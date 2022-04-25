«Построить их заново выйдет дороже»: что происходит с кинотеатрами после потери проката и чем это может закончиться

В Москве и регионах закрываются залы в мультиплексах, а сотрудников переводят на неполный рабочий день. Представители индустрии, помимо обсуждений объемов денежной поддержки от государства, также заговаривают о «параллельном прокате». Кинопоиск пообщался с ними о настоящем и возможном будущем кинотеатров.

Что уже случилось

Киностудии-мейджоры в марте остановили выход своих премьер в России. Среди ожидаемых премьер, которые россияне не увидели на большом экране, оказались «Бэтмен» Warner Bros., анимационный фильм киностудии Pixar «Я краснею» и «Морбиус» Sony.

Потери кинотеатров от невышедших студийных релизов уже можно оценивать в миллиарды рублей — «это колоссальные убытки», рассказала Кинопоиску президент «Каро» Ольга Зинякова. По ее словам, период с января по апрель 2022 года показывает падение в 10% по сравнению с предыдущим годом, но эти цифры не показательны, потому что охватывают хлебный январь и почти весь февраль, которые дорабатывали релизы «новогодней битвы». Если смотреть на разницу показателей февраля и марта 2022-го, когда из кинотеатров ушли большие американские проекты, падение составило до 50% в Москве и до 85% в зависимости от региона, пояснила Зинякова. В объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» падение выручки и посещаемости составило порядка 70% в апреле, заявила Кинопоиску директор по маркетингу сети Елена Круглова.

Менее крупные участники рынка называют похожие цифры: представитель одной из региональных киносетей оценивает падение сборов в марте в годовом выражении в 55%, а в апреле — в 70%. Владелец кинотеатра «Эпицентр» в Красноярске Сергей Липов говорит о падении на 40% в марте и на 60% в апреле. Он отмечает, что недополученный доход в итоге даже больше, чем тот, что посчитан по падению сборов год к году, из-за низкой базы: в этом году кинопоказ уже «полностью вышел из пандемии», снимались антиковидные ограничения и было меньше переносов.

Как реагируют кинотеатры

«Пока удается балансировать на нуле, постоянно сокращая расходы», — рассказал управляющий одной из региональных сетей. Он ведет переговоры с арендодателями: «Обычно мы платили торговым центрам процент от выручки, например 10%, но не меньше определенной суммы с квадратного метра. Сейчас удается договориться, чтобы этот минимальный порог убрать».

Все опрошенные нами сети и кинотеатры говорят о консервации той или иной части залов — например, часто в девятизальных кинотеатрах действует расписание только на пять залов, а оставшиеся не используются, что позволяет сократить расходы на уборку, электричество и обслуживание оборудования. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) ведет статистику кинозалов, отработавших хотя бы один сеанс за сутки, и, по этим данным, к середине апреля перестало функционировать около 30% залов. Многие кинотеатры также сокращают режим работы по будням — работают не с утра, как раньше, а только с 12:00 или даже с 14:00 или с 16:00.

Масса сотрудников кинотеатров переводится на неполный рабочий день, и в среднем каждому дается меньше смен в месяц, чем раньше (оплата у большинства работников почасовая), отменяются премии и бонусы. Никто из опрошенных не признался в сокращении штата, но собеседники знают о случаях, когда часть сотрудников отправляют в неоплачиваемый отпуск. «По нашей оценке, среди членов АВК уровень ФОТ в апреле сократится не менее чем на 30%, так как основная модель оплаты труда сотрудников, применяемая в последние годы, — это МРОТ плюс процент с личных продаж. В мае мы прогнозируем первую заметную волну увольнений», — заявил Кинопоиску член АВК и управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков.

Уже к концу марта в кинотеатрах «практически обнулили рекламные бюджеты, забыли о текущих ремонтах и каком-либо инвестировании в замену или капремонт из основных средств», добавил Воронков. Участники рынка сворачивают планы по строительству новых кинотеатров: в ОС Кинопоиску заявили, что инвестиции и расширение сети пока приостановлены. Ранее выкупившая у мэрии Москвы 39 районных кинотеатров ADG Group, как писал «Коммерсантъ», может отказаться от кинопоказа в части своих объектов, сдав площади фитнес-клубам.

Что показывают

Четкий репертуарный план легальных релизов на лето пока не сложился, «и есть опасение, что его и не будет», говорит глава одного из кинотеатров. Лето традиционно было сезоном блокбастеров, российские продюсеры не планировали выход своих фильмов на этот период, и вряд ли новые планы можно выстроить по щелчку, поясняет он.

«На весну и лето нет ярких российских фильмов сродни „Движению вверх“. Какую-то аудиторию запланированные фильмы соберут, но это будет минимальное поддержание деятельности», — жалуется другой собеседник. Найти альтернативный по спросу контент из других стран, Турции или Индии, сложно: «Есть привычка смотреть то или иное кино, аудитории нужно будет к нему привыкнуть, как к новому оригинальному блюду», — добавил он. «Заменить блокбастеры без блокбастеров невозможно. Кинотеатры продолжат терять выручку. Мы активно работаем над расширением нашего репертуара, в том числе альтернативного контента — спорт, сериалы, концерты, шоу, — но все это, скорее, нишевые, событийные проекты», — рассказала Елена Круглова.

