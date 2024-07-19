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YouTube-каналу Кинопоиска — 8 лет! Вот как прошел День видеоэссе

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21 июля 2016 года вышло первое видеоэссе на YouTube-канале Кинопоиска — про легендарный звуковой эффект «крик Вильгельма». С тех пор мы выпустили более 300 разборов о культовых фильмах, сериалах, режиссерах, актерах и кинотечениях. В 2023-м мы впервые провели офлайн-праздник — День видеоэссе на Плюс Даче, а в минувшую субботу, 21 июля 2024 года, закрепили эту традицию. Вот как прошло мероприятие.

Что мы делали в прошлые Дни видеоэссе

В первый раз мы решили отпраздновать день рождения видеоэссе в 2021 году, к 5-летию канала. Тогда мы опубликовали список лучших русскоязычных видеоэссеистов, которых советуем смотреть, если вам нравятся наши ролики.

В 2022 году наш YouTube-канал преодолел отметку в 1 миллион подписчиков. В честь этого мы собрали устную историю того, как создавались эссе, как над ними работает наша команда и чем они интересны (кроме бархатного голоса Олега Милёхина!). Кроме того, с помощью подписчиков Кинопоиска мы выбрали шуточные заголовки для потенциальных видеоэссе.

В 2023 году мы рассказали, что вообще такое видеоэссе и какую они прошли эволюцию — от Мишеля Монтеня до современных YouTube-разборов.

Если вы больше любите читать, то есть и текстовая версия материала.

А еще в духе всех современных ремейков, ребутов, сиквелов, приквелов и перезапусков попросили звезд кино и коллег-блогеров пересказать наше первое видеоэссе — то самое про «крик Вильгельма».

Что классного происходило на Дне видеоэссе — 2024

Темой этого Дня видеоэссе стало российское кино. Все активности мы так или иначе привязывали к выходу первой печатной книги Кинопоиска «История отечественного кино». Она основана на серии видеоэссе «Люди с киноаппаратами» и рассказывает про главные фильмы, сериалы и авторов нашего кино (подробнее о книге можно прочитать в нашем материале). Кроме печатной версии (и уже имеющейся электронной), мы записали и аудиокнигу, которая доступна в Букмейте и на Яндекс Музыке (чтецом, разумеется, выступил Олег Милёхин).

На самом мероприятии мы провели презентацию книги с участием авторов, показали эксклюзивное видеоэссе про современное российское кино, а пришедших зрителей ждал киноквиз про отечественное кино. Несколько вопросов мы зададим и здесь, а свои ответы можете писать в комментариях.

Сейчас эта актриса известна как ведущая передачи «Давай поженимся». А в СССР она получила известность благодаря главной роли в фильме…
У какого из эссе цикла «История отечественного кино» больше всего просмотров на YouTube?
«Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» Из какого фильма эта цитата?
Герой Александра Калягина в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» понимает, что он ничего не достиг, и кричит: «Все погибло! Мне…»

Как прошел День видеоэссе, можно посмотреть в этой галерее, а видео появится позже в Telegram-канале «Кинопоиск | Видеоэссе» (там же мы выложили кружочки от наших друзей-кинематографистов, которые поздравляют канал с днем рождения).

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