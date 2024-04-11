Disney теряет деньги и сокращает штат, а Netflix будет показывать американский футбол. Что происходит со стримингами

Май получился насыщенным месяцем для стримингов: Netflix отчитался о количестве пользователей рекламного тарифа (цифра превзошла ожидания) и включился в спортивную гонку, подписав собственную сделку с NFL, Боб Айгер признал свои ошибки, а в Pixar начались сокращения. Подробнее об этом — в нашем материале.
Disney — лидер по телевизионным просмотрам в США
С мая этого года компания Nielsen начала публиковать разбивку доли телевизионных просмотров по поставщикам контента. Согласно новым данным, в апреле наибольшую долю просмотров в США отхватил Disney — 11,5%, в эту цифру входят данные по ABC, ESPN и другим телевизионным и кабельным каналам холдинга, а также стримингам Hulu и Disney+.
Первая шестерка по просмотрам выглядит следующим образом:
- Disney — 11,5%
- YouTube — 9,6%
- NBCUniversal — 8,9%
- Paramount — 8,8%
- Warner Bros. Discovery — 8,1%
- Netflix — 7,6%
Примечательно, что Disney удерживает первую строчку вот уже шесть месяцев. NBCUniversal и Paramount были в тройке с ноября по январь — в основном за счет игр NFL, а в феврале благодаря трансляции Супербоула Paramount и вовсе едва не обошел Disney. Начиная же с марта, с концом футбольного сезона, на вторую строчку вырвался YouTube.
Если говорить исключительно о стриминговых сервисах, то в рейтинге вот уже год стабильно лидирует YouTube (9,6%), за ним идут Netflix (7,6%), Prime Video (3,2%) и Hulu (3,1%), а замыкает пятерку Disney+, на его долю приходится всего 1,8% от всех просмотров.
Айгер признался в ошибках, но расплачиваются за них другие
Выступая на MoffettNathanson Media, Internet & Communications Conference, большой конференции с инвесторами, глава Disney Боб Айгер фактически признал ошибочными столь большие вливания в Disney+ на старте. «Мы очень агрессивно вошли в стриминговый бизнес, мы пытались рассказать слишком много историй. По сути, мы вложили слишком много денег, гораздо больше возможной отдачи. Это и привело к убыткам в 4 млрд долларов», — объяснил он.
Рекордные убытки от стриминга привели к серьезным изменениям в Disney, последствия которых ощущаются до сих пор. С одной стороны, Айгер провозгласил переход от количества к качеству, пообещав выпускать меньше контента, но более качественного. А с другой — запустил целый комплекс мер по снижению убытков, включая сокращение нескольких тысяч рабочих мест.
В этом месяце сокращения добрались до Pixar: руководители студии объявили, что работы лишатся 175 человек — примерно 14% от общего штата в 1300 человек. И хотя эта цифра меньше прогнозов — ранее предполагалось, что сокращения затронут до 20% персонала, — это все равно крупнейшая реструктуризация в истории студии. В других подразделениях Disney увольнения прошли еще в прошлом году, но руководителям Pixar удалось отсрочить начало процесса из-за работ над текущими проектами.
Предполагается, что оставшиеся сотрудники в Pixar продолжат работу исключительно над полнометражными фильмами и не будут отвлекаться на контент для Disney+, а ведь в свое время студия специально расширяла штат под Disney+, поскольку еще несколько лет назад и Айгер, и временно сменивший его на посту генерального директора Боб Чапек требовали от студии именно больше продуктов для стриминга.
Стриминги объединяются в бандлы
Похоже, все больше руководителей медиакорпораций приходят к выводу, что следующим этапом стриминговых войн станут бандлы — специальные приложения, предлагающие подписку на несколько платформ разом по сниженной цене.
На днях генеральный директор Comcast Брайан Робертс анонсировал появление StreamSaver — специального приложения, в которое войдут подписки на Peacock, Netflix и Apple TV+. Стоимость бандла для уже существующих пользователей Comcast составит 15 долларов.
Это уже третий подобный анонс за последнее время. Недавно Disney и Warner Bros. Discovery объявили о создании специального бандла, который объединит подписки на Disney+, Hulu и Max, а анонсированный еще в феврале спортивный бандл Disney, Fox Corp и Warner Bros. Discovery — он объединит весь спортивный контент от ESPN, FS1, ABC, Fox, TNT и TBS — обзавелся собственным названием Venu Sports.
В поддержку бандлов высказался и Боб Айгер — он заявил, что объединение Disney+, Hulu и ESPN+ в единый сервис в потенциале может привести к «повышению вовлеченности пользователей до экстраординарного уровня».
Netflix включился в спорт
Еще одним новым полем битвы для стриминговых войн стали права на спортивные мероприятия — за последние годы практически все платформы пополнили свои каталоги сотрудничествами с теми или иными спортивными лигами. Единственным стримингом, долгое время остававшимся в стороне, был Netflix — даже когда компания в январе приобрела права на трансляцию WWE Raw, ее руководители заверяли, что рестлинг ближе к развлечениям, чем к традиционному спорту.
Однако за прошедшие с того момента четыре месяца руководители стриминга, по всей видимости, поменяли точку зрения, потому что в мае Netflix приобрел эксклюзивные права на показ двух новых рождественских матчей NFL в этом году и как минимум одной игры в год в течение двух следующих лет. Причем раньше эти матчи отсутствовали в календаре — NFL ввела их специально для Netflix.
Вице-президент Netflix Спенсер Вонг заявил, что права на показ NFL достались стримингу сравнительно недорого: «Каждая игра обошлась нам в стоимость нашего оригинального фильма со средним бюджетом».
Появление американского футбола на Netflix еще больше усложнит жизнь поклонникам этого вида спорта: для того чтобы следить за всеми матчами следующего сезона, футбольным фанатам придется оформить как минимум пять подписок — некоторые игры будут доступны эксклюзивно для подписчиков Prime Video, YouTube, Peacock, ESPN+ и вот теперь Netflix.
Число подписчиков рекламного тарифа Netflix достигло 40 миллионов
Netflix поделился числом подписчиков тарифа «Стандартный с рекламой» — к маю им стало пользоваться 40 миллионов человек, причем, по словам представителей компании, на рекламный тариф приходится от 40% всех новых подписок.
Netflix явно возлагает на рекламные тарифы большие надежды — платформа даже запустила разработку собственного программного обеспечения для рекламных интеграций (ранее эксклюзивным партнером стриминга был Microsoft). Компания не только предлагает тариф новым подписчикам, но и планирует насильно перевести на него старых — в частности, тех, кто продолжает пользоваться тарифом «Базовый», который будет постепенно выводиться из обращения, начиная с Канады и Великобритании во втором квартале этого года.
Автор: Алексей Ионов
Фото: diego_cervo / Getty Images, Brett Carlsen / Getty Images, Michael Kappeler / Getty Images