Смотрите только наши видеоэссе и BadComedian? А зря! Рекомендуем еще 8 классных каналов про кино

21 июля 2016 года на YouTube-канале КиноПоиска вышло первое видеоэссе. С тех пор мы выросли с 30 до 800 тысяч подписчиков, выпустили больше 200 видео с разбором культовых фильмов, сериалов, анализом творчества режиссеров и актерских карьер, а сейчас продолжаем серию об истории отечественного кино. В честь юбилея редактор видео и подкастов КиноПоиска Даулет Жанайдаров собрал список лучших русскоязычных YouTube-каналов, с помощью которых можно по-настоящему глубоко изучать кино. Если вам нравится КиноПоиск, то и на этих видеоэссеистов можно смело подписываться.

«...and action!»

Автор канала, режиссер монтажа Александр Рыбаков (он же West) сначала рассказывал об основных элементах киноязыка вроде направляющих линий или соотношения сторон кадра, но в более поздних видео перешел к анализу конкретных фильмов. Он разбирает формальные аспекты: монтаж, операторскую работу, саунд-дизайн. Хотя на канале есть и разборы сверхпопулярных франшиз вроде «Гарри Поттера», «Властелина колец» и «Бегущего по лезвию», Александр предпочитает рассказывать о не самых очевидных и известных картинах (по темам можно заметить и очевидное увлечение аниме). Спокойная манера подачи вместе с глубоким ресерчем делают «…and action!» приятным и познавательным каналом о кино, особенно если вам интересно узнавать о визуальных приемах.

«ЧБУ»

На этом канале можно встретить интересные теории о популярных фильмах вроде «Начала» или «Криминального чтива». Например, вдруг Лебовски знает, что он находится внутри фильма? А что если Морфеус на самом деле программа? Автор канала цепко подмечает детали, которые затем умудряется выстроить в непротиворечивые интерпретации знакомых сюжетов, и этим полностью переворачивает представление о любимых картинах. Творчество «ЧБУ», очевидно, основано на большой авторской эрудиции и долгом исследовании темы, но с формальной точки зрения его видео очень простые. Текст адаптирован под широкую аудиторию, а в монтаже нет никаких изысков, он всегда только иллюстрирует вербальные тезисы. В отличие, скажем, от классических видеоэссе, где одна точная склейка часто может сказать о фильме больше, чем иные рецензии.

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«Movie Science»

Первый вместе с «…and action!» отечественный видеоэссеист. В своих видео «Movie Science» разбирает почерк культовых режиссеров (есть видео про Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе и, конечно, Квентина Тарантино) и повторяющиеся киношные приемы. Например, как использовать еду в кадре или зачем нужен расфокус. Видеоэссе «Movie Science» можно рассматривать как своеобразную киношколу, в которой автор закрывает важные лакуны в сфере кинематографа. Год назад «Movie Science» почти перестал выпускать видео, а те, которые выходили после долгого перерыва, были сильно сложнее для восприятия. Они напоминали не привычный анализ, а философское рассуждение, в котором кино — только отправная точка. Но сейчас автор продолжил выпускать ролики в духе ранних разборов: среди новых героев — Пол Томас Андерсон, Дэвид Линч и — внезапно — Дзига Вертов.

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«Шестнадцать на девять»

Главный редактор StopGame.ru Дмитрий Кунгуров давно открыл канал с обзорами кинопремьер, но полтора года назад перепридумал концепцию и стал выпускать видеоэссе с разбором хитов проката. Его видео чаще всего посвящены беспроигрышным темам: что важно знать про «Джокера», какие сквозные темы есть у Гая Ричи, как менялось восприятие дилогии «Брат». Что у роликов Кунгурова точно есть, так это внятная структура, четкая идея в основе любого сюжета и эмоциональность — каждое видео выстроено по законам кино и удерживает внимание от начала до конца.

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«ANOIR»

Боевой товарищ BadComedian, в отличие от более популярного коллеги, делает не просто развлекательный видеоблог про кино, а серьезно анализирует фильмы. Ануар Тлегенов окончил киношколу в Лос-Анджелесе и владеет инструментарием для разбора визуальных приемов или драматургии, так что из его творчества можно вынести полезные наблюдения. Оттолкнуть (или, наоборот, привлечь — тут кому что ближе) может разве что подача материала — типичная для русскоязычного YouTube смесь пародийных сценок, быстрого монтажа, кислотных обложек и ситуативного хейт-спича. Видео с анализом киноязыка Ануар выпускает нечасто, перемежая просветительский инфотейнмент с интервьюированием любимцев российской киноаудитории — от того же BadComedian и Юрия Быкова до, разумеется, Сарика Андреасяна.

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«Луцай»

Алексей Луцай начал выпускать первые видеоэссе в 2016 году. В отличие от других видеоэссеистов, он часто сам появляется в своих роликах, а не только использует отрывки из фильмов. В его видео ярко видна фигура автора — возможно, благодаря тому, что он часто использует радикальные и яркие высказывания и формулировки. Любимые темы — творчество Николаса Виндинга Рефна и структура экшена. Алексей одним из первых начал делать эссе о видеоиграх, и часть его работ (которые он создавал вместе с командой) можно увидеть на каналах DTF и XYZ School. Из-за работы новых видео у него не появлялось два года, но сейчас Алексей возрождает канал и планирует выпускать ролики, посвященные самым разным областям — от камбоджийского рока до трюков Джеки Чана — и не только в жанре видеоэссе.

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«Шум и Драфт»

Этот канал открылся только в 2019 году, но уже в марте 2020-го его автор Стас Онасенко пробил рубеж в миллион просмотров хитовым видеоэссе про скрытый смысл «Паразитов» (фильм тогда как раз сенсационно выиграл главный «Оскар»). Изначально канал должен был быть посвящен фестивальному, независимому кинематографу (о чем говорит первое видео про «Холодную войну» Павла Павликовского), но со временем выбор тем стал более свободным. «Шум и Драфт» тяготеют к культурологическому анализу кинематографа, и каждое видео — увлекательное академическое наблюдение об искусстве, будь то перенос литературного материала на экран или феномен хеппи-эндов.

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«Около кино»

Этот канал для тех, кто хочет больше узнать о биографии культовых режиссеров и известных голливудских актеров. Евгений Халимовский с большим количеством подробностей рассказывает о жизненном пути любимых авторов (Нолан, Тарантино, Скорсезе) и историях создания их лучших фильмов. По формату его ролики похожи не на видеоэссе, а на полноценные документальные фильмы. Масштаб замаха подчеркивает и продолжительность: есть выпуски и по полтора-два часа. Скрупулезность в деталях видна по большому количеству видеоматериалов, а отдельное удовольствие доставляют стильные суперкаты в начале каждого ролика.

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