Ремейк Silent Hill 2, дополнение Diablo IV и продолжение Dragon Age: видеоигры октября

Ремейки классических и современных хоррор-игр, масштабные фэнтезийные RPG, очередная Call of Duty, Super Mario для вечеринок и видеоигра по «Тихому месту» — все самое главное об ожидаемых играх месяца.
Главные релизы
Silent Hill 2
Дата выхода: 8 октября (ПК, PlayStation 5)
Ремейк одноименной игры 2001 года, которая стала классикой хоррора и до сих пор фигурирует в списках лучших видеоигр всех времен. Главный герой Джеймс Сандерленд отправляется в город-призрак Сайлент Хилл, после того как получает оттуда письмо от покойной жены. На туманных улицах нехорошего городка он сталкивается с жуткими монстрами и с людьми, каждый из которых переживает собственный кошмар.
Обновленную версию Silent Hill 2 создала польская студия Bloober Team, известная хоррор-играми Layers of Fear и The Medium. В команде говорят, что пытались сохранить атмосферу оригинала, осовременив геймплей, и даже отказывали продюсерам, когда те предлагали внести более значительные изменения.
Для культовой серии это первый крупный релиз за десять с лишним лет. Издательство Konami не выпустило ни одной большой видеоигры по франшизе с тех пор, как отменила Silent Hills — масштабный перезапуск серии, за который отвечали создатель Metal Gear Хидэо Кодзима и режиссер Гильермо дель Торо.
Diablo IV: Vessel of Hatred
Дата выхода: 8 октября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S)
Первое крупное сюжетное дополнение для вышедшей в прошлом году экшен-RPG. На этот раз героям предстоит отправиться на поиски Нейрель — девушки, которой удалось заточить в камне души могущественного злодея Мефисто, владыку ужаса.
Два основных нововведения Vessel of Hatred — это дополнительная локация (древние джунгли Наханту, оскверненные присутствием Мефисто) и новый класс персонажей (воин-шаман, черпающий силы из потустороннего мира). Будут также обновленные способности, виды противников и масштабное подземелье «Темная цитадель» для прохождения командой высокоуровневых персонажей.
Кроме того, разработчики обещают улучшить базовую версию игры, переработав систему развития персонажей, предметов и уровней сложности. Все изменения вступят в силу для всех независимо от покупки дополнения.
Call of Duty: Black Ops 6
Дата выхода: 25 октября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S)
Новая часть долгоиграющей серии шутеров от первого лица. Причем Black Ops 6 создавали четыре года — рекорд по меркам франшизы. В игре по традиции будет три игровых режима: сюжетная кампания, стандартный мультиплеер и кооператив, где геймеры сражаются с зомби. Кампания напрямую продолжит сюжет Black Ops Cold War (2020) и расскажет об оперативниках ЦРУ, которые пытаются противостоять загадочной организации, захватившей власть в их же управлении. Обещают возможность по-разному проходить миссии, а также вступать в диалоги с персонажами, как и в Cold War.
В качестве одной из основных фишек нового шутера разработчики продвигают расширенную свободу передвижения: теперь игрокам позволят бежать и совершать подкаты и прыжки в любом направлении независимо от того, куда смотрит камера. Это коснется всех режимов, но, судя по всему, больше всего повлияет на стиль и динамику игры в мультиплеере.
Life Is Strange: Double Exposure
Дата выхода: 29 октября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)
Серия приключенческих игр о юных героях со сверхъестественными способностями впервые впервые за долгое время возвращается к главной героине первой части — Макс Колфилд, которая может обращать время вспять.
В Double Exposure Макс, пообещавшая себе больше не использовать свои силы, отматывает время назад, пытаясь спасти убитую подругу Сафи, но выясняет, что попала в параллельную реальность, где та еще жива. Игрокам придется выяснить, кто совершил преступление и как можно его предотвратить, перемещаясь между двумя вселенными и меняя мир своими поступками, чтобы собрать всю необходимую информацию.
Создатели игры из студии Deck Nine отмечают, что намеренно не стали делать каноничной одну из двух возможных концовок оригинальной Life Is Strange. Как закончилась предыдущая история о Макс, игроки решат в Double Exposure сами, выбирая реплики в диалогах с другими героями и делая записи в дневнике героини. Причем все это будет влиять на основной сюжет, так же как и остальные действия.
Dragon Age: The Veilguard
Дата выхода: 31 октября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Первая за 10 лет часть знаменитой фэнтезийной серии от компании BioWare. Действие The Veilguard снова развернется в мире Тедаса, который героям предстоит защитить от сил древних богов.
Главным героем будет Рук — персонаж, чью расу, внешность и предысторию игроки смогут выбрать сами. Путешествует протагонист в компании нескольких спутников, среди которых есть как новые лица, так и уже знакомые фанатам. В отличие от предыдущих частей Dragon Age, здесь будет сделан упор на сражения в реальном времени: вместо того чтобы управлять членами своего отряда, игрокам нужно давать им указания прямо в бою, используя их способности вместе с собственными.
