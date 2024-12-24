Кинопоиск
Мнение

Сериал «Первый номер»: Сергей Минаев трясет стариной

Обсудить0

На платформе Kion закончился сериал про тяготы жизни главреда российского глянца. Задуманная Сергеем Минаевым много лет назад комедия про медиа заиграла новыми красками после внесения в концепт новейших обстоятельств российской жизни. Тем не менее проект Минаева устарел/заветрился/залежался/подтух еще до выхода. И одновременно он живее всех живых. Этот странный парадокс объясняет Анна Голубева.

Анна Голубева

Журналистка, автор текстов в журналах «Сеанс», Esquire, New Times

«Мы же могли как-то сопротивляться, не полностью ложиться под них, что ли? Надо было!» — с горечью говорит герой сериала «Первый номер». Это не то, что вы подумали, речь о тирании рекламодателей, полностью подчинивших себе глянцевые журналы. Каким хладнокровием надо обладать, чтобы на пороге 2025 года выпустить в России сериал о бедах отечественного глянца!

Комедию про модные издания нулевых Сергей Минаев задумывал давно, но после 2022-го и смерти близкого друга, писателя Эдуарда Багирова, ее концепция изменилась. Комедия превратилась в актуальную драму: иностранные бренды ушли из России, и теперь культовый таблоид Idol должен сменить имя и освещать особенности национального лайфстайла. Не видя в этом смысла, главный редактор увольняется. Рулить новым журналом приглашают полузабытого писателя без опыта в медиа, и тут уже увольняется полредакции. Вместо разбежавшихся тиранов-рекламодателей приходится искать новых на рынке «Садок». А новых арт- и фешен-директоров для журнала лепить из того, что осталось. Так последние становятся первым номером. Все злободневно, все как в жизни настоящего березового глянца — журналов «Москвичка» или «Правила жизни».

Протагониста, нового главреда, сценарист наделил чертами Багирова и кое-чем из собственной биографии. А биография у Минаева богатая — беллетристу, ресторатору, медиаменеджеру, телеведущему и блогеру есть что рассказать. Даже если учесть, что почти всюду он успевал буквально к шапочному разбору. Минаев выпускал романы о бездуховности во второй половине нулевых, когда это уже перестало быть модным. Взялся вести ток-шоу на НТВ в начале десятых, на закате эры телевидения. В конце десятых, в пору вымирания по всему миру бумажного глянца, он стал главредом русского «Эсквайра», а после 2022-го — пришедшего ему на смену журнала «Правила жизни».

Ида Галич и Евгений Цыганов

Герой «Первого номера» Константин Иноземцев, как и Минаев, настоящий нонконформист — он также идет против правил жизни в глянце, решительно отвергая маникюр и нижнее блефаро. Любит Высоцкого, беспорядочный секс и вискарь за рулем. Дерзко вышучивает людей неправильной, с его точки зрения, ориентации. Жестко критикует популярных инфлюенсерок и модных дизайнеров: «То, что вы делаете, вторично и даже третично. Это как жрать блевотину».

Последняя штука бумерангом возвращается к смелому остряку: не знаю, чем кормили в ресторанах Сергея Минаева, но его интеллектуальная продукция — от романов и журналов до видеороликов на исторические темы — всегда не только вторична, но и откровенно имитационна. Основной творческий принцип тут — придать изделию внешне узнаваемую форму, не тратя особенно сил на содержание.

Романы Минаева издалека похожи на хрестоматийные истории о бездуховке — если не читать. Журнал «Правила жизни» смахивает на интеллектуальный глянец — если не открывать. И сериал «Первый номер» смутно напоминает известный сюжет — в умирающий проект приходит дилетант и вдыхает в него новую жизнь (см. «Тед Лассо», «Кухня» — да даже и «Движение вверх»). Ну и приключения обаятельного мерзавца — критики милостиво сравнивают Иноземцева с Хэнком Муди из «Блудливой Калифорнии».

Лукерья Ильяшенко и Александр Устюгов

По жанру это производственная драма, где любовная линия разворачивается без отрыва от места работы: и возлюбленная, и главный соперник героя трудятся в одном с ним медиахолдинге. Слово «разворачивается» не очень подходит к этому треугольнику, который из серии в серию повторяет одну и ту же мизансцену: Иноземцев приходит к своей бывшей возлюбленной Маше за советом или помощью по работе, Маша вздыхает, но помогает, ее жених ревнует. Что там было у Маши с героем в прошлом, почему они расстались, зачем, будучи невестой другого, она продолжает спать со своим бывшим, и по какой причине, наконец, эта девушка никогда не меняется в лице и все время говорит сквозь зубы… да кто она вообще? Все это остается неясным, поскольку характера ей, как и всем остальным героям, авторы не нарисовали. Словом, саспенса в этом любовном сюжете так же мало, как и в мероприятиях по реанимации журнала.

