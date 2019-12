Сиди и смотри: Лучшие видеоэссе 2019 года

Что такое видеоэссе?

Видеоэссе — объясняющий ролик с разбором отдельной темы, чаще всего режиссерского метода, операторских и монтажных решений в фильмах. В качестве примера можете посмотреть наш ролик, который посвящен тому, как Квентин Тарантино снимает диалоги.

С развитием онлайн-платформ YouTube и Vimeo видеоэссе обрели большую популярность, особенно в образовательных целях. Они позволяют наглядно показать визуальные приемы, чем выгодно отличаются от киноведческих текстов, которые больше фокусируются на драматургии и производственных аспектах. Хотя обычно видеоэссе сопровождаются закадровым комментарием, одна из форм жанра — суперкаты, в которых собраны примеры визуального стиля. В свое время широко разошлись видео о симметрии в фильмах Уэса Андерсона и монтаж POV-ракурсов из сериала «Во все тяжкие».

На то, как выглядят видеоэссе, сильно повлиял канал Every Frame a Painting, сейчас уже не обновляющийся. Как именно его создатели работали над роликами, они прекрасно описали в прощальном тексте — если вам интересны видеоэссе, советуем ознакомиться. У видеоэссе нет обязательных правил, ими могут заниматься как простые любители, так и стриминговые сервисы, от артхаусных MUBI и Fandor (уже закрылся) до Netflix и Criterion Collection. Главными составляющими остаются набор тезисов и аргументов, анализ киноязыка и упор на визуальные материалы.

Ниже мы собрали лучшие видеоэссе, которые вышли за прошедший год. Поскольку жанр больше развит в зарубежном сегменте интернета, то сначала идут англоязычные ролики, а после них видео на русском.

Англоязычные

The Real Fake Cameras Of Toy Story 4 (Nerdwriter)

Кто: Эван Пусчак, один из главных авторов видеоэссе, коротко и емко (стандартная длина видео — 7—8 минут) рассказывает не только о визуальных приемах в кино, но и разбирает живопись и даже выступления Дональда Трампа. В роликах Эвана поражают не только глубокое погружение в материал, способность подмечать неуловимые детали, но прежде всего трогательная, почти детская непосредственность, с которой он делится своей любовью к кино.

О чем: Nerdwriter анализирует, как создатели «Истории игрушек 4» используют стилизацию под игровые фильмы для раскрытия персонажей. Традиционные кинематографические техники вроде глубокого фокуса с использованием зональной линзы годами использовались режиссерами игровых фильмов для создания нужных эмоций. Художникам студии Pixar пришлось придумать специальные технологии, чтобы адаптировать эти приемы при создании мультфильмов.

Bohemian Rhapsody's Terrible Editing — A Breakdown (Thomas Flight)

Кто: Лучше всего Томасу Флайту удаются разборы монтажных решений в фильмах и сериалах (вопрос о том, чем же занимается режиссер монтажа, после его видео сразу отпадает). Часто считается, что реакцию зрителей на конкретную сцену сложно предугадать, но Флайт объясняет, какой выбор стоит за простой склейкой или сменой среднего плана на крупный (особенно советуем видео про великолепный монтаж сериала «Охотник за разумом»).

О чем: «Богемская рапсодия» получила «Оскар» за лучший монтаж, но автор этого видеоэссе на примере разбора одной из сцен фильма убедительно доказывает, почему, на его взгляд, эта награда не вполне заслуженная. Чаще всего зритель даже не замечает работу монтажера, но подсознательно считывает сюжетные конфликты и отношения между персонажами. Создатели «Богемской рапсодии» за одну сцену нарушили сразу несколько базовых правил монтажа, что создало визуальную неразбериху, и Томас Флайт предлагает свой и вполне убедительный вариант, как можно было сделать сцену более понятной. Что удивительно, режиссер монтажа фильма частично признал правоту видеоэссеиста и даже ответил на критику.

Hayao Miyazaki — How Animation Comes To Life (kaptainkristian)

Кто: Кристиан Уильямс выпускает ролики, посвященные популярным героям массовой культуры (с акцентом на персонажей комиксов и мультфильмов). Спокойный, даже умиротворяющий ритм повествования (да и сам закадровый голос) настраивает на вдумчивый разговор о неочевидных повествовательных техниках, будь то совмещение анимационных и игровых фрагментов в «Кто подставил кролика Роджера?» или сложности экранизации «Хранителей».

