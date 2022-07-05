«Нельзя быть на полшишечки пиратом»: как проект о принудительной лицензии расколол рынок кинопроката

Участники рынка разошлись во мнениях по поводу проекта о принудительной лицензии, который позволит российским прокатчикам получать права на кино из «недружественных» стран через суд и без разрешения правообладателя. Три крупнейшие киносети выступают за «цивилизованный путь», но значительно большее количество некрупных сетей заявили, что проект поддерживают, потому что это спасет их бизнес. Кинопоиск разбирался в аргументах сторон и перспективах их позиций.

Что такое принудительная лицензия?

Принудительная лицензия предполагает, по сути, легализацию использования того или иного контента без разрешения иностранного правообладателя. Идея принудительного лицензирования контента появилась на российском рынке весной, когда после начала «специальной военной операции» крупнейшие киностудии-мейджоры заявили о приостановке поставок новинок в РФ. В начале августа идея оформилась законодательно: депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Изначальная версия документа предполагала, что российские компании смогут через суд получать недоступные лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей из «недружественных» стран, которые отказывают в прямой продаже. Условия и стоимость лицензии в каждом отдельном случае должен будет установить суд. Правообладатель по этой схеме сможет получать оплату за использование его контента на специальный рублевый счет типа «О», открытый в российском банке. Чтобы переводить на этот счет деньги, российским компаниям нужно получить от правообладателя письменное согласие, а правообладатель, в свою очередь, для вывода средств должен получить разрешение специальной правительственной комиссии. Если же правообладатель отказывается сотрудничать по такой схеме, то получатели принудительной лицензии вправе вовсе не рассчитываться с зарубежным правообладателем до тех пор, пока не получат от него письменное согласие на перевод средств, и при этом не будут считаться нарушителями.

Как изменился проект после обсуждения

Законопроект сразу вызвал споры в индустрии. Участники рынка и ассоциации готовили противоречивые отзывы. Резко против инициативы выступали онлайн-кинотеатры: в ассоциации «Интернет-видео» (объединяет ИВИ, Okko, Start и др.) заявляли о недопустимости нарушения международных соглашений и «разрушительных последствиях для российской креативной индустрии». Российский книжный союз (объединяет крупнейшие издательства) заявлял, что часть издателей будут готовы воспользоваться принудительными лицензиями, чтобы снова иметь право выпускать популярных иностранных авторов, отказавшихся работать с российским рынком. Минцифры и представители компаний-разработчиков ПО посчитали проект недоработанным и заявили о рисках зеркальных мер со стороны зарубежных фирм. Крупнейшие медиахолдинги в лице «Медиа-Коммуникационного союза» (объединяет «Национальную Медиа Группу», «Газпром-Медиа», ВГТРК и др.) опасались, что запросить принудительные лицензии на контент смогут посредники, включая пиратские ресурсы, что приведет к оттоку аудитории с телеканалов.

После череды негативных отзывов автор проекта Дмитрий Кузнецов заявил, что переработает документ: в новой редакции возможность получить принудительную лицензию будет распространяться только на фильмы для показа в офлайн-кинотеатрах. «В первую очередь мы решили помочь офлайн-кинотеатрам. Они в большинстве полностью поддерживают принудительную лицензию, и без нашего законопроекта их может ждать очень печальная судьба. Мы оставляем открытой дверь для остальных объектов авторских прав по мере осознания отраслями такой необходимости», — пояснил Кинопоиску Дмитрий Кузнецов.

Как случился разлад кинотеатров

Таким образом, из широкого перечня видов контента, на который предлагалось распространить механизм принудительного лицензирования (музыка, книги, фильмы и сериалы, программное обеспечение и проч.), в проекте остались только фильмы для офлайн-показа. Рынок кинопроката же, как изначально казалось, поддерживал идею сильнее всех других отраслей: глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков еще в начале сентября заявлял, что проект позволит кинотеатрам продолжить работу в ситуации, когда большая часть их выручки приходилась на зарубежный контент, а российское кино не может компенсировать убытки в ближайшие годы. Также Воронков утверждал, что иностранные студии будут рады поставлять контент в обход санкций через посредников по аналогии с параллельным импортом.

Однако после оказалось, что в отрасли нет единой позиции. Три крупные киносети подписали письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором выступили против законопроекта о принудительной лицензии на контент. Это «Синема парк» и «Формула кино» (управляют 76 кинотеатрами на 574 кинозала, по данным исследовательской компании «Невафильм Research»), «Каро» (35 кинотеатров на 246 кинозалов) и «Синема стар» (24 кинотеатра на 133 кинозала).

В «Синема парке» и «Формуле кино» заявили, что в целом глобально не против идеи принудительной лицензии, но все же считают, что можно избежать введения этого механизма, поддержав отрасль по-другому. «Мы не против, но мы по-прежнему считаем, что правильный вариант — это цивилизованный путь развития российской киноиндустрии. К нему на данный момент есть все предпосылки. При условии, что государство готово поддерживать в течение пяти лет российских кинопроизводителей и в течение двух лет субсидировать кинотеатры», — пояснил Кинопоиску представитель сети. В «Каро» отказались от комментариев, в «Синема стар» не ответили на запрос.

