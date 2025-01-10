«Огниво» лидирует, «Красная Поляна» и «Небриллиантовая рука» догоняют. Что смотрели на Кинопоиске в новогодние каникулы

Если обычно аудитория онлайн-кинотеатра больше смотрит сериалы, то в новогодние каникулы все меняется: премьеры фильмов привлекают больше аудитории. Топ-10 новогодних каникул в онлайн-кинотеатре возглавило семейное фэнтези «Огниво» от авторов «По щучьему велению». Его за праздники посмотрело более 1,5 миллиона подписчиков. В октябре 2024 года этот фильм стал хитом кинопроката, собрав свыше 1 млрд рублей кассовых сборов, и уже в конце декабря стал доступен на Кинопоиске. Второе место занял оригинальный сериал Кинопоиска «Красная Поляна» о приключениях аферистки на горнолыжном курорте, а третье — новогодняя комедия от канала ТНТ «Небриллиантовая рука». Именно этот фильм чаще всего смотрели на Кинопоиске в новогоднюю ночь.