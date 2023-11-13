Нежить, мумии и феминизм: о чем еще писал автор «Дракулы» Брэм Стокер

Брэм Стокер создал самого популярного в мире вампира. Но этим его наследие не ограничивается: он написал 15 романов, три десятка рассказов, книгу воспоминаний и даже нон-фикшен с интригующим названием «Обязанности секретарей мелких заседаний в Ирландии». 23 июля роман Стокера «Тайна Моря» впервые выходит на русском языке в рамках проекта «Переводы Букмейта». Перевел книгу и написал предисловие к ней Сергей Карпов, аудиоверсию озвучил актер Мастерской Брусникина Илья Барабанов. Бумажная версия выйдет в издательстве «Подписные издания».

Рассказываем, о чем эта книга, а вместе с ней выводим из тени Дракулы еще несколько произведений Стокера.

Кто такой Брэм Стокер

Брэм Стокер

Абрахам Стокер родился в Дублине в 1847 году. Детство его прошло невесело: Брэм болел и почти все время лежал. Главным развлечением были мрачноватые и меланхоличные ирландские легенды, которые рассказывала мама. Диагноз Стокера до сих пор неизвестен, но к семи годам он поправился, пошел в школу, затем поступил в дублинский Тринити-колледж и внезапно стал спортсменом. Если загадочная болезнь и оставила след, то только в творчестве Стокера.

В студенчестве, кроме спорта, Стокер увлекся театром. Он начал писать обзоры на спектакли, а заодно взялся за прозу. Первый опубликованный рассказ Стокера назывался «Хрустальная чаша».

Благодаря одной из своих театроведческих статей Стокер познакомился с британским актером Генри Ирвингом, суперзвездой своего времени. Это было начало прекрасной дружбы. И прекрасной карьеры: современники знали Брэма Стокера как менеджера Ирвинга и директора его театра «Лицеум». Ради этой работы Стокер переехал в Лондон.

Но сначала он женился, и не на ком-нибудь, а на одной из первых красавиц Дублина по имени Флоренс Балкомб. Среди ее ухажеров был Оскар Уайльд, но Флоренс предпочла Стокера. Своего единственного сына Флоренс и Брэм назвали Ирвингом в честь все того же актера.

До своей смерти Стокер жил с Флоренс в Лондоне и работал в «Лицеуме», где занимался буквально всем — от продюсирования и финансов до управления механизированной бутафорской гондолой на сцене. Успешный, трудолюбивый, энергичный Стокер вел светскую жизнь и путешествовал, а параллельно писал рассказы и романы, наполненные потусторонним ужасом, мистикой и любовной драмой.

Дракула

В 1897 году в книжных магазинах Лондона появилась небольшая книжка в твердом тканевом переплете. Желтая обложка, красные буквы — первое издание «Дракулы».

К этому моменту готический роман давно состоялся как жанр: пик его популярности в Британии и Европе пришелся на рубеж XVIII–XIX веков. Вампиры, конечно, тоже не были изобретением Стокера, но ему удалось описать нежить с небывалой яркостью, а заодно создать и других обаятельных героев вроде доктора Ван Хельсинга. Дракула, как и полагается бессмертному существу, намного пережил своего создателя и до сих пор разгуливает по массовой культуре. Культовый роман постоянно переиздается вот уже 127 лет, хотя бешеный успех пришел не сразу и сам Стокер его не застал. Писатель умер в возрасте 64 лет — считается, что его сгубила слишком напряженная работа.

Существует более 80 фильмов и сериалов по «Дракуле». Первой была немая короткометражка «Смерть Дракулы» венгерского режиссера Кароя Лайтая 1921 года — она не сохранилась.