После новости о позиции крупных сетей свою точку зрения снова заявили в АВК: Ассоциация 17 октября также направила письмо Михаилу Мишустину, в котором указала, что большая часть российских киносетей поддерживает законопроект о принудительном лицензировании, несмотря на то что крупнейшие участники отрасли ранее выступили против его текущей версии (копия письма есть у Кинопоиска).

Ряд киносетей и независимые региональные кинотеатры «просят учесть мнение большей части (более 70%) отрасли кинопоказа и поддержать дальнейшую разработку и принятие законопроекта депутата Кузнецова», — говорится в письме АВК Михаилу Мишустину. Среди подписавших письмо сетей есть федеральные «Премьер-зал», «Киномакс», «Синема 5», «Монитор», «Мираж Синема», «Мягкий кинотеатр», «Мори Синема», региональные «Пять звезд», «Люмен Фильм», «Прада 3Д», «Киносфера», «Мегаполис», Ultra Cinema, «Киноформат», «Континент Синема», «Колибри» и свыше 200 независимых кинотеатров. Далее в тексте утверждается, что противники законопроекта — три столичные киносети с суммарным оборотом чуть более 25% российского рынка, которые, по мнению авторов письма, не свободны в принятии решений из-за наличия иностранных бенефициаров или просто опасаются персональных санкций. Принудительная лицензия позволит сохранить саму сферу кинопоказа на фоне потери голливудских фильмов (70% выручки), а также поможет «сохранить доступ к мировому кино» для участников индустрии и широкой зрительской аудитории, указывают в АВК. В проект продолжают вноситься дополнения, он уже направлен исключительно на сферу офлайн-кинопоказа и «позволяет выстраивать модель работы с рядом зарубежных студий, опасающихся прямого сотрудничества с компаниями в РФ из-за внутренних санкций», указано в тексте письма.

Чье мнение будет услышано

Разработчики проекта настаивают, что большей части рынка кинопроката принудительная лицензия все-таки нужна, а также ссылаются на общественную важность инициативы и интересы аудитории. «Против законопроекта выступает меньшинство — две-три киносети. Предполагаю, их владельцам-олигархам не хочется гневить белых господ — лицензиатов на Западе, чтобы иметь возможность дальше наслаждаться жизнью без персональных санкций в Европе или Израиле. Мы же должны в первую очередь прислушиваться к интересам российской экономики, предпринимателям и населению, а не к желаниям олигархата», — заявил Кинопоиску автор законопроекта Дмитрий Кузнецов. «С другой стороны, если олигархи не хотят пользоваться механизмом принудительного лицензирования, они могут им не пользоваться. Но определять интересы граждан Российской Федерации фактической поддержкой культурных санкций со стороны „недружественных“ государств было бы странно», — добавил он.

«Что касается якобы раскола, то мы не понимаем, в чем состоит проблема части крупных сетей, включая боязнь санкций их владельцами, — дополнил эти слова Анатолий Семенов, заместитель руководителя рабочей группы, которая занимается разработкой законопроекта. — Если они не хотят пользоваться механизмом принудительного лицензирования, то могут им не пользоваться». Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, к которому мы обратились с просьбой прокомментировать перспективы принятия закона, сказал, что, по его мнению, «в первую очередь будут обращать внимание не столько на доли рынка, которые занимают противники и сторонники законопроекта о принудительном лицензировании, сколько на то, какую пользу он может (если может) принести потребителям контента, а также на то, насколько обосновано его принятие с точки зрения экономических последствий». «Что касается выгоды для потребителя, — добавляет Федюкин, — то тут, если не начинать дискуссию о пользе и вреде демонстрации зарубежных картин, выгода в первую очередь в предоставлении самой возможности легально, без рисков привлечения к ответственности за использование пиратского контента в отсутствие законных альтернатив, смотреть фильмы производства ушедших из России правообладателей».

«Понятно, что все киносети, которые имеют иностранцев в акционерах или кинотеатры за границей, точно будут выступать против. В их глазах возможность получения оплаты правообладателями через какой-то счет — это все равно фиговый листок, который прикрывает банальное воровство: нельзя быть на полшишечки пиратом», — так прокомментировал ситуацию наш собеседник на кинорынке, пожелавший остаться неизвестным. Многие из игроков, которые поддерживают проект, уже применяют пиратские практики, показывая голливудские фильмы тем или иным образом, и таким образом легализация принудительной лицензии помогла бы им остаться в правовом поле и избежать штрафов, продолжает собеседник, добавляя, что массовых штрафов за прокат фильмов без прокатных удостоверений сейчас, тем не менее, никто не получает.

Он также указывает, что не последнюю роль в определении судьбы законопроекта будет диктовать позиция профильного министерства — Минкультуры, а оно уже заявляло, что подобные механизмы лежат вне правового поля. «Предложения, направленные на легализацию использования аудиовизуальных произведений без согласия правообладателей, противоречат положениям международных договоров Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности», — говорили в министерстве.

Автор: Татьяна Макарова

Фото: Massimo Salieri / EyeEm / Getty Images, Lukasz Jankowski / EyeEm / Getty Images, Валерий Шарифулин / ТАСС