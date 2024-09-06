Не только «Джокер» и «Бруталист». Российские критики и журналисты — о главных впечатлениях Венеции-2024

По традиции после каждого смотра «большой тройки» мы опрашиваем кинокритиков и киножурналистов о самых ярких впечатлениях. Выяснили, чем им запомнится 81-й Венецианский кинофестиваль.

Сусанна Альперина Кинообозреватель, программный директор фестивалей Original+ и Original+ Doc, автор Telegram-канала Alperina

Уезжала из Венеции с чувством глубокого удовлетворения. Поездка оказалась урожайной, и несколько наград получили те, кого мне бы и хотелось видеть в лауреатах.

На фестивале стало удобнее работать. Забронированные билеты привязали к аккредитациям, и не надо было каждый раз лезть за телефоном, чтобы показать, что у тебя есть место. Всегда обращаю внимание на светскую составляющую: в Венеции-2024 красная дорожка была поистине звездной.

Общее число просмотренных фильмов и сериалов — тридцать, при этом ушла всего с двух картин. Общий уровень — крепкая четверка, фестиваль в этом плане хорошист. Каждому фильму что-то да мешало. И на этом фоне Педро Альмодовар дал всем остальным старомодный классический мастер-класс: «Комнате по соседству» поставила сразу пять с плюсом.

Педро Альмодовар

Также предсказала, что без наград не останется конкурсный фильм «Тихий сын», который представляет собой шекспировско-библейскую смесь, но в современных реалиях. Венсан Линдон играет любящего отца двух сыновей, один из которых сторонник ультраправых идей. Заслуженная награда за лучшую мужскую роль. Николь Кидман явно наградили не за смелость обнажиться перед камерой, но за то, что, простите за каламбур, она обнажила больную проблему — уязвимые места состоявшихся женщин в современном мире. Может сложиться карьера, быть близкой к идеальной семья, общая инстаграмность выглядеть глянцево, как обложка дорогого журнала, но при этом перестать быть собственно женщиной. Об этом фильм, поэтому и награда.

В целом фестиваль не ушел с головой в песок от проблем современного мира. Для меня открытием и сокровищем стал сериал Джо Райта «М. Сын столетия», в котором режиссер театрально, как он умеет, рассказал о взлете и падении Бенито Муссолини. После первого блока не могла дождаться, когда посмотрю второй. Еще один сериал — «Все совпадения случайны» Альфонсо Куарона с Кейт Бланшетт — оказался историей, захватывающей эмоции, в том числе и своей актуальностью. В каждой программе и в каждом жанре видно, как старались отборщики Мостры.

«М. Сын столетия»

Даже реклама, которая впервые появилась на фестивале в виде небольшого фильма, оказалась изысканной и запоминающейся. Говорю о новой работе Николаса Виндинга Рефна «Красота не грех». Еще одна драгоценность, которую увезла с собой с фестиваля этого года, — Сергей Дрейден в фильме «Антиквариат». Помимо просмотренного, составила список тех картин, которые хочу посмотреть, так как нельзя объять необъятное. Возглавляет список фильм «Рифеншталь». И обязательно хочу пересмотреть «Бруталиста».

Кира Голубева Старший редактор поп-культуры в «Т — Ж»

Эту Венецию я точно запомню благодаря «Бруталисту», которого посмотрела дважды — на пресс-показе, а затем после церемонии закрытия. Во второй раз я еще сильнее им прониклась. Возможно, потому что уже не надо было вчитываться в субтитры. В той параллельной вселенной, где я предпочитаю находиться, именно этот фильм получил «Золотого льва». Брэйди Корбет для меня был главной мотивацией, чтобы поехать на фестиваль. Он же был единственной причиной, благодаря которой я смогла выжить в этом раскаленном аду, где мы с коллегами потели через секунду после выхода из дома.

Брэйди Корбет

Программа была скучнейшая. Второй «Джокер» — главное разочарование года. Блеклое и скучное кино, которое лишь напоминает о величии первой части. «Квир» Гуаданьино — чересчур амбициозная и нелепая экранизация Берроуза. Про «Марию» Ларраина я сейчас уже даже не вспоминаю. Все 10 дней пролетели в температурном бреду, и кажется, что половину из них я провела в ожидании лодки, которая отвозила нас с основного острова на Лидо. Зато я увидела Дрю Старки без штанов, посмотрела уничтожающий фильм про репрессии в Бразилии «Я все еще здесь» и пообещала себе в будущем принимать финальное решение о поездке на фестиваль только после объявления программы.

Настасья Горбачевская Кинокритикесса, редакторка Film.ru, авторка Telegram-канала «киноводство»

Не хочется вставать в позу и начинать ругать фестиваль сразу, пока Лидо еще не остыл от топота пяток тысяч зрителей. Совсем критики бессовестные стали: не нравится им на выходе из кинозалов смотреть на фактурные пейзажи умытой Венеции, пускай сидят дома!

