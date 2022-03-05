«Я лучше пойду работать токарем — это я тоже умею»: как поживают студии озвучивания после ухода Disney, Universal и Warner

После того как российские студии дублирования лишились заказов от голливудских мейджоров, они были вынуждены сокращать расходы. Однако те, кто работал в легальном поле, не хотят заниматься пиратским контентом. Спасти их могут заказы от независимых прокатчиков, работа на видеосервисы, в том числе перевод и озвучивание индийского, китайского, корейского и турецкого кино. Об этом рассказали представители компаний, с которыми пообщался Кинопоиск.

О кризисе компаний, которые занимаются адаптацией и подготовкой иностранных фильмов к российскому прокату, заговорили в связи с одной из старейших и крупнейших студий дубляжа — петербургской «Невафильм», основанной в 1992 году; она озвучивала фильмы Disney, Warner Bros., Universal Pictures, Sony и других мейджоров. В августе студия Red Head Sound в своих соцсетях заявила, что московский филиал «Невафильм» «практически закрылся», петербургский «тоже на грани», и в целом студия близка к банкротству. Студия ссылалась на «инсайдерскую информацию от коллег по цеху».

Сейчас это сообщение, на которое успели сослаться федеральные СМИ, удалено.

«Мы, конечно, столкнулись с кучей проблем, как и все, кто занимался легальным бизнесом, но о закрытии компании речи не идет, — сказал Кинопоиску генеральный директор «Невафильм» Олег Березин. — Это не первый наш кризис, ведь мы работаем с одним и тем же ИНН 30 лет. Сейчас мы приняли меры по управляемому снижению нашего самолета, как я это называю, и он не падает, а просто летит на малой высоте». По словам Березина, после ухода американских студий в «Невафильм» сократили расходы на 90%; это коснулось сотрудников бэк-офиса и некоторых менеджеров. «В нашем бизнесе доля гонораров в расходах высока, — говорит директор, — поэтому мы привлекаем меньше творческих единиц, которые работают на временных договорах».

Он также заявил, что проблемы с московским офисом возникли еще до февраля: компания судится с собственником. «За день до *** мы ударили по рукам с арендодателем, но стало ясно, что с новым офисом придется повременить», — рассказывает Березин о несостоявшихся планах на переезд в помещение на Шаболовке. По его словам, в августе акционеры «Невафильм» получили дивиденды, чего не бывает с компаниями на пороге банкротства. У фирмы остались заказы, размещенные до февраля, продолжают поступать оплаты за выполненные ранее работы, в качестве заказчиков озвучки остались два крупных иностранных онлайн-стриминга.

«Каждый выбирает свою стратегию в нынешней ситуации, но «Невафильм» не будет заниматься пиратским, а точнее, ворованным, контентом ни в каком из его видов, в том числе полученным по принудительной лицензии, если ее введут, — обещает Березин и добавляет, что лучше пойдет работать токарем. — Это я тоже умею». По его мнению, в России не понимают принцип, по которому устроен бизнес во всем мире, и потеря рынка менее опасна, чем утрата репутации. Он считает, что за 30 лет «Невафильм» вписалась в большую систему международной локализации кино, которая функционирует так отлажено, чтобы, переключая звуковую дорожку, зрители не слышали разницы между хинди, русским и английским. «Нам важно сохранить эти наработанные годами связи со студиями», — говорит он.

Березин считает, что будущее российского рынка дубляжа надо искать в русскоязычной аудитории, которая находится за пределами России: кино на русском смотрят в СНГ, в Прибалтике и по всему миру. Глобальные студии продолжают публиковать фильмы в библиотеках, переведенных на русский. Да, озвучку можно заказывать за пределами России, рассуждает собеседник, но практика показывает, что за границей сложнее найти профессиональных актеров: «Пытались озвучивать фильмы в студиях из Грузии или Казахстана, но качество получается совсем другим».

«Работа будет, — уверен он, — ведь хорошее кино — это про общение. Например, как победитель „Оскара“ — фильм CODA, с которым мы работали. Если бы таких фильмов в России было больше, то, возможно, и не было бы всего того, что сейчас происходит. Потому что хорошее кино делает людей добрее».

