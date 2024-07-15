«Русская симфония»: третий апокалипсис Константина Лопушанского, который стоит пересмотреть спустя 30 лет

Безымянный советский ландшафт стремительно погружается под воду; темно, сыро, апокалиптично, где-то горит полузатопленный автобус, где-то плывет таксофонная будка. Изможденный мужчина средних лет с внешностью режиссера Лопушанского (умело загримированный и подстриженный под него актер Виктор Михайлов), повадками типичного интеллигента со страниц русской классики и говорящей фамилией Мазаев врывается в квартиру к двум истерящим женщинам, разыгрывает совестливый моноспектакль в духе Чехова и, несмотря на отчаянное сопротивление хозяек, реквизирует у них старинный шкаф.

На нем Мазаев плывет в интернат для сирот: русский интеллигент одержим идеей спасения детей. Из интерната нужно ехать в город: там можно выпросить моторные лодки — если, конечно, их даст большая начальница Маздухина (блестящая актриса эпизода Кира Крейлис-Петрова). Пожевав для убедительности слез луковицу и успешно порепетировав речь перед преподавательским составом, Мазаев пускается в долгий путь, который приведет его… на Куликово поле. Тут уже и не до лодок.