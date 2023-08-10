Даже если вы не фанат вселенной Мальчика-Который-Выжил, вы наверняка сразу поняли, о чем речь. Ну а если вы фанат — есть разговор. Мы запускаем новое шоу «Фан-база», в котором истинные поклонники разбираются в самых спорных темах культовых сериалов и кинофраншиз. И первый выпуск посвящен вселенной «Гарри Поттера». Какая часть поттерианы лучшая, кто тут настоящий злодей, почему Северус — человек не своей судьбы и нужен ли нам грядущий сериал по «Гарри Поттеру»? Фанаты объясняют свою точку зрения по самым волнующим вопросам о фильмах и книгах, на которых мы выросли.