О чем: Хаяо Миядзаки — гений мультипликации, который выпускает мультфильмы, тщательно работая над созданием убедительной атмосферы. kaptainkristian анализирует, какими способами аниматор добивается ощущения подлинности и аутентичности в своих произведениях. Миядзаки тщательно выстраивает хореографию массовых сцен и дополняет историю точным саунд-дизайном. Очевидным мастерство мультипликатора становится, когда видеоэссеист сравнивает разные версии мультфильмов — оригинальную японскую и переделанный вариант для американского проката. В западной анимации оркестровые мелодии традиционно заполняют все звуковое пространство, но замена богатой шумовой палитры во многих случаях разрушает эффект, на который рассчитывал японский аниматор.

Minority Report — When the Story World Becomes The Villain (Lessons from the Screenplay)

Кто: Майкл Такер, вооружившись учебниками по кинодраматургии, разбирает, как работают история и сюжет в кино. В отличие от других видеоэссеистов в нашей подборке, Lessons from the Screenplay сосредотачивается не на визуальных приемах, а на структуре сценария. Такер рассказывает, как законы сценарного искусства помогают выстроить убедительный мир или очертить конфликт между персонажами.

О чем: В этом видео автор прослеживает историю создания «Особого мнения» Стивена Спилберга и рассматривает три стадии работы над фильмом — оригинальный рассказ Филипа К. Дика и две версии сценария. Майкл Такер анализирует, какие изменения в литературный первоисточник необходимо было внести, чтобы зрители сразу погрузились в мир будущего, в котором преступления предотвращают до их совершения, и начали сопереживать главному герою.

The Meaning of Red in Movies (Now You See It)

Кто: Автор канала Now You See It Джек Ньюджент обычно обращается не к конкретным фильмам или режиссерам, а анализирует визуальные приемы и общие для различных фильмов тропы, задействуя большое количество примеров. Зачем персонажи пьют молоко, что значит езда на лошади, как использовать голландский угол и в каких случаях режиссеры используют слом четвертой стены — после этих видеоэссе начинаешь замечать подспудный смысл обычных объектов или кинематографических техник и понимаешь, зачем создатели фильмов их применяют и какое воздействие они оказывают на зрителя.

О чем: Почему в знаменитой сцене разгрома Варшавского гетто еврейская девочка одета именно в красное пальто? Now You See It не только рассказывает об истории красного цвета в кино, но и о том, какие смыслы в него мог вкладывать Стивен Спилберг в «Списке Шиндлера». Хотя отдельные наблюдения могут показаться неочевидными, широта охвата — от средневековой иконографии до мифологии американских индейцев — позволяет взглянуть на вопрос по-новому.

Watchmen — Ten Years Later (The Royal Ocean Film Society)

Кто: За несколько претенциозным названием The Royal Ocean Film Society скрывается не исследовательский институт, а начинающий кинематографист Эндрю Саладино. Его вдумчивые видеоэссе не ограничиваются стандартным монтажом фрагментов из фильмов, а включают анимацию и простой стоп-моушен. Кроме привычного для видеоэссеистов анализа визуальных приемов, здесь много эмоций и личных впечатлений. Особенно это заметно в ностальгической рубрике «Десять лет спустя».

О чем: Эндрю Саладино объясняет, как сильно изменилось восприятие фильма «Хранители» за последние десять лет, и показывает, почему режиссерский стиль Зака Снайдера идеально подошел экранизации культового комикса.

How Wes Anderson uses the God's Eye Shot (Beyond the Frame)

Кто: У канала Луиса Азеведо, португальского видеоэссеиста и большого любителя фильмов Уэса Андерсона, не так много подписчиков, зато он активно создает ролики для сторонних проектов. Еще больше его работ можно найти на каналах стриминг-сервиса MUBI, блога The Discarded Image и журнала Little White Lies. А еще Луис защитил магистерскую диссертацию, посвященную видеоэссе.

О чем: Фильмы Уэса Андерсона очень популярны среди видеоэссеистов, особенно когда дело доходит до суперкатов. Продуманный, заполненный деталями и повторяющимися визуальными приемами мир Андерсона удобно раскладывать на составные части и анализировать. В этом видео Луис Азеведо разбирает, как режиссер использует один из любимых своих приемов — так называемый God’s eye, ракурс, при котором камера направлена вертикально вниз. Автор показывает, что, хотя обычно такой кадр выражает отчуждение и осуждение, Уэс Андерсон применяет его для передачи сочувствия и нежности к своим персонажам.