«Носферату, симфония ужаса»

Год спустя мастер немецкого экспрессионизма Фридрих Мурнау снял картину «Носферату, симфония ужаса». Несмотря на измененный сеттинг и имена героев, в фильме угадывался сюжет романа. Вышел скандал: у режиссера не было прав на экранизацию, и вдова Стокера через суд добилась уничтожения фильма. Но несколько копий этого ныне классического шедевра все-таки сохранилось.

Самой близкой к тексту считается экранизация Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула» (1992). Вампира в ней сыграл Гари Олдман, протагониста Джонатана Харкера — Киану Ривз, а его возлюбленную — Вайнона Райдер.

И не только «Дракула»

Мы выбрали четыре романа Стокера, написанные до и после «Дракулы».

«Змеиный перевал» (1890) Издательство «Лимбус Пресс», перевод с английского Ольги Чумичёвой

Второй по известности роман Стокера. Действие разворачивается в ирландской деревушке, где, по преданию, святой Патрик боролся с Королем змей. Местные жители верят, что Змей принял облик болотного тумана и все еще обитает в этих краях. Главный герой Артур, приехав в деревню, узнаёт, что поблизости зарыты сокровища, и видит, как коварный ростовщик отбирает землю у фермера Джойса. Вместе с новым другом Артур решает помочь фермеру и влюбляется в его дочь Нору (Стокер случайно предсказал будущее: 40 лет спустя женой ирландского писателя Джойса станет женщина по имени Нора).

Это история о борьбе с древним злом, которое приобретает облик зла вполне тривиального. Любовный треугольник, викторианская девушка и романтичные ирландские пейзажи включены по умолчанию.

«Тайна Моря» (1902) Совместный проект Букмейта и издательства «Подписные издания», перевод с английского Сергея Карпова

И снова молодой путешественник (на этот раз Арчибальд) приезжает в деревню (на этот раз шотландскую). Начинаются странности: Арчибальд предсказывает несколько смертей и понимает, что у него есть дар предвидения. А еще он влюбляется в девушку из Америки, которая оказывается замешана в интригах, связанных с испано-американской войной. Преодолевая скептицизм и страх, Арчибальд учится использовать свой дар, разгадывает шифры и спасает возлюбленную от похитителей.

Хотя в истории есть сверхъестественные мотивы, некоторые критики называют этот роман политическим триллером: Стокер рефлексирует на тему военных конфликтов своего времени и предшествующих им исторических событий. Но мастер есть мастер, поэтому серьезные темы обернуты в захватывающий приключенческий сюжет.

«Сокровище семи звезд» (1903) Издательство АСТ, перевод с английского Марии Куренной

В этой книге Стокер отдает дань египтомании конца XIX века, которую вызвали археологические открытия тех лет. Главный герой пытается спасти отца своей возлюбленной. Пожилой ученый окружил себя таинственными древнеегипетскими артефактами, и те, судя по всему, пытаются его убить. Источником потустороннего ужаса в романе служит мумия царицы Теры, чьи черты странным образом угадываются во внешности дочери исследователя.

Стокер рассуждает о варварстве и научном прогрессе. Все непросто: если люди будут неосторожны, прогресс может пробудить древнее зло, но он же может это зло и победить. Например, руками доброго, отважного и влюбленного юноши.

«Врата жизни» (1905) Издательство «Лимбус Пресс», перевод с английского Ольги Чумичёвой

Роман почти без мистики, разве что многие его сцены разворачиваются на кладбище. Викторианские девушки с потупленным взором тоже остались в прошлом. Сюжет построен вокруг сильной и необычной главной героини. Девочка Стивен — единственная дочь и наследница вдовца; она томбой и дружит с мальчишками Гарольдом и Леонардом. Когда дети вырастают, дружба превращается в любовный треугольник: Гарольд влюблен в Стивен, а она — в Леонарда. Стивен совершает еще как минимум один поступок, неслыханно дерзкий для женщины своего времени. Так, продолжая размышлять на актуальные темы, Стокер не обходит вниманием и феминизм.

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Автор: Даша Стрельцова