Это еще и имитация премиального сериала. Внешние признаки налицо: входные титры с угрюмо пляшущим на редакционном столе главредом в исполнении Евгения Цыганова, бойко произносимые в кадре слова на букву «ж» и букву «п», созвездие именитых актеров — Павел Деревянко, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Надежда Михалкова, а также вся сериальная рать: Андреева, Бортич, Ильяшенко, Корешков, Куличков, Куркова, Ребенок, Сутулова, Устюгов… Привлекли и блогерку Иду Галич, и писателя Александра Цыпкина, преемника Минаева в деле стрельбы по удобным мишеням. Нравы тусовочки обрисованы вполне выразительно, но основная тема выглядит диким анахронизмом — понятно, что вернуть к жизни печатный журнал о моде в наше время невозможно, будь ты хоть трижды талантливым и обаятельным мерзавцем.

С обаянием главного героя, впрочем, тоже некоторые проблемы. Эксплуатировать на протяжении десяти серий одну только харизму Цыганова, чей покерфейс, как считается, действует на зрителей безотказно, это нечестно. И сценарий носит его по одной дорожке. Вот Иноземцев очаровывает очередную, изначально враждебно настроенную фемину. Или склоняет на свою сторону юного кутюрье-левака. Или заручается поддержкой неуступчивой грандессы фешен-индустрии.

Евгений Цыганов

По всем кругам глянца героя, как водится, сопровождают волшебные помощники. Очкарик из поколения Z — его навигатор по цифровой части, а бывшая любовь (и большая начальница, так удобно) — его добрая фея в офлайне. Ехидная журналистка, на интервью с которой он хамски опаздывает, тоже быстренько станет его палочкой-выручалочкой. За героя, попавшего в очередную передрягу, не успеваешь испугаться — так быстро он выворачивается, стоит только номерок нужный набрать. Все его злопыхатели мужского пола остаются в дураках, все встречные женщины гроздьями валятся к нему в койку. Даже дежурный в ОВД, куда попадает Иноземцев, всю ночь читает его книгу, а с утра по-братски подбрасывает арестанта в редакцию с мигалкой.

Почему все оппоненты мгновенно меняют гнев на милость? Что он с ними делает? А ничего. Нам предлагают просто поверить, что вот эта пара реплик сражает наповал. Что мы наблюдаем искрометный гэг или остроумный диалог. А мы между тем ничего этого не наблюдаем. Но даже если бы актера в самом деле снабдили остроумным текстом, не смогли бы его шутки объяснить беспримерную удачливость героя и заменить недостающие блоки в строении сюжета и характеров.

Сергей Минаев говорит, что этот сериал для него очень важная и суперличная история, и уверен, что он станет «хитярой». То есть нет сомнений: он не халтурил, а просто так он пишет. Но не один же Минаев над проектом работал! И онлайн-платформа Kion, и все создатели «Первого номера» делали на него серьезную ставку — не зря собрали такую звездную команду и устроили нерядовую промокампанию, в ходе которой выпустили не только фильм о фильме, но и настоящий бумажный журнал, над которым три месяца работала настоящая редакция «Правил жизни». На «хитяру» наверняка закладывались и генпродюсер сериала Данила Шарапов («Обоюдное согласие»), и второй сценарист (Дмитрий Минаев, однофамилец и соавтор Минаева по сериалу «Золотое дно»), и режиссер (Клим Козинский, «13 клиническая»).

Игорь Верник

Кто-то из них мог бы заметить сюжетные, скажем так, неувязочки? Ну, например: визионер, вдохновитель и основатель журнала точно не стал бы делегировать никому такую принципиальную штуку, как поиск нового главного редактора. Лощеный замглавы медиахолдинга, ворочающий миллиардами, не попрется к подьезду потасканного экс-ухажера своей невесты, чтобы лично бить ему морду, вопя при этом на всю улицу: «Маша — моя женщина!» и «Не быть тебе главным редактором!» Герой, у которого в Москве квартира, родные и полгорода друзей, приятелей и кредиторов, вряд ли останется ночевать в обезьяннике, случайно попав в ОВД без документов. А сцены, где один из персонажей горячо убеждает начальство и коллег в редакции, что для журнала очень важен диджитал, странно звучат в середине 2020-х, когда диджитал и так правит бал. Похоже, вся команда создателей «Первого номера» попала под обаяние и авторитет Сергея Минаева — и перед нами авторский, чисто минаевский продукт.

Ладно, оставим мелочные придирки. Главное, в конце концов, не это. Главное в сериале — актуальный для нашего времени конфликт. Герой борется против засилья всех этих феминитивов, навязанной нам извне политкорректности и новой этики. Неважно, что глянец умер и реформировать его приходится постмортем. Важно, что это движение в правильном направлении — к традиционным почвенным ценностям. В полном соответствии с требованиями текущего момента. И вот тут «Первый номер» оказывается по-настоящему актуальным: одновременно с сериалом в России вышел первый номер нового интеллектуального глянца — журнала «Чтиво». Главный редактор — Сергей Минаев. На обложке первого номера — главный в «Первом номере» Евгений Цыганов с зажмуренными глазами. Главная тема номера — шоу должно продолжаться. Даже после смерти.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

26 декабря 202421
16 декабря 202455
24 декабря 202417
23 декабря 202432

Главное сегодня

Сегодня6
Сегодня1
Сегодня0
Сегодня2
Сегодня2
Сегодня4
Сегодня1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации