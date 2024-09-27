«С великой силой приходит великая ответственность» — эта фраза знакома поклонникам всех супергеройских историй. Сама фантазия об обладании великой силой как нельзя лучше подходит видеоиграм, которые, в отличие от фильмов и комиксов, дают возможность ею воспользоваться.

А вот великую ответственность разработчики многих супергеройских игр на себя не берут, из-за чего жанр долго страдал от засилья откровенно халтурных проектов. И даже сейчас, когда студии Rocksteady и Insomniac показали всем, как надо делать игры про людей со сверхспособностями, проекты не до конца избавились от старых болячек.

Сегодня поговорим о том, что делает супергеройские игры хорошими, почему им так часто не хватает оригинальности и в каких случаях лучше не адаптировать персонажа из комиксов, а придумать своего.