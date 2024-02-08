Чем Зои Бентли отличается от Зои Волгиной? Разбираем роман «Внутри убийцы» и его экранизацию

Вышел заключительный эпизод сериала «Внутри убийцы» — адаптация одноименного международного бестселлера Майка Омера с Анастасией Евграфовой и Тихоном Жизневским в главных ролях. Насколько точной она получилась? И стоит ли после нее знакомиться с первоисточником? Короткий ответ: да. И не только с ним — на одной книге история Зои не заканчивается.

О чем роман «Внутри убийцы»

Молодая и талантливая Зои Бентли — профайлер при ФБР, на ее счету как минимум одно громкое дело. А еще она невротик и интроверт с очень болезненным эго. Коллеги и люди в целом сторонятся ее из-за неприятного пронзительного взгляда и прямолинейности, граничащей с бестактностью. Но Зои и не стремится ни с кем наладить контакт, ей комфортна кабинетная работа с отчетами и фотографиями. Однако начальство отправляет Бентли в поле в помощь полиции Чикаго. Там объявился маньяк, прозванный Гробовщиком-душителем. Он бальзамирует тела девушек и придает им вычурные позы.

Обложка книги

В напарники Зои назначают Тейтума Грея — агента ФБР, сосланного в ОПА (отдел поведенческого анализа) после скандала на службе. Он уверен в себе, харизматичен и отнюдь не такой дуболом, каким его изначально считает Бентли. Правда, психологическим фокусам Грей предпочитает дедовские методы и житейскую смекалку. Вынужденным партнерам предстоит найти общий язык и поймать Гробовщика до того, как тот превратит в манекены из плоти еще больше невинных жертв.

Параллельно читатель узнает о том, как в 14 лет Зои распознала серийного убийцу в своем соседе, парне по имени Род Гловер. Увы, тем самым она связала свою судьбу не только с криминальной психологией, но и с мстительным маньяком, избежавшим наказания. Прошлое Бентли регулярно отзывается в настоящем, а чикагское дело со временем обретает все больше параллелей с тем ужасом, что она пережила в детстве.

Чем книга отличается от сериала

В плане сюжета российская адаптация дотошно следует роману — сцена за сценой, диалог за диалогом. Разумеется, с поправкой на географию: вместо ветреного Чикаго здесь дождливый Петербург, а вместо ФБР — Следственный комитет (где в реальности, конечно же, нет никакого ОПА). Однако это вовсе не значит, что тем, кто посмотрел сериал, будет уже неинтересно читать книгу. Несмотря на общий событийный ряд, «Внутри убийцы» Владимира Мирзоева и «Внутри убийцы» Майка Омера сильно отличаются. Так же как Зоя Волгина (Анастасия Евграфова) и Зои Бентли — разные героини, пусть и во многом похожие.

Например, в сериале отсутствует важный штрих к портрету: девушка, которая регулярно сталкивается с непроглядной тьмой, обожает жизнерадостную и легкомысленную попсу. При любом удобном случае, хоть в машине, хоть на работе, она врубает на полную громкость песни Тейлор Свифт, Рианны, Кэти Перри и прочих див. А еще Зои не просто любит кофе, а зависима от него. Как и от сладостей. Все это позволяет ей худо-бедно балансировать на краю бездны.

Анастасия Евграфова

Также в адаптации изрядно изменена динамика отношений Зои с Тейтумом (в русской версии — Тимофей в исполнении Тихона Жизневского). Хотя герои обмениваются фразами прямиком из книги, важно то, как они произносятся. В романе Грей и Бентли долго ищут ключи к пониманию друг друга, вальсируют — шаг вперед, два назад. Одна неосторожная ремарка, и слегка подтаявший лед снова замерзает. Тут до дружбы-то далеко, в то время как в сериале между персонажами чуть ли не сразу искрит сексуальное напряжение.

Многие сюжетные ходы, прямиком перекочевавшие на экран, будь то поиск ранних жертв Гробовщика или внезапное столкновение главной героини с фигурой из прошлого, в тексте обрамлены дополнительным контекстом. Так что в какой-то степени роман можно рассматривать как альтернативную версию сериала. Вне зависимости от того, какое впечатление «Внутри убийцы» произвел на вас в одном формате, в другом он точно заиграет новыми красками.

А что там дальше?

Во втором романе, «Заживо в темноте», Зои и Тейтум ловят маньяка, взявшего себе псевдоним Шредингер в честь ученого, прославившегося своим мысленным экспериментом с котом. Только, в отличие от австрийского физика, убийца проводит жестокие опыты не над воображаемыми кошками, а над реальными девушками, транслируя истязания в интернет. В это же время Андреа, сестра Зои, обычно далекая от всего того мрака, с которым имеет дело старшая Бентли, становится мишенью другого хищника — злопамятного Рода Гловера. Так что профайлеру придется постараться, чтобы успеть спасти сразу всех — и следующую жертву Шредингера, и сестру, и саму себя.

