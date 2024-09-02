Ремейк Silent Hill 2, дополнение Diablo IV и продолжение Dragon Age: видеоигры октября

Silent Hill 2



Дата выхода: 8 октября (ПК, PlayStation 5)

Ремейк одноименной игры 2001 года, которая стала классикой хоррора и до сих пор фигурирует в списках лучших видеоигр всех времен. Главный герой Джеймс Сандерленд отправляется в город-призрак Сайлент Хилл, после того как получает оттуда письмо от покойной жены. На туманных улицах нехорошего городка он сталкивается с жуткими монстрами и с людьми, каждый из которых переживает собственный кошмар.

Обновленную версию Silent Hill 2 создала польская студия Bloober Team, известная хоррор-играми Layers of Fear и The Medium. В команде говорят, что пытались сохранить атмосферу оригинала, осовременив геймплей, и даже отказывали продюсерам, когда те предлагали внести более значительные изменения.

Для культовой серии это первый крупный релиз за десять с лишним лет. Издательство Konami не выпустило ни одной большой видеоигры по франшизе с тех пор, как отменила Silent Hills — масштабный перезапуск серии, за который отвечали создатель Metal Gear Хидэо Кодзима и режиссер Гильермо дель Торо.