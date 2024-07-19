YouTube-каналу Кинопоиска — 8 лет! Вот как прошел День видеоэссе

21 июля 2016 года вышло первое видеоэссе на YouTube-канале Кинопоиска — про легендарный звуковой эффект «крик Вильгельма». С тех пор мы выпустили более 300 разборов о культовых фильмах, сериалах, режиссерах, актерах и кинотечениях. В 2023-м мы впервые провели офлайн-праздник — День видеоэссе на Плюс Даче, а в минувшую субботу, 21 июля 2024 года, закрепили эту традицию. Вот как прошло мероприятие.
Что мы делали в прошлые Дни видеоэссе
В первый раз мы решили отпраздновать день рождения видеоэссе в 2021 году, к 5-летию канала. Тогда мы опубликовали список лучших русскоязычных видеоэссеистов, которых советуем смотреть, если вам нравятся наши ролики.
В 2022 году наш YouTube-канал преодолел отметку в 1 миллион подписчиков. В честь этого мы собрали устную историю того, как создавались эссе, как над ними работает наша команда и чем они интересны (кроме бархатного голоса Олега Милёхина!). Кроме того, с помощью подписчиков Кинопоиска мы выбрали шуточные заголовки для потенциальных видеоэссе.
В 2023 году мы рассказали, что вообще такое видеоэссе и какую они прошли эволюцию — от Мишеля Монтеня до современных YouTube-разборов.
А еще в духе всех современных ремейков, ребутов, сиквелов, приквелов и перезапусков попросили звезд кино и коллег-блогеров пересказать наше первое видеоэссе — то самое про «крик Вильгельма».
Что классного происходило на Дне видеоэссе — 2024
Темой этого Дня видеоэссе стало российское кино. Все активности мы так или иначе привязывали к выходу первой печатной книги Кинопоиска «История отечественного кино». Она основана на серии видеоэссе «Люди с киноаппаратами» и рассказывает про главные фильмы, сериалы и авторов нашего кино (подробнее о книге можно прочитать в нашем материале). Кроме печатной версии (и уже имеющейся электронной), мы записали и аудиокнигу, которая доступна в Букмейте и на Яндекс Музыке (чтецом, разумеется, выступил Олег Милёхин).
На самом мероприятии мы провели презентацию книги с участием авторов, показали эксклюзивное видеоэссе про современное российское кино, а пришедших зрителей ждал киноквиз про отечественное кино. Несколько вопросов мы зададим и здесь, а свои ответы можете писать в комментариях.
Как прошел День видеоэссе, можно посмотреть в этой галерее, а видео появится позже в Telegram-канале «Кинопоиск | Видеоэссе» (там же мы выложили кружочки от наших друзей-кинематографистов, которые поздравляют канал с днем рождения).