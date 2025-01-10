«Огниво» лидирует, «Красная Поляна» и «Небриллиантовая рука» догоняют. Что смотрели на Кинопоиске в новогодние каникулы

13 миллионов подписчиков Плюса — почти столько же, сколько обычно за целый месяц — провели каникулы на Кинопоиске. Большинство из зрителей смотрели фильмы, а также хиты телеэфира и премьерные сериалы. За 11 дней, с 29 декабря по 8 января, один подписчик в среднем провел за просмотром 19 часов.
Если обычно аудитория онлайн-кинотеатра больше смотрит сериалы, то в новогодние каникулы все меняется: премьеры фильмов привлекают больше аудитории. Топ-10 новогодних каникул в онлайн-кинотеатре возглавило семейное фэнтези «Огниво» от авторов «По щучьему велению». Его за праздники посмотрело более 1,5 миллиона подписчиков. В октябре 2024 года этот фильм стал хитом кинопроката, собрав свыше 1 млрд рублей кассовых сборов, и уже в конце декабря стал доступен на Кинопоиске. Второе место занял оригинальный сериал Кинопоиска «Красная Поляна» о приключениях аферистки на горнолыжном курорте, а третье — новогодняя комедия от канала ТНТ «Небриллиантовая рука». Именно этот фильм чаще всего смотрели на Кинопоиске в новогоднюю ночь.
Еще одной большой кинопремьерой в топ-10 стал фильм «Анора» с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в главных ролях. Лента вышла на Кинопоиске 7 января и всего за два дня достигла аудитории в 520 тысяч подписчиков.
Подписчики Плюса смотрели фильмы не только на Кинопоиске, но и активно ходили в кино. В этом году они купили в полтора раза больше билетов на фильмы новогоднего проката, чем годом ранее. Чаще всего выбирали на Кинопоиске и Яндекс Афише билеты на фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Елки 11», «Домовенок Кузя» и «Иван-царевич и Серый Волк 6». В кино ходили семьями и компаниями друзей. На новогодние праздники в одном заказе на Кинопоиске или Яндекс Афише было в среднем три билета на фильм.
Топ-10 фильмов и сериалов за новогодние каникулы на Кинопоиске
* Рейтинг составлен по количеству подписчиков, смотревших фильм, сериал или мультфильм с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Учитываются подписчики Яндекс Плюса (включая Плюс и Плюс с Амедиатекой), которые посмотрели более 2 минут тайтла.
Что еще смотрела в новогодние каникулы аудитория Кинопоиска
- За год 88% подписчиков Плюса регулярно смотрят фильмы на Кинопоиске, и в новогодние каникулы этот тренд только усилился. Помимо «Огниво», «Небриллиантовой руки» и «Аноры», в топ-10 попали также «Баба-яга спасает Новый год» и сериал «Последний богатырь. Наследие», основанный на популярной кинофраншизе. В шаге от топ-10 остановились «Бременские музыканты», вместе с ними в число самых популярных фильмов новогодних каникул вошли прокатные хиты «Мастер и Маргарита» и «Субстанция», а также комедии «Зять», «Уралочка», «Операция „Панда“» и «Один день в Стамбуле».
- В топ-10 вошло три оригинальных проекта Кинопоиска: «Красная Поляна», «Прометей» и «Киберслав».
- Впервые в топ-10 по итогам новогодних каникул вошел мультфильм. Самыми популярными проектами у детей в эти новогодние каникулы стали «Три кота», «Маша и Медведь», «Барбоскины».
- Многие пользователи традиционно включали 31 декабря и 1 января телеканалы, их аудитория в эти дни превысила 3,5 миллиона подписчиков Плюса. По итогам новогодних каникул в топ-5 популярных телеканалов на Кинопоиске вошли Первый, «Россия 1», ТНТ, СТС и РЕН ТВ.
- В целом, по данным Индекса Кинопоиск Pro, россиян, помимо отечественных премьер, интересовали азиатские сериалы. Топ-10 самых популярных сериалов первой недели 2025 года возглавила «Игра в кальмара», 26 декабря вернувшаяся со вторым сезоном. Также в десятку вошло аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок», у которого 28 декабря завершился второй сезон.
Топ-10 сериалов новогодних каникул 2025 года
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