И все же конкурс в этом году у Альберто Барберы подобрался на редкость невыразительный. Попытки вычертить общий посыл похожи скорее на домашнее задание для журналистов, чем на адресованную публике конкретную реплику. Большая часть моих фаворитов разбежались за пределы основного конкурса. Улыбнуться на прощание хочется короткометражке итальянской кудесницы Аличе Рорвахер. Allégorie Citadine — карманное чудо, где Париж превращается в пещеру Платона, мрамор в картон, а Леос Каракс — в актера. Чистая магия в двадцати минутах. Впрочем, в решении наградить Педро Альмодовара не вижу ничего, кроме общего смирения. Правда, не совсем уверена, с чем именно.

Allégorie Citadine

Антон Долин Кинокритик

За Альмодовара ужасно рад. Просто как за родного человека. На его фильмах я вырос и сформировался, они для меня многое значат, а премьера «Всё о моей матери» в Каннах-1999 — одно из сильнейших впечатлений за всю жизнь. На фоне этого легко простить огрехи (и сценарные, и оформительские) «Комнаты по соседству» — фильма далеко не безупречного, но благородного, умного, трогательного. Ну, допустим, его наградили по совокупности заслуг, в контексте довольно слабого конкурса это позволительно. К тому же двумя руками поддерживаю борьбу Педро за легализацию эвтаназии.

Будь я в жюри, поборолся бы за «Золотого льва» для «Горной невесты» Мауры Дельперо. По-моему, это открытие и откровение фестиваля, сильнейшая картина, обладающая каким-то иммерсивным, гипнотизирующим свойством. Гран-при тоже замечательно. Как и спецприз для «Апреля» Деа Кулумбегашвили, отважного и неожиданного фильма.

«Горная невеста»

Антифильм Венеции-2024 для меня — «Бруталист» Брэйди Корбета, самый радужный и крупный из мыльных пузырей за долгие годы. Еще и безграмотный: ни про архитектуру брутализма, ни про европейских евреев и холокост режиссер ничего не понимает. Три с половиной часа претенциозной самовлюбленной многозначительности, бр-р-р-р. «Вот за такое нас, поклонников арт-кино, и не любят».

Guilty pleasure фестиваля — «Плохая девочка» с Николь Кидман, очаровательная. Рад, что актрису наградили. Радость и удовольствие фестиваля без всякого guilty — «Битлджус Битлджус». Из многочисленных сиквелов года («Дюна 2», «Головоломка 2», «Джокер 2» и т. д.) этот определенно лучший.

Маленькие уколы счастья — «Свидетельница» по сценарию и в монтаже Джафара Панахи, иранская драма-детектив о свободе творчества и домашнем насилии, хулигански-панковская комедия Такеши Китано Broken Rage и 20-минутная короткометражка Аличе Рорвахер Allégorie Citadine. Выходит, не так уж и мало хорошего было на фестивале.

Ксения Ильина Редакторка сайта журнала «Искусство кино», кураторка курса киножурналистики в ШИКИ

Мне показалось, что конкурс этого года был очень неровным с точки зрения уровня картин и, соответственно, потенциальных победителей. «Комната по соседству», безусловно, неплохой, но в целом довольно гладкошерстный обладатель главного «Льва». Этот фильм с точки зрения сценария и режиссуры все же не то, чем был славен Альмодовар в свои лучшие годы, но Джулианна Мур и Тильда Суинтон сделали свое дело — их перфоманс прекрасен. Мои фавориты основного конкурса — «Мария» Пабло Ларраина, греческий «Урожай» и норвежская «Любовь». Это тонкие, умные и чувственные картины.

«Мария»

В этом году меня порадовала программа «Горизонты». В ней был представлен (и победил) единственный румынский фильм фестиваля — «Новый год, который так и не наступил» Богдана Муресану, смешное и страшное кино, действие которого происходит в последние дни правления Чаушеску. Удивил турок Мурат Фыратоглу со своим дебютом «Один из тех дней, когда Хэммэ умирает». Иногда, чтобы сделать талантливое и неординарное кино, нужно всю сознательную жизнь работать адвокатом, а потом написать сценарий и снять фильм с собой в главной роли.

Егор Москвитин Кинокритик, куратор фестивалей, автор Telegram-канала Another Day of Sundance

И программа, и жюри сделали ставку на кино тихое, неторопливое, зрелое и по-хорошему старомодное. Это спокойные фильмы уверенных в себе режиссеров, которые знают, что зрители готовы слушать их мысли и два, и три часа. Поэтому не повышают голоса, не суетятся и не заботятся о том, чтобы нас развлекать. Отсюда литературный темпоритм большинства венецианских фильмов, которые только ленивый не сравнил с сериалами.

