Файтинг — жанр, который возник на заре видеоигр и не прекращает своего развития по сей день. Сейчас в коллекции любого игрока наравне с шутерами от первого лица, спортивными симуляторами и высокобюджетными экшенами наверняка найдется файтинг. Это будет или красочный Street Fighter 6, или эпичный Tekken 8, или же гротескно-жестокий Mortal Kombat 1. Что примечательно, каждая из этих игр — часть франшизы, чей возраст исчисляется не одним десятком лет.

В 1990-х жанр даже претендовал стать частью мейнстрима, пока не пережил глубокий кризис середины 2000-х годов. Однако что во времена популярности, что во времена упадка существовали комьюнити игроков, невозмутимо оттачивающих мастерство в любимых файтингах. А вне рамок видеоигр все сложнее найти человека, который бы не знал, что такое fatality. Сделать короткий обзор всех игровых серий практически невозможно, поэтому мы ограничимся самыми популярными франшизами.

Так почему файтинги всегда на слуху? Из-за чего люди не перестают интересоваться жанром? И что делает его совершенно особенным явлением в истории видеоигр? Разбираемся в этом видеоэссе.