Разработка четвертой части Dragon Age тянулась с 2015 года, и игру, в итоге ставшую The Veilguard, переделывали с нуля. Однако, несмотря ни на что, превью финальной версии оказались в основном положительными. Проверить, насколько удалась игра, можно будет в конце месяца.
Во что поиграть еще
Until Dawn
Дата выхода: 4 октября (ПК, PlayStation 5)
Ремейк хоррора, вышедшего на PlayStation 4 в 2015 году. Улучшенная версия доберется до консолей и до ПК. Как и в оригинале, игрокам предстоит управлять несколькими персонажами — молодыми людьми, которые пытаются выжить в лесу, пока на них охотится загадочный убийца.
Оригинальную Until Dawn многие считают одним из самых удачных «интерактивных фильмов» благодаря сюжету, который учитывает многие решения и действия игроков и продолжается, даже если большая часть героев погибла. Игру полностью пересобрали на новом движке Unreal Engine 5, сделав картинку значительно более современной.
Metaphor: ReFantazio
Дата выхода: 11 октября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Масштабная японская RPG от создателей знаменитой серии Persona. Игра расскажет о фэнтезийном королевстве, которое служит отражением реального мира. После восстания в государстве и убийства короля на принца-наследника падает проклятие, которое нужно снять его близкому другу.
Игрокам предстоит исследовать фантастический мир, его города и подземелья, сражаться с чудовищами, встречать новых соратников и общаться с ними. Как и в Persona, система взаимоотношений в отряде и распределение времени на различные действия, от выполнения миссий до посиделок с товарищами, будут одной из ключевых механик игры.
Neva
Дата выхода: 15 октября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)
Красочный платформер испанской студии Nomada, создателей вышедшего в 2018 году инди-хита GRIS. Действие Neva развернется в постепенно гибнущем мире, где выживает девушка Альба, спасшая маленького волчонка.
В игре покажут путешествие двух героев, которое развернется на протяжении длительного времени. По словам разработчиков, Альбе и волку предстоит действовать вместе, причем животное будет постепенно расти и развиваться, как и взаимоотношения между парой персонажей — центральная тема повествования в Neva. Разработчики явно вдохновлялись играми вроде Ico и The Last Guardian.
Super Mario Party Jamboree
Дата выхода: 17 октября (Nintendo Switch)
Очередная часть серии игр для вечеринок от Nintendo. Как и предыдущая Mario Party, Jamboree — это виртуальная настолка, рассчитанная на четырех игроков. Передвигаясь по полю, участники играют в различные мини-игры, пытаясь заработать как можно больше монеток и звездочек, по которым и определят победителя.
Новинку при этом описывают как «самую масштабную Mario Party», обещая больше 110 разных мини-игр, семь игровых полей, а также дополнительные режимы по сети. Один из них, «Купатлон», позволит соревноваться в одной большой партии сразу 20 игрокам.
A Quiet Place: The Road Ahead
Дата выхода: 17 октября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Хоррор от первого лица во вселенной «Тихое место». The Road Ahead расскажет о судьбе девушки, пытающейся выжить после нашествия чудовищ, ориентирующихся исключительно на слух.
Игрокам придется скрываться от монстров, используя все подручные предметы, чтобы пытаться не издать звука — например, засыпать песком подтопленную дорогу, чтобы проложить себе относительно безопасный путь. А так как главная героиня по имени Алекс — астматик, то, судя по всему, следить придется и за тем, чтобы ее не застиг приступ кашля, который в этом мире окажется смертельным.
Sonic X Shadow Generations
Дата выхода: 25 октября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)
Новая игра о приключениях Соника — сборник сразу из двух игр, улучшенной для современных консолей Sonic Generations 2011 года и совершенно новой Shadow Generations.
Геймплей у обеих аналогичный: это платформеры, где действие разворачивается то в трехмерных, то в двухмерных локациях. Сюжет Sonic и Shadow тоже развивается параллельно, но в первой мы играем за самого Соника, а во второй — за его темного двойника Шэдоу. При этом игрокам позволят выбирать, в каком порядке проходить игры, ведь между ними можно свободно переключаться.
Shadows of the Damned: Hella Remastered
Дата выхода: 31 октября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)
Обновленная версия экшена, созданного двумя именитыми японскими гейм-дизайнерами — Гоити Суда (No More Heroes) и Синдзи Миками (Resident Evil). Оригинальная игра вышла в 2011 году и плохо продалась, несмотря на преимущественно положительные отзывы игроков и критиков. Теперь разработчики возрождают успевший стать культовым тайтл.
Главный герой Shadows of the Damned — охотник на демонов по имени Гарсия, который отправляется в ад, чтобы спасти свою девушку. Наперевес с верным Джонсоном, разумным инструментом, способным превращаться в оружие, Гарсия борется с нечистью, отпускает шутки и не пренебрегает спиртным.
Alan Wake 2: The Lake House
Дата выхода: октябрь (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Второе и заключительное сюжетное дополнение к хоррору от создателей Max Payne и Control. В отличие от первого DLC, которое было веселым экспериментом, лишь опосредованно связанным с сюжетом основной игры, в The Lake House обещают вернуться к прежнему геймплею и тону.
