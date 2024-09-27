Кинопоиск
Игры

ВидеоЧто не так с играми о супергероях

Обсудить0

«С великой силой приходит великая ответственность» — эта фраза знакома поклонникам всех супергеройских историй. Сама фантазия об обладании великой силой как нельзя лучше подходит видеоиграм, которые, в отличие от фильмов и комиксов, дают возможность ею воспользоваться.

А вот великую ответственность разработчики многих супергеройских игр на себя не берут, из-за чего жанр долго страдал от засилья откровенно халтурных проектов. И даже сейчас, когда студии Rocksteady и Insomniac показали всем, как надо делать игры про людей со сверхспособностями, проекты не до конца избавились от старых болячек.

Сегодня поговорим о том, что делает супергеройские игры хорошими, почему им так часто не хватает оригинальности и в каких случаях лучше не адаптировать персонажа из комиксов, а придумать своего.

Дарья Кулагина-Кравчук и Юрий Кулагин

Авторы сценария

Хочется сказать, что сегодня супергеройские игры обрели второе дыхание... Хочется, но не можем. Если в начале нулевых проекты про сверхлюдей массово страдали от типичных проблем игр по кинолицензии, то сегодня их настигла другая напасть — лайв-сервис.

Часто издатели, рассчитывая воспользоваться популярностью вселенных Marvel и DC, добавляют в свои проекты мультиплеерную прогрессию с сезонами, микротранзакциями и боевыми пропусками, переносят акцент с одиночного прохождения на кооперативное.

Этот подход уже подвел Marvel’s Avengers, Gotham Knights и недавнюю Suicide Squad. А косвенно даже Marvel’s Guardians of the Galaxy и Marvel's Midnight Suns, которые многие игроки по ошибке восприняли как очередной сервис.

К счастью, это не единственный тренд среди новых супергеройских игр.

Подписывайтесь на канал «Кинопоиск | Игры» в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео и стримы.

Авторы: Дарья Кулагина-Кравчук, Юрий Кулагин

Обсудить
Дальний лес потрясло ужасное преступление — кто-то съел Зайца. Анимация для детей, в которой все по-взрослому
В главных ролях:Сергей Мардарь, Юрий Романов, Александр Васильев, Дмитрий Стрелков, Светлана Кузнецова, Андрей Матвеев
Режиссер:Александра Евсеева
Уже в подписке
Смотреть

Смотрите также

27 сентября10
27 сентября4
26 сентября22

Главное сегодня

Сегодня5
Вчера8
26 сентября9
Вчера6
27 сентября14
Сегодня1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации