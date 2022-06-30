Шли на «Кощея» — попали на «Тора». Как в России показывают зарубежные новинки вместе с отечественными

1 августа объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» объявила о введении услуги «кинопродукт», в рамках которой планировалось вместе с российскими фильмами показывать «голливудские видеоматериалы», то есть последнего «Тора», «Топ Ган: Мэверик» и другие блокбастеры ушедших из страны студий. В этот же день услуга была отменена. Кинопоиск рассказывает, какими схемами пользуются российские кинотеатры, чтобы показывать американское кино, и какие риски они за собой влекут.

Что такое предсеансовое обслуживание?

В конце июля пользователи начали замечать, что ряд российских кинотеатров стали продавать билеты на отечественные фильмы, предлагая посмотреть перед ними голливудские картины как бесплатный бонус. Это называется «предсеансовое обслуживание», осуществлять его позволяют действующие с 1 марта 2022-го новые правила работы со зрителями.

Утром 1 августа об услуге со сдвоенными сеансами под названием «кинопродукт» объявила крупнейшая в России сеть, объединяющая кинотеатры «Синема парк» и «Формулы кино». В рамках услуги планировалось запустить продажу билетов на российский мультфильм «Кощей. Начало», перед которым бы ставили «Миньоны: Грювитация» (Universal). Гендиректор объединенной сети Алексей Васянин рассказал Кинопоиску, что отчисления за такие показы должны «идти полностью в рамках прокатного договора российскому правообладателю, тому, кто будет представлен в этом продуктовом наборе». По его словам, ключевая задача этих показов — привлечение внимания к ситуации с кинотеатрами, чтобы создать единый план выхода из кризиса. Вторая задача — повысить доходы российской киноиндустрии. «По крайней мере, я очень надеюсь, что российские продюсеры, которые будут зарабатывать благодаря нашему продукту, будут реинвестировать в отрасль и таким образом ее тоже спасать», — сказал он. Васянин также подчеркнул, что услуга запущена не для получения прибыли, а чтобы обратить внимание киноиндустрии, министерства культуры и Фонда кино. По мнению Васянина, необходимо создать совместную рабочую группу для того, чтобы определять, какие зарубежные картины могут выйти «в рамках новых тенденций об ЛГБТ, о наших семейных ценностях, чтобы тоже не было нарушения закона». Как киносети удалось достать копию «Миньонов» с дубляжом, гендиректор не уточнил.

В тот же день, спустя несколько часов после разговора с Алексеем Васяниным, стало известно, что услуга «кинопродукт» в объединенной сети отменена. В распространенном пресс-релизе было сказано, что совет директоров не согласовал проведение акции, потому что «считает нарушение прав правообладателей неприемлемым». После отмены Васянин еще раз уточнил, что целью акции было привлечение внимания государства в лице профильного министерства, и ее удалось выполнить. «Теперь ждем ответных шагов от министерства культуры по выработке совместного плана действий в сложившейся ситуации», — добавил он.

Однако сдвоенные сеансы все еще можно найти в московских кинотеатрах «Балтика» и «Киносфера IMAX». Здесь голливудские новинки показывают перед мультфильмом «Приключения царя», военной драмой «Небо» и триллером «Обратимая реальность». В комментариях в сообществе «ВКонтакте» от лица кинотеатра отвечают, что голливудские фильмы демонстрируют в дубляже с привычными голосами актеров, между российским и зарубежным сеансами делают перерыв в 7 минут. Остаться на второй фильм можно по желанию. По такой же схеме транслируют зарубежные фильмы в региональной сети кинотеатров «Синема 5», есть показы в Перми, Курске, Оренбурге, Саратове и Волгограде. В Красноярске зарубежные новинки как предсеансовое обслуживание ставит кино-развлекательный комплекс «Эпицентр».

Как устроена аренда киноклубов?

«Бэтмен»

Большие сети уже показывали фильмы ушедших из России студий: 23 апреля в «КАРО Атриум» на большом экране можно было посмотреть последнего «Бэтмена», сеанс организовал автор паблика MovieBlog, который взял в аренду один из залов. Такие единичные демонстрации фильмов, оформленные как инициативы различных киноклубов, проходят во многих несетевых российских кинотеатрах — например, в самарском «Амбаре». Как указано в объявлении (его скрин можно найти в комментариях), организатор киноклуба арендует залы у кинотеатра и предлагает увидеть «Плохих парней» (Universal), «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (Warner Bros.), «Морбиуса» (Sony), «Соника 2 в кино» (Paramount), «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (Disney), «Миньоны: Грювитация», «Мир Юрского периода: Господство» (Universal) и «Я краснею» (Disney).

Владимир Петелин, президент сети «Премьер-Зал», которая управляет кинотеатрами в Екатеринбурге и других городах, сообщил Кинопоиску о росте числа запросов на аренду. «Есть действительно реальные киноклубы, где смотрят фильмы каких-то прошлых периодов, нишевое кино. Это разовая аренда, в среднем раз в месяц. Но сейчас участились запросы и от тех, кто хочет показывать контент параллельного проката, но мы пока с ними не сотрудничаем из-за рисков», — говорит он. По мнению Петелина, даже если кинотеатры массово начнут сотрудничать с подобными клубами, это не спасет кинопрокат. «Кинотеатры — массовый досуг, их экономика рассчитана таким образом, чтобы загружать все залы большую часть времени. С киноклубными историями это сделать не получится, в том числе из-за потребности в массовом продвижении релизов», — отмечает он.

Однако массовая демонстрация голливудских фильмов все же происходит. В последнюю декаду июля на сайте сети «Киномакс», которая занимает четвертое место по количеству кинозалов в России, по данным «Невафильм Research», появился раздел «Кинотека», который переводит на отдельную страничку со своим доменом. На ней указано, что «Кинотека» — «альтернативное кинопространство, созданное единомышленниками и людьми, влюбленными в кино», а еще что «Кинотека» арендует залы кинотеатров и показывает мировые премьеры — «в хорошем качестве и дублированные на русский язык». Сервис предлагает купить билеты на сеансы только онлайн, в кассах их не продают. Представлено семь фильмов: «Миньоны: Грювитация», «Тор: Любовь и гром», «Топ Ган: Мэверик» (Paramount), «Базз Лайтер» (Disney), «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Мир Юрского периода: Господство» и «Черный телефон» (Universal). Показы идут по всей России — в Москве, Перми, Астрахани, Владивостоке, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе и других городах.

Что о новых практиках говорят юристы?

«Миньоны: Грювитация»

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что де-юре показ пиратских фильмов таким способом незаконен, и клубы-арендаторы будут нести ответственность. «Показ производится без получения прокатного удостоверения. Это уже само по себе формирует состав нарушения. В соответствии со статьей 14.58 КоАП, оно влечет за собой наложение штрафа в размере от 50 до 100 тыс. руб., повторное — уже от 100 до 200 тыс. руб. или даже административную приостановку деятельности сроком до 90 дней», — говорит он. Отдельно нужно учитывать риски в связи с публичной демонстрацией фильма без лицензии правообладателя. Последний может обратиться в суд и потребовать компенсировать причиненный правообладателю ущерб, напоминает Горбунов. По его словам, с «исключительно высокой долей вероятности» суд это требование удовлетворит, хотя, скорее всего, и кратно снизит размер требований, подлежащих удовлетворению. Наконец, если выяснится, что демонстрируемые фильмы содержат в себе некий запрещенный контент, для демонстрирующего его лица может наступить и уголовная ответственность, предупреждает юрист. Очевидно также, что если у фильма нет прокатного удостоверения и не определена возрастная категория (этим занимается экспертный совет при Федеральном агентстве по культуре и кинематографии), то сеанс без возрастного ценза нарушает Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Для клубов, которые систематически на коммерческой основе показывают нелегальные копии фильмов, ситуация достаточно неблагоприятная, согласна юристка агентства интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры» Мария Радченко: «По сути, их деятельность ничем не отличается от обычного кинотеатра с тем лишь исключением, что залы они каждый раз могут арендовать разные». Однако иначе обстоят дела с клубами по интересам, представляющими собой простое объединение людей, отмечает она. «Если такое объединение арендует кинотеатр для разового просмотра фильма на некоммерческой основе участниками клуба, то есть „только для себя“, нарушением это признаваться не будет, поскольку отсутствует критерий публичности», — говорит юрист. В то же время для самих кинотеатров, которые сдают залы для таких организаций, риски ответственности зависят от нюансов, говорят юристы. «Например, от того, знал ли собственник о целях арендаторов, имеет ли с ними какие-то связи, например общих бенефициаров, предпринял ли он какие-то меры, когда ему стало известно о нарушениях закона с использованием его имущества и т. д. То есть теоретически собственник кинозала и оборудования может быть привлечен к ответственности, даже если не принимал непосредственного участия в демонстрации фильма», — объясняет Горбунов.

Если организацией показа фильма занимается не сам кинотеатр, а третье лицо, которому в аренду сдано помещение, то кинотеатр не может быть привлечен к ответственности, утверждает управляющий партнер юридической фирмы Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. «Вместе с тем важно понимать, что тут могут быть нюансы: как сформулированы положения договора, подписан ли он в принципе... При определенных обстоятельствах (отсутствие договора с организатором показа, некорректно выбранная правовая конструкция сделки) кинотеатр все же может оказаться в зоне риска», — говорит он. Кроме того, здесь возникает вопрос с отчетностью в ЕАИС: демонстратор фильма, который организует платный показ фильма в кинозале, обязан передавать в единую информационную систему информацию относительно каждого проданного при проведении показа фильма в кинозале билета, напоминает Роман Лукьянов: «Непредоставление указанных сведений влечет за собой ответственность (оборотный штраф, статья 19.7.7. КоАП РФ)».

Пока случаев привлечения к ответственности кинотеатров за показ кино нелегально арендаторами не было, но это нельзя исключать, говорит Мария Радченко. «Так, например, нормы статьи 14.58 КоАП РФ устанавливают ответственность за показ фильма без прокатного удостоверения без уточнения степени участия в организации такого проката», — отмечает она. «Чтобы обезопасить себя, кинотеатрам лучше оговаривать в договорах аренды условия об ответственности арендатора за легальность демонстрируемых материалов», — считает Радченко.

Для чего кинотеатры идут на такие риски?

Алексей Воронков Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров

На сегодняшний день на российском рынке представлено около шести картин ушедших зарубежных студий, они имеются в студийном качестве с русским переводом.

В июне студиям-правообладателям были отправлены уведомления о возможности открытия на их имя специального рублевого счета типа «О», откуда они смогут забирать свои деньги. Пока от студий ответа не поступило, но и срок для официального ответа еще не вышел. До июня все зарубежные фильмы показывались на копиях, сделанных кустарным методом, через стриминговые платформы, возможно, даже экранки. То есть качественных копий до июня в России не было.

Сейчас основная проблема легализации на территории Российской Федерации студийных копий — отсутствие закона о бездоговорном использовании прав с обязательной выплатой вознаграждения. Как только закон будет принят, у студий появится легальный механизм завозить в Россию копии от третьего лица, которое не будет юридически связано со студией, но сможет получать прокатное удостоверение и распространять здесь фильмы.

Все понимают, что этот механизм работает, но, пока нет закона, говорить о каком-то легальной схеме завоза и распространения фильмов, к сожалению, не приходится. Подобный законопроект включает в себя частично изменения № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и два постановления правительства, которые будут касаться выдачи прокатного удостоверения. Этот механизм весь проработан, проекты есть на уровне Госдумы, есть в правительстве, в Федеральной антимонопольной службе. На сегодняшний день, чтобы механизм был принят, нужно в том числе волевое решение министерства культуры, которое пока стоит в стороне от решения этого вопроса. Как только оно будет, все встанет на рельсы. Сейчас, даже получив студийную копию, кинотеатры действуют по трем основным сценариям.

1) Они могут показывать российское кино и как предсеансовое обслуживание вставлять иностранный фильм. То есть у вас сначала идет фильм иностранного производства, потом идет фильм российский. Вы продаете билет, отчитываетесь в ЕАИС, причем также платите с этого билета 50%.

2) Вариант, когда некая сторонняя организация берет у кинотеатра в аренду зал и пытается прокатывать зарубежные фильмы для частного просмотра.

3) Ну и, конечно же, прямой показ, когда кинотеатры продают билеты именно на иностранные фильмы, отчитываются в ЕАИС, платят РАО (Российское авторское общество. — Прим. ред.) и пытаются открывать счет типа «О».

Первый и третий способы более-менее понятны. Есть Указ президента № 322 от 27 мая, который регулирует как раз возможный расчет с правообладателем [через счет типа «О»]. Споров сейчас много идет, в том числе юридических, какие из моделей правильные, какие — нет. Все понимают, что надо как-то приводить это к легализации. Потому что как только в России будет принята эта модель работы на бездоговорном управлении прав, то — лично мое мнение — здесь начнется быстрый переговорный процесс со студиями по поставке фильмов через посредника, пусть это будет любой посредник страны ближнего или дальнего зарубежья, которая не ввела санкции против России. Второй момент: это будет большой сигнал студиям, что можно возвращаться и работать так, как было, либо по новой удлиненной схеме.

Сейчас многие кинотеатры стоят перед выбором: или использовать один из трех вариантов с ограниченным количеством студийного иностранного контента, или закрываться. Российские крупные премьеры появятся поздней осенью, а большой объем российского контента придет только к концу 2024 года. Так нам обещают кинопроизводители. Как минимум в марте им выделили на это 14,5 млрд рублей.

У закона есть и противники, которые считают, что так кинотеатры могут уйти в абсолютно бесконтрольное поле. Если бы речь шла об интернет-видеосервисах, то, возможно, я бы и согласился. Но у кинотеатров существовало, существует и будет существовать прокатное удостоверение как основной элемент контроля. И если будет принят закон о бездоговорном управлении правами, именно министерство культуры продолжит решать, что можно показывать в стране, когда и как долго. И упор на российское кино, о котором говорят депутаты, останется. Потому что министерство культуры все так же будет регулировать период выхода иностранных фильмов и расчищать даты под российский контент.

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