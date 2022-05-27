Новые истории из вселенной «Звездных войн». Рассказываем про мультсериал «Сказания о джедаях»

26 октября на Disney+ вышел новый анимационный сериал «Звездные войны: Сказаниях о джедаях». Он сделан той же командой, что работала над «Бракованной партией», «Войнами клонов» и другими проектами франшизы; сценарист и создатель мультсериала — небезызвестный Дэйв Филони. Рассказываем, почему на «Сказания о джедаях» стоит обратить внимание.

О чем это?

Асока Тано

Действие шестисерийного мультсериала разворачивается во времена трилогии приквелов («Скрытая угроза», «Атака клонов» и «Месть ситхов»), а главными героями стали падаван Асока Тано и пока еще мастер-джедай Дуку. Первый эпизод настраивает на безмятежный лад: он посвящен новорожденной Асоке и ее маме Пав-ти, которые отправляются на охоту. Младенца похищает хищный зверь, но в финале она возвращается в родную деревеньку верхом на нем — так ее сородичи понимают, что девочка обладает джедайскими способностями. Асоке также посвящены пятая (тренировки со своим мастером Энакином Скайуокером) и шестая серии (приключения героини после падения Республики).

Второй, третий и четвертый эпизоды — арка о том, как Дуку постепенно меняет свое мнение о джедаях и переходит на Темную сторону Силы. Все начинается с его помощи местным жителям на отдаленной планете, которую уничтожает своими законами сенатор Дагонет. Затем Дуку проникается идеологией тех, кто выступает против Республики, а в последней своей серии вынужден сделать тяжелый выбор по приказу своего владыки Дарта Сидиуса.

Зачем это смотреть?

Дуку и Мейс Винду

«Сказания о джедаях» — приятный и короткий мультсериал с эпизодами, которые длятся 10–15 минут. Каждый из них — отдельная законченная история, небольшой рассказ о событиях из жизни полюбившихся героев. Разумеется, их можно пропустить — например, сюжетная арка Асоки не добавляет практически ничего к образу главной героини «Войн клонов». Но фанаты точно останутся довольны: мы снова встречаем Энакина Скайуокера, Оби-Вана Кеноби, Мейса Винду, Бейла Органу, капитана Рекса и другие знаковые лица саги. Если вы всегда задавались вопросом, куда делась джедайка Йаддль (она принадлежит к той же расе, что и Йода) из «Скрытой угрозы», то в мультсериале есть ответ на этот вопрос. При этом «Сказания о джедаях» выполнены в уже знакомой анимационной стилистике. Проект создавала команда, работавшая над «Войнами клонов»; шоураннер и сценарист практически всех серий — Дэйв Филони, режиссеры — Сол Руис, Чарльз Мюррэй, Натаниэл Вильянуэва.

Самая интересная часть нового мультсериала — сюжетная арка Дуку. Благодаря ей становится понятно, как мастер-джедай решил переметнуться на сторону врага. И даже есть небольшая сцена, где Дуку под именем покойного Сайфо-Диаса удаляет из джедайской базы упоминание планеты Камино — хронологически это происходит параллельно событиям «Скрытой угрозы». Также интригуют его отношения с Квай-Гон Джинном. Приятный бонус: озвучил Квай-Гона сам Лиам Нисон, который сыграл героя в первом эпизоде «Звездных войн».

Любопытно, что пути Асоки и Дуку в каком-то смысле похожи: они в разное время разочаровались в Совете джедаев, который потерял свою автономию и превратился в подконтрольную Сенату организацию. Но герои совершают противоположные выборы: Асока решает бороться с Темной стороной Силы (при этом не испытывая ностальгических чувств к Совету), а Дуку сражается с джедаями, перейдя в стан врага.

Вердикт

Энакин Скайуокер и Асока Тано

Новый мультсериал Дэйва Филони открывает еще одну возможность для экспериментов во вселенной «Звездных войн». Новостей о втором сезоне «Сказаний о джедаях» пока нет, но хочется верить, что проект продолжится в таком же формате. Небольшие зарисовки из жизни известных героев франшизы позволяют взглянуть на них в новом свете, внести новые штрихи в характеры, не нарушая сложившегося канона, а элегантно его дополняя. Не все фанаты игровых и анимационных проектов по «Звездным войнам» читают многочисленные книги и комиксы (они, понятное дело, копают еще глубже), поэтому «Сказания о джедаях» пока выглядят идеальной возможностью узнать чуть больше о любимой вселенной и не потратить на это слишком много времени.