Если первый том трилогии дался отечественным кинематографистам относительно легко, то над вторым придется поломать голову. А все потому, что действие романа разворачивается в Техасе. Причем в Техасе глазами иностранца (Майк Омер — израильтянин): выжженные солнцем прерии, трейлерные парки, населенные реднеками, а также опасная близость к владениям мексиканских картелей. Все эти элементы, во многом заимствованные из фильмов и сериалов, не только создают характерный узнаваемый антураж Штата одинокой звезды, но и играют важную роль в сюжете. Если суррогатом Чикаго успешно выступил Петербург, то куда вместо Техаса отправят Зою и Тимофея создатели второго сезона «Внутри убийцы» — большой вопрос.

Завершает трилогию роман «Глазами жертвы». Здесь на первый план выходит последнее противостояние Зои Бентли и неуловимого Рода Гловера. Профайлер и ее напарник выясняют, что изворотливый убийца нашел себе ученика. А значит, старый психологический портрет маньяка уже неактуален: в дело включается совсем другой душегуб.

«Глазами жертвы» — это чуть ли не самая размеренная часть в серии. Омер удерживается от соблазна радикально повысить ставки или же выкрутить масштаб событий. Вместо этого он сосредоточивается на главном — персонажах. Зои наконец-то побеждает своих внутренних демонов, Тейтум делает все от него зависящее, чтобы ей помочь, а Род Гловер предстает без прикрас и инфернального флера. Ударная финальная точка, которая, однако, по воле автора легко может превратиться в многоточие.

Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова

Почему эти книги так популярны

В статье, посвященной Майку Омеру, мы уже рассказывали, что писатель вычислял формулу бестселлера с рациональностью программиста, и ему это удалось. Омер, строго говоря, не придумывает ничего нового, он дает читателю то, что тот и так уже любит, однако давно не получает. В Зои Бентли без труда узнается реинкарнация Клариссы Старлинг из «Молчания ягнят» Томаса Харриса. Это такая же сильная, умная, в то же время уязвимая девушка, которая ловит монстров, чтобы залечить собственные душевные раны. Да и помимо героини серия заимствует немало элементов из первых двух книг про Ганнибала Лектера, заложивших основу всего жанра маньячных детективных триллеров. Нюанс в том, что сам Харрис под давлением публики и голливудских продюсеров был вынужден сместить фокус на похождения импозантного людоеда. Омер же возвращает повествование к формуле «Красного дракона»: профайлер вычисляет серийного убийцу.

Маньяки, которых преследуют Зои и Тейтум, продолжают традицию антагонистов стилизованных голливудских хорроров вроде «Пилы» или сериала «Ганнибал». Они совершают гротескные, продуманные до мелочей убийства, чтобы воплотить в жизнь специфические фантазии, тесно связанные с их, как правило, трагической биографией. В то же время Род Гловер, напротив, напоминает своей прозаичностью и приземленностью реальных серийников, особенно Теда Банди. А Бентли, в свою очередь, периодически ссылается на труды Джона Дугласа — знаменитого криминалиста и основателя профайлинга (с него был списан главный герой сериала «Охотник за разумом»). В какой-то степени его книга и стала катализатором всех событий трилогии, именно по ней Зои вычислила убийцу по соседству.

Анастасия Евграфова

У трилогии о Зои Бентли есть еще один важный источник вдохновения — американские процедуралы. Сам Майк Омер признавался в любви к хитовому сериалу «Кости», и это трудно не заметить. Зои и Тейтум до боли похожи на доктора Бреннан (Эмили Дешанель) и агента Бута (Дэвид Бореанас). Впрочем, параллели можно привести и с другими разнополыми парочками, состоящими из эксцентричного гения и его напарника из народа: «Менталист», «Касл», «Блудный сын» и множество других подобных проектов. Главное, что их роднит с циклом Омера, — тон и стиль. Каждый из перечисленных проектов можно с уверенностью назвать комфортным зрелищем. Это в меру запутанные, но не перегруженные детективы, с бодрым темпом повествования, ненавязчивым юмором и капелькой мелодрамы, чтобы придать остроты отношениям между героями. Книжная трилогия про Зои Бентли — тоже комфортное чтиво. Несмотря на кровавость некоторых эпизодов и в целом мрачную тему, это довольно жизнеутверждающие книги о том, как умные, смелые и харизматичные люди регулярно бросают вызов злу и выходят из схватки победителями.

Что еще почитать у Омера

Помимо трилогии про Зои Бентли, в Букмейте есть серия «Гленмор-Парк» («Как ты умрешь», «Сеть смерти», «Дом страха» и повесть «Тринадцатая карта»). Она рассказывает о нелегких буднях полицейских небольшого города, которому тоже очень не везет с серийными убийцами.

Первый роман «Как ты умрешь» также выступает приквелом к «Внутри убийцы»: тогда еще начинающая профайлер Зои фигурирует в нем как героиня второго плана. В следующих книгах Зои тоже будет иногда появляться в перерыве между собственными расследованиями.

А еще можно оценить один из ранних экспериментов Майка Омера — роман «Фейри-профайлер». Это попытка смешать детективный триллер с романтическим фэнтези.

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Автор: Дмитрий Шепелев