Astro Bot, новая «Зельда» и симулятор квиддича: видеоигры сентября

Harry Potter: Quidditch Champions, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom — рассказываем о самых интересных видеоиграх этого сентября.

Главные релизы

Harry Potter: Quidditch Champions

Дата выхода: 3 сентября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, позже — Nintendo Switch)

Многие фанаты «Гарри Поттера» сетовали, что вышедшей в прошлом году Hogwarts Legacy очень не хватало квиддича, зато теперь ему решили посвятить отдельную игру. В Quidditch Champions будут одиночные и многопользовательские режимы; традиционная для спортивных симуляторов «Карьера» (где позволят сделать из героя звезду квиддича и привести его к победе в чемпионате мира) и онлайн-режимы — соревновательные и кооперативные для команд до трех человек.

Создатели обещают возможность играть за одного из персонажей книг, включая самого Гарри. В редакторе героев можно будет настроить внешность и выбрать роль (охотник, ловец, вратарь или загонщик).

Astro Bot

Дата выхода: 6 сентября (PlayStation 5)

3D-платформер о приключениях робота Астро, за последние годы успевшего стать талисманом консоли, особенно после успеха Astro’s Playroom, которую бесплатно получали покупатели каждой PlayStation 5. Работает над платформером все та же команда, что и над предыдущими играми про героя, так что кредит доверия к ней весьма высок. Повод сомневаться в Astro Bot не давали и первые превью.

Если раньше Астро и похожие на него боты появлялись в играх, призванных в первую очередь продемонстрировать возможности нового железа Sony, то теперь это, кажется, не самоцель. Astro Bot станет масштабным платформером (обещают больше 80 уровней), который по роликам напоминает лучшие трехмерные части Super Mario. А главный герой будет путешествовать по разным мирам и спасать попавших в беду роботов, в том числе VIP-ботов, похожих на персонажей игр PlayStation — от Кратоса из God of War до Параппы из PaRappa the Rapper.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Дата выхода: 9 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Экшен от третьего лица по знаменитой вселенной Warhammer 40K, который продолжает сюжет оригинала, вышедшего 13 лет назад. Главный герой — снова космодесантник Деметрий Тит, жаждущий искупления. Чтобы доказать свою верность делу, он пойдет в бой против насекомоподобных тиранидов, которые начали появляться в ранее невиданных количествах.

Над Space Marine 2 трудилась студия Saber Interactive, известная по шутеру World War Z. Заниматься кровавыми экшенами с огромными полчищами врагов ей не впервой. Разработчики обещают сотни противников на экране одновременно, сюжетную кампанию, которую можно пройти вместе с двумя друзьями, а также несколько многопользовательских режимов. Что до боевой системы, она, похоже, заметно отличается от первой Space Marine. Будет по несколько видов оружия ближнего и дальнего боя, а также добивания, восполняющие запас брони (на манер последних DOOM).

Frostpunk 2

Дата выхода: 20 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Продолжение постапокалиптической градостроительной игры от польской студии 11 bit. Действие развернется в альтернативной реальности начала XX века в Новом Лондоне, жители которого пытаются выжить после глобального катаклизма, приведшего к вулканической зиме на всей планете. Frostpunk 2 должна была выйти в июле, но релиз отложили до конца сентября после отзывов первых игроков. Выслушав их, разработчики переработали некоторые механики и даже ввели новые.

Игрок берет на себя управление городом: отстраивает необходимые здания и предприятия, добывает немногочисленные ресурсы, принимает политические решения. Одно из главных нововведений сиквела — наличие совета горожан, которые будут голосовать по каждому предложенному закону. Придется вести переговоры с разными сообществами, следить за появлением новых фракций и пытаться сделать так, чтобы недовольные жители не свергли правителя.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Дата выхода: 26 сентября (Nintendo Switch)

Первая «Зельда» в основной серии игр от Nintendo, где главной героиней станет сама титульная принцесса, а не воитель по имени Линк. В отличие от вышедшей в прошлом году The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, здесь будет вид сверху вниз и более простой, мультяшный визуальный стиль. По сюжету по всему Хайрулу возникают загадочные разломы в пространстве, в один из которых попадает Линк. Зельда, вооружившись волшебным посохом, отправляется на его поиски, чтобы заодно выяснить, как восстановить родное королевство.

Одна из главных особенностей игры — возможность создавать копии, так называемые эхо практически любых предметов и даже противников, которых можно встретить в мире. С помощью этого Зельда будет биться с монстрами, решать головоломки и преодолевать препятствия.

Starfield: Shattered Space

Дата выхода: 30 сентября (ПК, Xbox Series X|S)

Первое большое сюжетное дополнение к научно-фантастической RPG от создателей Skyrim и Fallout 4. В центре сюжета DLC — клан Ва’руун, загадочная организация, члены которой поклоняются божеству, известному как Великий Змей. Планета Ва’руун’кай, чье существование клан долго держал в тайне, начала рушиться, когда повсюду открылись порталы в другие измерения. Ва’руун утратили единство, а их судьба оказалась в руках главного героя.

В Shattered Space будет больше элементов хоррора, чем в основной игре. Большинство противников здесь — чудовища из иных миров, а локации постарались сделать более тесными и атмосферными. По словам разработчиков из Bethesda, DLC — это самостоятельная история, действие которой по большей части развернется на одной планете. В создании дополнения больше полагались на ручную работу, а не на процедурную генерацию.

Судя по трейлерам и скриншотам, визуально Ва’руун’кай значительно отличается от планет в основной части игры, а в Bethesda обещают ряд новых механик вдобавок к экипировке и оружию, которое можно раздобыть лишь в дополнении.

Во что поиграть еще

The Casting of Frank Stone

Дата выхода: 3 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Хоррор от создателей Until Dawn и The Quarry, чье действие разворачивается во вселенной Dead by Daylight. В 1980-х группа молодых кинематографистов приезжает снимать фильм ужасов в глухой городок в Орегоне, но сталкивается с паранормальной опасностью. Как и в предыдущих играх студии, упор будет сделан на ветвящийся сюжет, головоломки и экшен-сцены, от исхода которых часто зависит судьба персонажей. Однако разработчики обещают, что именно из-за связи с многопользовательским хоррором The Casting of Frank Stone заметно отличается от их прошлых «интерактивных фильмов».

Age of Mythology: Retold

Дата выхода: 4 сентября (ПК, Xbox Series X|S)

Обновленная версия стратегии Age of Mythology 2002 года, посвященной противостоянию разных наций под началом мифических богов. В ремастере, созданном на движке Age of Empires III: Definitive Edition, будет большая сюжетная кампания, четыре божественных пантеона на старте (древнегреческий, древнеегипетский, скандинавский и атлантийский), а также ряд улучшенных и переработанных по сравнению с оригиналом механик. Судя по всему, разработчикам удалось перенести на современное железо классическую стратегию, не растеряв ее духа — на основе первых рецензий Retold получила 83 балла из 100 на Metacritic.

Persona 3 Reload Episode Aigis: The Answer

Дата выхода: 10 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Сюжетное дополнение, которое станет последним DLC для вышедшего в начале года ремейка Persona 3. Это эпилог к основной истории, в центре сюжета которого — героиня по имени Айгис. Главным персонажам предстоит снова отправиться в бой и найти выход из временной аномалии, не дающей им выбраться из постоянно повторяющегося дня. Сюжет эпилога останется таким же, как в оригинальной Persona 3, а на прохождение дополнения уйдет около 30 часов.

Satisfactory (выход из раннего доступа)

Дата выхода: 10 сентября (ПК)

Симулятор строительства фабрики от первого лица, который пробыл в раннем доступе больше пяти лет, наконец доберется до версии 1.0. Разработчики из студии Coffee Stain (также известные по Goat Simulator) отмечают: главная особенность грядущего крупного обновления — эндгейм-активности в формате развития квантовых технологий на отстроенной фабрике. В игре переработали и сюжет, позаботившись о том, чтобы он не слишком мешал геймплею, добавили и улучшили ряд механик, которые пока держат в секрете.

The Elder Scrolls Castles

Дата выхода: 10 сентября (iOS, Android)

Мобильная игра в фэнтезийной вселенной TES от команды, ранее занимавшейся Fallout Shelter. В Bethesda позиционируют Castles как духовную наследницу Shelter, где вместо убежища нужно отстраивать и улучшать собственный замок, управляя подданными и принимая решения, от которых зависит судьба государства и династии. Обещают возможность собирать команды героев и отправлять их на задания за новыми ресурсами и экипировкой. Для этого будет предусмотрена боевая система.

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Дата выхода: 12 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, позже — Nintendo Switch)

Новая игра в долгоиграющей гоночной серии Test Drive, третья по счету после перезапуска в 2006-м и первая под началом издательства Nacon. Solar Crown должна стать самой масштабной частью франшизы, ведь разработчики обещают большой открытый мир, где один к одному воссоздан весь остров Гонконг, а общая протяженность дорог составит около 550 километров. Игра находится в производстве с 2018 года, и ее релиз неоднократно откладывали, однако, судя по всему, 12 сентября — окончательная дата.

The Plucky Squire

Дата выхода: 17 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Приключенческий экшен о герое Очерке, которого из сборника сказок выгоняет злой волшебник. Персонаж понимает, что за пределами книги, где он обитал, есть целый мир, и пытается вернуться домой и одолеть злодея. Главная особенность игры — возможность свободно перемещаться между двухмерным пространством на страницах разных книг, картин, кружек и прочих предметов и трехмерным миром, в котором находятся предметы. За счет этого будет меняться не только перспектива, но и различные механики — от сражений до взаимодействия с окружением. Разработкой The Plucky Squire в течение нескольких лет занимается инди-студия, которую с создателем The Sword of Ditto Джонатаном Бидлом основал художник Джеймс Тернер, работавший над несколькими частями Pokémon.

Dead Rising Deluxe Remaster

Дата выхода: 19 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Вторая по счету обновленная версия экшена Capcom, вышедшего в 2006 году. На этот раз обновление напоминает скорее полноценный ремейк, а не простое переиздание. Игру о фотографе Фрэнке Уэсте, оказавшемся в переполненном зомби торговом центре, перенесли на новый движок, полностью переработав графику, улучшив управление и переозвучив (а заодно дублировав на несколько языков, включая русский). Впечатления журналистов и блогеров из превью были в основном положительными, хотя не все посчитали, что игра изменилась к лучшему. Некоторые критики не оценили смену актера, озвучившего главного героя, и более низкую по сравнению с оригиналом сложность.

Ara: History Untold

Дата выхода: 24 сентября (ПК)

Пошаговая глобальная стратегия от создателей Ashes of Singularity, где игроки управляют собственной нацией, пытаясь привести ее к успеху в альтернативном историческом сеттинге. Во многом игра напоминает Civilization: в Ara тоже будут культурные достижения, дипломатия и военное дело. Но разработчики отмечают, что ходы в их игре устроены иначе. Игроки будут заранее планировать ходы, после чего все действия осуществляются на карте одновременно. Кроме того, обещают нелинейное древо развития технологий т особый упор на управление населением. Жители станут динамически реагировать на происходящее в мире и на условия жизни.

Shadows of Doubt (выход из раннего доступа)

Дата выхода: 26 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Симулятор частного сыщика, в котором целый город с множеством обитателей живет по своему расписанию независимо от игрока. Главный герой может исследовать любой переулок, здание и помещение, и раскрывать преступления, собирая улики — от спрятанных документов и цифровых файлов до отпечатков пальцев и информации, полученной в разговорах с подозреваемыми. При этом каждый город генерируется случайным образом вместе с жителями, их расписанием и характерами, а также преступлениями, которые они могут совершить. В раннем доступе Shadows of Doubt пробыла больше года, и за это время авторы постоянно совершенствовали игру, устраняя баги и улучшая ИИ персонажей.

