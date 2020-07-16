Алена Михайлова: «Я перестала вообще как-либо оценивать себя»

Это было одно из самых моих любимых мест. Я там готовилась к Антонине из «Жены Чайковского», приходила к Андрею Полякову играть на пианино. Могла просто прийти на концерт, посидеть, на день рождения чей-нибудь. Вообще, первое мое знакомство с «Гоголь-центром» случилось, когда Саша Горчилин позвал меня в клип Антона Севидова. Очень давно, когда я только переехала (из Перми — Прим. ред.). Тогда я начала знакомиться с ребятами и все никак не могла понять, почему они так восторженно отзываются о Кирилле. Мне казалось, что они все немного… Ну да, Кирилл — он классный, но я как-то спокойно к этому тогда относилась. Потом поняла: лишь когда с ним поработаешь, становится ясно, какой это невероятный человек, невероятная личность. Он настолько многогранный, с ним хочется все время общаться, создавать, взаимодействовать. Он никогда не делает тяп-ляп. Всегда выкладывается, неважно — в кино, на сцене, в рекламе. Всё — творчество. Вот в этом он для меня, без сомнения, ориентир. Важно вкладывать все свои силы в то, что любишь и во что веришь. Грустно, когда люди занимаются не тем, что они любят. Потому что от этого они несчастны сами и делают несчастными других.