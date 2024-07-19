YouTube-каналу Кинопоиска — 8 лет! Вот как прошел День видеоэссе

Темой этого Дня видеоэссе стало российское кино. Все активности мы так или иначе привязывали к выходу первой печатной книги Кинопоиска «История отечественного кино». Она основана на серии видеоэссе «Люди с киноаппаратами» и рассказывает про главные фильмы, сериалы и авторов нашего кино (подробнее о книге можно прочитать в нашем материале). Кроме печатной версии (и уже имеющейся электронной), мы записали и аудиокнигу, которая доступна в Букмейте и на Яндекс Музыке (чтецом, разумеется, выступил Олег Милёхин).