«CODA: Ребенок глухих родителей»

Это еще одна заслуженная студия с большим послужным списком, которая озвучивала «Пятый элемент» и «Чернокнижника», «Правдивую ложь» и «Час пик», «Людей в черном», «Сонную Лощину». «Мейджоры ничего нам не говорят. Полагаю, что решения по работе в России не в их компетенции», — комментирует положение генеральный директор «Мосфильм-Мастер» Евгений Бейлин, который потерял значительную часть заказов, однако избежал сокращений персонала. Уход голливудских компаний, по его словам, меняет организацию его работы: «Проблема не только в выручке, а в том, что с ними было легче сотрудничать: они лучше организованы, следят за соблюдением авторских прав и отчислением налогов, они качественнее готовят материалы и всегда знают, что нужно на выходе». Любой российской студии озвучивания было важно получить оплату за перевод от заказчика, после чего заказчику передаются права на перевод, и в дальнейшем дублер за правами не следил, объясняет Бейлин. Уход мейджоров ставит под удар юридическую защиту их переводов. «Авторские права в целом волновали мейджоров, а в России, судя по всему, они не волнуют никого», — подытоживает он. Бейлин также высказывается резко против обсуждаемого механизма принудительной лицензии: «Это воровство, а я в воровстве не участвую. Если мы будем красть, то глобальные игроки никогда не вернуться. Я надеюсь, что у нас цивилизованное государство».

Общее качество русского дубляжа будет снижаться, опасается собеседник Кинопоиска, хотя череды банкротств крупных студий ждать не стоит. Выживать будут на заказах независимых студий. Бейлин не рассчитывает на господдержку: «Мое мнение — всякая халява развращает, нужно справляться своими силами».

«Пятый элемент»

В ином положении оказалась студия RuFilms, которая работала с Netflix, Amazon Prime и другими компаниями, в значительной степени специализируясь на сериальном контенте. Гендиректор группы компаний RuFilms и Школы аудиовизуального перевода Алексей Козуляев оценивает долю ушедших студий-мейджоров в их выручке в 50%, остальной доход приносили им российские компании-экспортеры и платформы. «Мы не потеряли практически ничего, — говорит он. — Netflix никуда не ушел. У платформы принята политика перевода „внутри языкового ареала“, то есть они переводят субтитры и озвучивают на студиях в России. 20 миллионов русскоговорящих зрителей за пределами РФ, и платформа озвучивает и переводит для них в России через партнерские зарубежные компании-прокладки. То же самое относится и к другим мейджорам. Ушел Universal, но его место быстро заняли турки, китайцы, индийцы».

Практику перевода в родных странах для носителей языка в России не исповедуют, как в Netflix, поэтому RuFilms фиксирует рост заказов переводов на иностранные языки от отечественных кинокомпаний. «Для российской индустрии открылась уникальная возможность экспорта в дружественные страны, — комментирует Козуляев. — Исчезло „наваждение одного языка“, появилось много проектов с переводом на ранее считавшиеся почему-то редкими языки — китайский, турецкий, фарси, индонезийский, пушту, хинди. Два рынка — индонезийский и пакистанский — превышают собой население Европы. Это для понимания числа зрителей в этих странах».

В отличие от Олега Березина, Козуляев настроен более оптимистично и считает, что импортозамещение в сфере дубляжа возможно: «Сегодня Китай производит 680 фильмов в год, около 800 — Болливуд. 930 фильмов в год производит на африканских национальных языках Нигерия, появился даже термин Nollywood. Турция делает огромное количество сериалов. Прекрасное кинопроизводство в Эмиратах. Все, что нужно для импорта с этих рынков, — наличие обученных переводчиков. Наша компания давно начала готовиться к развороту на Юго-Восток, мы обучали переводу специалистов с редкими языками, и это часть нашей стратегии».

Он также уверен, что пиратские студии не смогут работать с контентом из неанглоязычных стран: «„Гуглом“ фильмы не переводят, а число переводчиков с корейским, китайским, хинди, турецким, арабским, португальским быстро нарастить невозможно. Такие специалисты есть только у крупных студий озвучки, и они сейчас буквально завалены заказами на локализацию контента. Рынок российского экспорта кино очень велик. Наши владельцы прав еще толком не приступали к локализации своих закромов». Казуляев считает, что российским актерам дубляжа по большому счету все равно, что озвучивать, и делают это они весьма качественно, поэтому быстро смогут освоить работу с новыми языками.

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Автор: Татьяна Макарова