Некоторые кинотеатры организуют частные и публичные показы пиратских версий — Кинопоиск писал о подобных сеансах «Бэтмена». Участники рынка уверяют, что нелегальные показы не массовое явление, на их организацию решаются немногие. «Это риски получить штрафы, варианты приостановки деятельности и даже реальные уголовные сроки», — говорит владелец «Эпицентра» Сергей Липов. «Возможно, студии вернутся и не будут с этими кинотеатрами работать», — опасается глава другого кинотеатра. «Это путь в никуда, откат индустрии на 30 лет назад», — говорит Елена Круглова о нелегальном прокате. В крупных сетях подчеркивают, что не прокатывают кино без разрешения правообладателя, но предоставляют услуги, предполагающие бронирование кинозалов «под личные поводы». «Мы сдаем в аренду не только зал, но и оборудование, а потому, если мероприятие закрытое, гости сеанса могут смотреть любой контент, который приносят с собой и запускают сами», — рассказала Ольга Зинякова из «Каро». По ее словам, договор по этой схеме предусматривает ответственность заказчика мероприятия за показ нелицензионного контента, «но отследить эти нюансы сложно, потому что в арендованный зал на время мероприятия не допускаются третьи, неприглашенные лица».

Как от катастрофы может спасти господдержка

Вопрос о планах в целом ставит участников рынка в тупик: «Пока наш горизонт планирования ограничен ближайшими месяцами, потому что ситуация меняется каждый день», — говорит Зинякова. 1 мая АВК заявила о том, что из-за недостатка репертуара в ближайшие два месяца может закрыться половина российских кинотеатров. «Мы ведем переговоры со всеми арендаторами о снижении арендной ставки, если площадка нерентабельна, убыточна, то мы будем, конечно же, рассматривать вариант ее закрытия в случае, если не будет возможности договориться. Какой-то прогноз о количестве дать сложно», — заявила Елена Круглова.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий государства, с которыми пока нет определенности. 4 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время майских праздников власти города будут работать над пакетом мер по поддержке киноиндустрии. В апреле бизнес-омбудсмен Борис Титов запрашивал у вице-премьера Татьяны Голиковой субсидию кинопрокатчикам в размере 6,5 млрд рублей. «Мы ждем решение по субсидированию, а также находим необходимым обнуление аренды площадок, снижение кредитных ставок или введение кредитных каникул», — говорит Ольга Зинякова.

4 мая премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил намерение выделить дополнительные субсидии на производство отечественного кино, о которых он первоначально заявил еще в декабре, в итоге поддержка киноиндустрии в 2022 году составит более 14,5 млрд рублей с учетом новых и старых субсидий и «Пушкинской карты», с помощью которой россияне 14–22 лет могут оплачивать билеты на российские фильмы. Новые субсидии для кинопроката, а не для производства могли бы спасти кинорынок в моменте. «Прямая финансовая поддержка нужна для того, чтобы выиграть время, которого у нас нет», — говорит Алексей Воронков. «За последние несколько лет государство выделило на производство фильмов более 60 миллиардов. Стоит ли спасать сами кинотеатры за 6,5 миллиарда, чтобы все было не зря? К сожалению, не мне решать. Знаю только, что построить кинотеатры заново выйдет дороже», — говорит он.

В то же время собеседники признают, что в долгосрочной перспективе субсидии не могут спасти рынок проката без мировых премьер. «Только в марте выпадающие доходы кинотеатров составили 2,5 млрд рублей. Они не могут выделять отрасли такие суммы каждый месяц», — говорит собеседник. В случае, если будут выделены запрошенные 6 млрд рублей, они позволят кинотеатрам проработать несколько месяцев, возможно, полгода, оценивает перспективу один из управляющих. «Если фильмы иностранных мейджоров не вернутся, это будет другой рынок: он будет меньше и по большей части государственный, выживать будут только муниципальные кинотеатры», — добавил он.

Варианты изменения законодательства

Участники рынка также говорят об изменениях закона, которые позволили бы им прокатывать премьеры мейджоров без юридических рисков. «Одним из немногих вариантов выживания кинопрокатного бизнеса могло бы стать принудительное лицензирование», — говорит Сергей Липов. Проект поправок к ГК (о нем писали «Ведомости») предполагает, что, если правообладатель из «недружественного» государства отказывает российскому прокатчику в праве прокатывать фильм, последний может получить права на прокат через суд, если иностранная студия не докажет, что отказ «обусловлен уважительными причинами».

Еще один вариант, который обсуждается на рынке, — параллельный прокат фильмов мейджоров. «Мы открываем счет в „Сбербанке“, „Альфа-банке“ или „ВТБ“, и деньги за прокат, которые положены (мейджорам — Прим.), здесь накапливаются. Если хотите, мы вам в рублях все отдадим, потому что прокат существует легально, хотя без вашего согласия», — заявил глава компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев в подкасте «Гаворилин подкаст», опубликованном 2 мая. Правда, спустя три дня он пояснил Кинопоиску, что «это было рассуждение в частной беседе, в которой я представлял только себя, свои мысли , а не позицию кинокомпании „Каропрокат“».

«Предложенная схема не выглядит легитимной в понимании легитимности, которая была до февраля 2022 года, но в сегодняшней ситуации она вполне реальна и жизнеспособна», — считает управляющий партнер «Зуйкова и партнеров» Сергей Зуйков. По его мнению, в целом суды, вероятнее всего, будут становиться на сторону российских компаний. Прецеденты в практике по интеллектуальным правам уже есть: в марте арбитражный суд Кировской области отказал в защите прав на героев мультсериала «Свинка Пеппа» британской Entertainment One на основании того, что она зарегистрирована в стране, наложившей санкции на РФ. А если же будет принят закон о принудительном лицензировании, то он станет «рабочим инструментом либо получения прокатного удостоверения, либо показа фильма без разрешения правообладателя и без прокатного удостоверения», прогнозирует Зуйков.

Автор: Валерия Лебедева («Коммерсантъ»)

Фото: Alexander Schulz / EyeEm/ Getty Images, iStock / Getty Images Plus