Неужели вновь наступает время больших форм, семейных саг и толстых романов? Не хотелось бы сглазить. Но показательно, что пижонские и эксцентричные «Джокер: Безумие на двоих», «Квир», «Мария» и «Убить жокея», который мне очень нравится, не взяли ни одной награды. Как и лирические водевили «Три подруги» и «Любовь», техничный полицейский триллер «Безмолвное братство».

«Квир»

Вместо этого призы достались человечному и задумчивому кино о семьях, сумевших или не сумевших укрыться в домах от внешних потрясений. Будь то война («Горная невеста»), диктатура («Я все еще здесь»), расцвет неофашизма («Тихий сын») или аллегорический конец света («Комната по соседству»).

Даже самые дерзкие фильмы-победители оказались примерными продолжателями традиций. Грузинский «Апрель» напоминает о французском «Событии» и румынском кино. Амбициозный 3,5-часовой «Бруталист» — это и «Оппенгеймер», и «Нефть», и «Мегалополис», и «Гражданин Кейн».

Награждение актеров — патриарха французского кино Венсана Линдона и потерявшей маму прямо в день церемонии Николь Кидман — подчеркивает, что классические маскулинность и феминность ищут своих адвокатов в современном искусстве. Что опять же подтверждает отсутствие наград у более прогрессивных «Квира» и «Убить жокея».

Но те же результаты можно было бы интерпретировать иначе, так что каждый критик в конечном счете просто рассказчик, который пытается продать свою картину мира. Постарайтесь увидеть все эти фильмы своими глазами — они того стоят!

Тома Ходова Киножурналистка Forbes Russia, авторка Telegram-канала Oh boy

Венецию в этом году штормило: конкурс был очень неровный и в основном состоял из вкраплений классических звездных фильмов, которые так любят на Лидо, и проходных франко-итальянских работ, которые забудутся сразу же после фестиваля. На большие имена — сиквел «Джокера» Тодда Филлипса, «Квир» Луки Гуаданьино, «Марию» Пабло Ларраина, вернувшего Анджелину Джоли на большие экраны — возлагалось много надежд, но они их не оправдали.

«Джокер»

В целом чувствовалось, что на фестивале не хватает эмоций, ярких впечатлений, ожесточенных дискуссий. Более или менее удалось всех расшевелить «Бруталисту» Брэйди Корбета, который ощущался как настоящее большое кино. Одна из немногих премьер, действительно взволновавшая киносообщество. Но жюри решило отдать главный приз более безопасной и спокойной работе «Комната по соседству» Педро Альмодовара, которая стала одним из моих личных фаворитов. Еще хочется отметить «Убить жокея» Луиса Ортеги, несправедливо обойденного вниманием критиков, Familiar Touch Сары Фридленд в «Горизонтах», получившего призы за режиссуру, актерскую игру и как лучший дебют, и японский «Счастливый конец» о взрослении в тоталитарном обществе.

Вообще, слабость венецианской программы — проблема не частная, а общая. Она лишь подтверждает теорию о том, что в этом году киноиндустрия находится не в самом лучшем состоянии, нам еще только предстоит осмыслить последствия как пандемии, так и кризиса в Голливуде.

Денис Шустов Координатор редакции Кинопоиска, автор Telegram-канала uncut gem

Если охарактеризовать 81-й Венецианский смотр одним словом, им будет «неуверенность», ведь именно так ощущалась программа в этом году. В основном конкурсе показывали проходные и одноразовые фильмы, которые с трудом можно было назвать участниками одного из главных международных кинофестивалей. Складывалось ощущение, что в программу брали абсолютно все, что лежало на пыльных полках отборщиков, — от откровенно плохих итальянских ТВ-фильмов до комедийного стриминг-фастфуда с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом. Такая разношерстность не сыграла фестивалю на руку из-за слабого контроля, проходных сюжетов и самоповторов.

«Одинокие волки»

Действительно сильных фильмов, способных растормошить сонное Лидо, можно было пересчитать по пальцам одной руки. В этот небольшой, но солидный список вошли монументальная драма «Бруталист», меланхоличная и невероятно красивая «Комната по соседству» Альмодовара и провокационный, практически иммерсивный хоррор «Апрель». Какое же счастье, что президент жюри этого смотра Изабель Юппер решила разделить большие награды между этими тремя фильмами. В остальном фестиваль прошел спокойнее и умереннее, чем хотелось бы. В нем не было такого необходимого чувства фестивального азарта — прошел и прошел. Было приятно, но совсем не обязательно, а все горячие премьеры Венеции уже довезли до фестиваля в Торонто.

Феминитивы использованы по просьбе участниц опроса.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images, Marilla Sicilia / Archivio Marilla Sicilia / Mondadori Portfolio via Getty Images, Ernesto Ruscio / Getty Images