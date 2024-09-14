Файтинг — жанр, который возник на заре видеоигр и не прекращает своего развития по сей день. Сейчас в коллекции любого игрока наравне с шутерами от первого лица, спортивными симуляторами и высокобюджетными экшенами наверняка найдется файтинг. Это будет или красочный Street Fighter 6, или эпичный Tekken 8, или же гротескно-жестокий Mortal Kombat 1. Что примечательно, каждая из этих игр — часть франшизы, чей возраст исчисляется не одним десятком лет.
В 1990-х жанр даже претендовал стать частью мейнстрима, пока не пережил глубокий кризис середины 2000-х годов. Однако что во времена популярности, что во времена упадка существовали комьюнити игроков, невозмутимо оттачивающих мастерство в любимых файтингах. А вне рамок видеоигр все сложнее найти человека, который бы не знал, что такое fatality. Сделать короткий обзор всех игровых серий практически невозможно, поэтому мы ограничимся самыми популярными франшизами.
Так почему файтинги всегда на слуху? Из-за чего люди не перестают интересоваться жанром? И что делает его совершенно особенным явлением в истории видеоигр? Разбираемся в этом видеоэссе.
Арсений Чимбулатов
Автор сценария
Street Fighter II поменял правила игры. В сиквеле все удачные жанровые механики были доведены до ума. Выбор персонажа, представляющего разные боевые искусства, экзотические арены со своим саундтреком, полоски здоровья, таймер — все это стало обязательным элементом не только серии, но и практически любого файтинга. Релиз Street Fighter II на игровых автоматах был столь успешен, что дал вторую жизнь аркадам, которые загибались на фоне расцвета домашних видеоигровых систем.
Даже спустя тридцать с лишним лет вторая часть с завидной регулярностью перевыпускается на новых поколениях консолей. Не говоря уже про графику и арт, звуки и музыку Street Fighter II, которые часто используются художниками и музыкантами в качестве референсов.
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Авторы: Арсений Чимбулатов, Анастасия Зайцева