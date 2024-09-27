«С великой силой приходит великая ответственность» — эта фраза знакома поклонникам всех супергеройских историй. Сама фантазия об обладании великой силой как нельзя лучше подходит видеоиграм, которые, в отличие от фильмов и комиксов, дают возможность ею воспользоваться.
А вот великую ответственность разработчики многих супергеройских игр на себя не берут, из-за чего жанр долго страдал от засилья откровенно халтурных проектов. И даже сейчас, когда студии Rocksteady и Insomniac показали всем, как надо делать игры про людей со сверхспособностями, проекты не до конца избавились от старых болячек.
Сегодня поговорим о том, что делает супергеройские игры хорошими, почему им так часто не хватает оригинальности и в каких случаях лучше не адаптировать персонажа из комиксов, а придумать своего.
Дарья Кулагина-Кравчук и Юрий Кулагин
Авторы сценария
Хочется сказать, что сегодня супергеройские игры обрели второе дыхание... Хочется, но не можем. Если в начале нулевых проекты про сверхлюдей массово страдали от типичных проблем игр по кинолицензии, то сегодня их настигла другая напасть — лайв-сервис.
Часто издатели, рассчитывая воспользоваться популярностью вселенных Marvel и DC, добавляют в свои проекты мультиплеерную прогрессию с сезонами, микротранзакциями и боевыми пропусками, переносят акцент с одиночного прохождения на кооперативное.
Этот подход уже подвел Marvel’s Avengers, Gotham Knights и недавнюю Suicide Squad. А косвенно даже Marvel’s Guardians of the Galaxy и Marvel's Midnight Suns, которые многие игроки по ошибке восприняли как очередной сервис.
К счастью, это не единственный тренд среди новых супергеройских игр.
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Авторы: Дарья Кулагина-Кравчук, Юрий Кулагин