Why this creepy melody is in so many movies (Vox)

Кто: Vox, несомненно, лидирует среди авторов небольших объяснительных видео, одновременно захватывающих и вдохновляющих. Каждый ролик представляет собой внятный ответ на животрепещущий вопрос, необязательно связанный с кино. Есть, например, замечательное видео о том, почему нам всегда кажется, что для десерта хватит места. Vox делает не совсем видеоэссе, а бодро смонтированные экскурсы в историю, но те выпуски, которые посвящены кино, прекрасно раскрывают технологические аспекты создания фильмов и будут интересны любителям визуальных искусств.

О чем: Замечали ли вы, что в сцене смерти отца Симбы в «Короле Льве» и в сцене из «Звездных войн», когда Люк узнал о гибели дяди и тети, звучит одна и та же мелодия? Одни и те же четыре ноты встречаются еще в десятках фильмов и восходят к средневековой мессе Dies Irae. Ее играли во время похорон, и она до сих пор ассоциируется с горем и потерей. Самые известные примеры ее использования в кино можно встретить в культовых фильмах ужасов — «Сиянии» Стэнли Кубрика и «Изгоняющем дьявола» Уильяма Фридкина.

Еще советуем не пропустить серию Almanac Hollywouldn‘t. Она посвящена тому, как технические изобретения влияли на американское кино. Почему длина фильмов увеличилась с 15 минут до 2 часов, как появились CGI-графика, ротоскопирование и покадровая анимация (этот выпуск посвящен нашему соотечественнику Владимиру Старевичу). Хотя содержательно все видео довольно простые, ритм и изобретательность монтажа восхищают.

Русскоязычные

«Формат кинопленки влияет на повествование, или Как снят „Человек на луне“» (...and Action!)

Кто: Автор канала, режиссер монтажа Александр Рыбаков сначала рассказывал об основных элементах киноязыка вроде направляющих линий, соотношении сторон кадра или символизме как способе повествования, но в более поздних видео перешел к анализу уже конкретных фильмов.

О чем: Видеоэссе о том, почему визуальная продуманность «Человека на Луне» не ограничивается эффектным воспроизведением лунной миссии. Фильм посвящен жизни Нила Армстронга и первом полете человека на Луну, но по жанру это скорее психологическая драма о преодолении травмы. Рыбаков рассказывает, как режиссер сменяет почти документальную съемку с зернистым изображением и дрожащей камерой в земных сценах на плавные движения камеры с четким изображением во время прогулки по Луне, и этим иллюстрирует эмоциональную арку главного героя.

«Операторская работа в фильме Джокер. Как это снято» (DTF)

Кто: Алексей Луцай сначала делал видеоэссе для своего канала, но два года назад пришел работать в DTF — на сайт о видеоиграх, кино и музыке, где начал развивать YouTube-направление. Хотя в основном ролики посвящены играм, на канале есть некоторое количество видеоэссе про недавние премьеры или историю кино.

О чем: «Джокер» Тодда Филлипса вызвал много споров, но автор этого видео не стал ограничиваться эмоциями (как большинство обзорщиков), а внятно разобрал основные операторские приемы, которые использовались в фильме: ракурсы снизу, визуальная прогрессия, кадры-рифмы, субъективная камера. В качестве видеоматериалов использованы только кадры из трейлеров, но все понятно из описаний и примеров из других фильмов.

«За что мы любим фильм „Гарри Поттер и узник Азкабана“» (КиноПоиск)

Кто: Конечно, неловко включать в подборку лучших видеоэссе 2019 года свой же YouTube-канал, но в российском сегменте интернета кинокритика в основном сосредоточена на обзорах недавних премьер, а разборы монтажных и операторских решений довольно редки. У КиноПоиска есть несколько постоянных рубрик: «Как снимают режиссеры», «Разбор фильма», «Разбор сцены», «Теория кино», «В главной роли». А недавно мы запустили серию видео, в которых российские кинематографисты разбирают сцены из собственных фильмов.

О чем: Почему третий фильм из серии про Гарри Поттера так хорош с точки зрения режиссуры? И почему стиль Альфонсо Куарона идеально вписался в историю про взросление и одиночество? Длинные сцены, внутрикадровый монтаж и хитрые склейки — подробно рассказываем, как «Гарри Поттер и узник Азкабана» стал лучшим фильмом франшизы про мальчика-волшебника.