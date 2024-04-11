Disney теряет деньги и сокращает штат, а Netflix будет показывать американский футбол. Что происходит со стримингами

Однако за прошедшие с того момента четыре месяца руководители стриминга, по всей видимости, поменяли точку зрения, потому что в мае Netflix приобрел эксклюзивные права на показ двух новых рождественских матчей NFL в этом году и как минимум одной игры в год в течение двух следующих лет. Причем раньше эти матчи отсутствовали в календаре — NFL ввела их специально для Netflix.