Другие релизы

Sumerian Six

Дата выхода: 2 сентября (ПК)

Тактическая игра в духе Commandos и Desperados, но в сеттинге альтернативной Второй мировой войны — с оккультной магией и фантастическими технологиями. Главные герои — спецотряд бойцов со сверхспособностями (включая одного медведя-оборотня), которые должны сорвать планы Третьего рейха и изменить ход войны.

NBA 2K25

Дата выхода: 6 сентября (ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Очередная часть ежегодного симулятора баскетбола от издательства 2K. Это должна быть первая игра серии, в ПК-версии которой будут практически все особенности консольных версий, и вторая по счету, чьем в создании использовалась специальная технология, создающая анимации на основе записей реальных матчей НБА.

I Am Your Beast

Дата выхода: 10 сентября (ПК)

Шутер от первого лица с короткими уровнями, напоминающий одновременно Hotline Miami и Neon White. Главный герой — наемник, который обрел единение с природой и стал жить в лесу. Он отправляется мстить бывшим коллегам, нарушившим его покой и убившим беззащитную птичку. Разработкой занимается студия Strange Scaffold, известная по «макс-пейн-лайку» El Paso, Elsewhere.

Wild Bastards

Дата выхода: 12 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Духовная наследница тактического шутера Void Bastards, где предстоит управлять бандой межгалактических преступников, пытающихся найти и воскресить убитых подельников. Разработчики обещают кампанию с элементами rogue-like, прокачку и 13 разных персонажей с уникальными способностями.

Lollipop Chainsaw RePOP

Дата выхода: 12 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Улучшенная версия кровавого экшена о чирлидерше, расправляющейся с ордами зомби с помощью бензопилы. Оригинальную игру, над которой работали японский гейм-дизайнер Гоити Суда (killer7, No More Heroes), композитор Акира Ямаока (Silent Hill) и американский сценарист и режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики»), переработали, обновив графику и управление.

Final Fantasy XVI

Дата выхода: 17 сентября (ПК)

Последняя на данный момент номерная часть знаменитой серии выходит на ПК через год с лишним после выпуска на PlayStation 5. На релизе игра получила высокие оценки журналистов (87 баллов на Metacritic), отметивших значительный упор на экшен по сравнению с другими тайтлами серии. Достойный ли с технической точки зрения получится порт, узнаем уже скоро.

UFO 50

Дата выхода: 18 сентября (ПК)

Новый проект автора Spelunky Дерека Ю — сборник из 50 ретроигр, созданных вымышленной студией UFOSoft. Каждая создавалась в разных жанрах и с разными механиками, а их прохождение должно показать, как развивалась UFOSoft с начала 1980-х и до 1990-х. Играть в них позволят в свободном порядке, а продолжительность будет серьезно разниться.

Broken Sword: Shadow of the Templars — Reforged

Дата выхода: 19 сентября (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Полностью переработанная версия классического квеста, вышедшего в 1996 году и запустившего целую серию игр о приключениях американца Джорджа Стоббарта и француженки Нико Коллар. В переиздании — перерисованная в разрешении 4K графика, а также улучшенный звук и саундтрек.

Disney Epic Mickey — Rebrushed

Дата выхода: 24 сентября (ПК, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)

Ремастер 3D-платформера о Микки Маусе, над оригинальной версией которого для консоли Nintendo Wii работал создатель Deus Ex Уоррен Спектор. Ключевая особенность игры — волшебная кисть. С ее помощью Микки может дорисовывать предметы в мире вокруг или, наоборот, удалять их.

Автор: Антон Самитов