Действие дополнения развернется вокруг локации, уже упоминавшейся в Alan Wake 2, — на базе Федерального бюро контроля на озере Колдрон. Что именно произошло там, неизвестно, но связь с агентами бюро давно потеряна. Подробности сюжета, как и точную дату релиза, разработчики обещают раскрыть в ближайшее время.
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Другие релизы
Kill Knight
Дата выхода: 3 октября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)
Аркадный шутер о рыцаре, попавшем в бездну, из которой нет выхода. Герою остается лишь уничтожать бесконечные орды монстров, спускаясь все глубже в преисподнюю. Авторы обещают ряд различных улучшений и видов оружия, а также геймплей, где «важны каждое движение и каждая секунда».
MechWarrior 5: Clans
Дата выхода: 3 октября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Новая игра в долгоиграющей фантастической серии, посвященной пилотам гигантских шагающих боевых роботов. Создатели Clans уделили особое внимание сюжету, что редкость для франшизы MechWarrior, в которой нечасто бывали масштабные кампании с кинематографическими роликами и рядом проработанных центральных персонажей. Причем кампанию позволят пройти и с друзьями в кооперативном режиме.
NHL 25
Дата выхода: 4 октября (PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Очередная часть ежегодного хоккейного симулятора от EA Sports. Разработчики игры обещают переработанный менеджмент-режим «Франшиза», а также улучшенные анимации и самый совершенный в серии искусственный интеллект игроков.
SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game
Дата выхода: 4 октября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)
Трехмерный платформер, где главным героем оказывается второстепенный персонаж мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» — морская звезда Патрик. Судя по всему, разработчики равнялись на комедийные игры-песочницы серии Goat Simulator. По крайней мере, именно свободу действий и возможность творить хаос они называют одной из главных особенностей игры.
Phoenix Springs
Дата выхода: 7 октября (ПК)
Квест с особым упором на детективную составляющую. Главная героиня — репортер Айрис Дормер, которая в поисках брата оказывается в загадочном городке, находящемся в оазисе посреди пустыни. Чтобы найти родственника, ей придется общаться с местными и решать головоломки. Предметов в инвентаре тут не будет — игрокам придется искать улики и совмещать различные фразы и мысли, чтобы продвинуться дальше.
Starship Troopers: Extermination
Дата выхода: 11 октября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Кооперативный шутер во вселенной «Звездного десанта» выходит из раннего доступа после полутора лет улучшений и патчей. Разработчики обещают доработанные механики, множество дополнительных миссий и видов жуков для истребления, а также Каспера ван Дина, вернувшегося к роли Джонни Рико, дослужившегося до генерала.
New World: Aeternum
Дата выхода: 15 октября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Крупное обновление (и почти что перезапуск) фэнтезийной онлайн-RPG от Amazon в сеттинге альтернативной Америки начала XV века. В игру обещают добавить большое количество нового контента, выпустив ее на консолях и позволив игрокам со всех платформ играть вместе. В 2021-м, когда New World только вышла, ей удалось привлечь сотни тысяч пользователей Steam. Удастся ли разработчикам повторить успех, узнаем скоро.
Unknown 9: Awakening
Дата выхода: 18 октября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S)
Приключенческий боевик о девушке, которая может перемещаться в параллельное измерение под названием Складка и использовать ее энергию самыми различными способами — от невидимости и уклонения от пуль до манипулирования человеческими душами. Главную роль в игре исполнила Аня Чалотра (Йеннифэр в сериале «Ведьмак»), а фантастическую вселенную планируют развивать сразу во множестве разных форматов, включая комиксы, подкасты и веб-сериалы.
Retrorealms: Halloween, Ash vs Evil Dead
Дата выхода: 18 октября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)
Сборник пиксельных ретроэкшенов, главными героями которых будут знаменитые персонажи хорроров. Первые две игры посвятят Майклу Майерсу из «Хеллоуина» и Эшу из «Зловещих мертвецов», в роли которых можно будет проходить уровни, рубить толпы монстров, а также набирать очки и ставить рекорды.
Slay the Princess: Pristine Cut
Дата выхода: 24 октября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)
Визуальная новелла, оказавшаяся одной из самых запоминающихся игр прошлого года, получит большое обновление и выйдет на консолях. Вы — герой, которого послали в хижину в лесу, чтобы убить прекрасную принцессу. Если вы этого не сделаете, наступит конец света. По крайней мере, так вам говорят. Как продолжится эта история и обернется ли она романтической драмой, боди-хоррором или комедией, зависит лишь от ваших решений.
Yakuza Kiwami
Дата выхода: 24 октября (Nintendo Switch)
Культовая серия приключенческих экшенов о японских мафиози впервые за десяток лет вернется на консоли Nintendo. Kiwami — ремейк первой игры по франшизе, только начинающей историю молодого якудза Казумы Кирю, отбывшего срок за преступление, которого он не совершал. Исследование города, потасовки, драма и много, очень много мини-игр прилагаются.
Автор: Антон Самитов