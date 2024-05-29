10 книг, чтобы понять Римскую империю

В Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске вышел мини-сериал «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Это грандиозная картина о временах римского императора Тита Флавия Веспасиана — с интригами, политикой и множеством гладиаторов. Чтобы лучше разобраться в контексте, персонажах и вообще древнеримской жизни, предлагаем подборку книг от автора подкаста «ROMA. Падение Республики» Семёна Аксёнова.

Семён Аксёнов Автор подкаста «ROMA. Падение Республики»

Дисклеймер: в данной подборке я дам несколько рекомендаций по римской истории в целом, но в первую очередь сконцентрируюсь на временах, приближенных к сериалу. Поэтому не удивляйтесь, не найдя в списке книги о Цезаре, Ганнибале или братьях Гракх.

Для желающих максимально глубоко подумать об империи

Теодор Моммзен «История Рима» Издательство АСТ, подготовка текстов и примечания Феликса Лурье

Два титана, мастодонта и патриарха Теодор Моммзен и Эдвард Гиббон составили хронику всей истории Древнего Рима. Один — от основания города до падения Республики, второй — от рассвета и до разрушения империи. Еще ни одному любителю римской истории не удалось пройти мимо. Но есть нюанс: оба автора безнадежно устарели. Они проделали титанический труд, собрали, скомпилировали и перевели на современный язык работы огромного количества антиков, включая Тита Ливия и Саллюстия, Плутарха и Орозия, но книги Моммзена и Гиббона не учитывают исследований более современных историков и археологов, полны неточностей и подозрительных предположений. Это то, что наука думала о Риме сто и двести лет назад. Желающим охватить всю историю целиком — к прочтению обязательно, но отнестись к текстам рекомендуется со скепсисом.

Для желающих усомниться

Мэри Бирд «SPQR» Издательство «Альпина нон-фикшн», перевод с английского Дарьи Поповой

Мэри Бирд демонстрирует как раз тот подход, с которым надо читать Моммзена, и рассказывает примерно ту же историю от основания города до падения Республики, но делает это очень любопытно. Сначала она описывает определенное событие в истории, а потом показывает, что не все так однозначно, на что стоит обратить внимание и что поставить под сомнение. И нет, это не означает, что вся история Рима — ложь и вообще ее пишут победители. Просто читать надо уметь, а Мэри Бирд учит этому знанию. Ее книга дает максимально современный взгляд на историю и расставляет множество вопросов в нужных местах. Рекомендуется всем желающим не только охватить древнюю историю целиком, но и научиться самостоятельно разбираться в ней.

Для путешественников

Тем, кто мечтает о путешествиях во времени, прекрасно подойдет Альберто Анджела. Из книг Моммзена и Бирд вы не узнаете о том, как жили люди в империи. Из художественной литературы, возможно, да, но только в том, что касается жизни героев, и при этом вряд ли автор сумеет удержаться от искушения заполнить пробелы знаний или усилить акценты своими фантазиями на тему. Анджела же на сутки надежно погрузит вас в реальную жизнь Древнего Рима. Богачи и рабы, человеческие муравейники и роскошные виллы, гигиенические процедуры, магазины шаговой доступности, завтраки, школы, игры, книги, секреты и косметика с привкусом смерти.

Для тех, кто предпочитает реальные путешествия, — Виктор Сонькин. В своей книге он описывает историю самых значительных из сохранившихся памятников Вечного города. Идеально было бы поехать в Рим с его «Прогулками» под мышкой. Поверьте, это два совершенно разных дела — смотреть на древние развалины скучающим взглядом туриста или знать, на что именно вы смотрите и какая мощная история скрыта за обломанными колоннами. Впрочем, вполне приятно Сонькин читается и без возможности лично посетить античный форум.

Для любителей стендапа

Еще один, пусть и очень своеобразный, способ узнать о жизни людей — послушать стендап на злобу дня. Знаете, все эти вот: «Замечали, что, когда едешь в метро…» У римлян стендапа не было, но была сатира — жанр ими же и изобретенный. Лучшее произведение такого рода, которое и сейчас легко читается, — «Метаморфозы» Апулея. Юмор, наблюдения за жизнью, щепотка философии и море ехидства. Добавить гениальности, взболтать и читать.

Для тех, кто хочет узнать больше о героях сериала

Иосиф Флавий «Иудейская война» Перевод с древнегреческого Якова Чертка

Лион Фейхтвангер «Трилогия об Иосифе Флавии» Издательство «Азбука-Аттикус», перевод с немецкого Симона Маркиша, Веры Станевич

Иосиф Флавий. Раб. Историк и расовый еврей. Пленник императора, получивший свободу и написавший важнейшие книги по истории и, что особенно важно, об Иудейской войне — истории завоевания Иудеи героями сериала, Веспасианом и его сыном Титом. Важное замечание: написано участником событий. В отношении его собственных поступков и поступков его господина и благодетеля Веспасиана следует проявлять все тот же здоровый скепсис. В этом может помочь наш современник — великий Лион Фейхтвангер, рассказавший ту же историю, но в художественном виде в форме трилогии об Иосифе Флавии.

Для любителей классики

Генрик Сенкевич «Камо грядеши» Издательство «Эксмо», перевод с польского Евгении Лысенко

Безусловная и абсолютная художественная классика. Рим времен императора Нерона, то есть прямо перед событиями, которые приведут к власти Веспасиана. Страсть, государственная машина, христианство и любовь — с исторической точки зрения книга к реальности имеет не так много отношения, как хотелось бы. Это то, что сейчас называют произведением по мотивам. Но гениальность Сенкевича, создавшего увлекательный роман, неоспорима. Главное, помнить: Нерон вовсе не сжигал Рим, чтобы посмотреть на грандиозный пожар. Да и вообще не факт, что он устраивал гонения на христиан. Сюрприз!

Для желающих расслабиться и не париться

Полностью художественное произведение об эпохе Веспасиана. По времени чуть раньше, но это и неважно. Первые две книги однозначно лучшие в серии. В них вселенная еще не начала окончательно вертеться вокруг главного героя. Очень круто и с вниманием к реальной истории описан быт легионеров, их походная повседневная жизнь, битвы и стычки. Однозначная рекомендация желающим прикоснуться к военной машине Римской империи.