной кинофраншизе. В шаге от топ-10 остановились «Бременские музыканты», вместе с ними в число самых популярных фильмов новогодних каникул вошли прокатные хиты «Мастер и Маргарита» и «Субстанция», а также комедии «Зять», «Уралочка», «Операция „Панда“» и «Один день в Стамбуле».

  • В топ-10 вошло три оригинальных проекта Кинопоиска: «Красная Поляна», «Прометей» и «Киберслав».

  • Впервые в топ-10 по итогам новогодних каникул вошел мультфильм. Самыми популярными проектами у детей в эти новогодние каникулы стали «Три кота», «Маша и Медведь», «Барбоскины».

  •  Многие пользователи традиционно включали 31 декабря и 1 января телеканалы, их аудитория в эти дни превысила 3,5 миллиона подписчиков Плюса. По итогам новогодних каникул в топ-5 популярных телеканалов на Кинопоиске вошли Первый, «Россия 1», ТНТ, СТС и РЕН ТВ.

  • В целом, по данным Индекса Кинопоиск Pro, россиян, помимо отечественных премьер, интересовали азиатские сериалы. Топ-10 самых популярных сериалов первой недели 2025 года возглавила «Игра в кальмара», 26 декабря вернувшаяся со вторым сезоном. Также в десятку вошло аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок», у которого 28 декабря завершился второй сезон.

Топ-10 сериалов новогодних каникул 2025 года

Индекс Кинопоиск Pro

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Игра в кальмара»

Южная Корея, США, триллер

1635

2

«Бригада»

Россия, драма

233

3

«Ландыши. Такая нежная любовь»

Россия, мелодрама

198

4

«Папины дочки»

Россия, комедия

191

5

«Дети перемен»

Россия, драма

173

6

«Синяя тюрьма: Блю лок»

Япония, аниме

169

7

«Поднятие уровня в одиночку»

Япония, аниме

127

8

«Арбатские тайны»

Россия, мелодрама

124

9

«Киберслав»

Россия, мультсериал

119

10

«Последний богатырь. Наследие»

Россия, фэнтези

117

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